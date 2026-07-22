Težko pričakovana serija IQ 160 prihaja na VOYO

Zvezdnik serije La Casa de Papel se vrača na domače zaslone

Po več kot desetletju se igralec Luka Peroš, ki ga številni poznajo po vlogi v svetovni uspešnici La Casa de Papel, vrača na domače zaslone. Gledalci ga bodo lahko spremljali v novi seriji IQ 160, prvem hrvaškem VOYO originalu, ki bo na VOYO na voljo od 24. julija.

icon-expand Luka Peroš in Dajana Čuljak. FOTO: VOYO

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V seriji igra inšpektorja Tomislava Ramljaka, sistematičnega, analitičnega in organiziranega policista, ki je popolno nasprotje svoje sodelavke Marine, ki jo upodablja Dajana Čuljak. Prav dinamika med likoma je bila eden glavnih razlogov, da se je odločil sprejeti vlogo.

To poletje si vzemite trenutek zase. Udobno se namestite, odprite VOYO in se prepustite seriji, ki vas bo prikovala pred zaslon. Zdaj ste na vrsti vi.

"Najbolj me je pritegnil element komedije, saj imam redko priložnost igrati takšne vloge. Ko sem si ogledal francoski original, sem videl veliko prostora za humor v odnosu med inšpektorjem in Marino, ki jo igra Dajana Čuljak," je povedal Peroš.

icon-expand Luka Peroš. FOTO: VOYO

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Snemanje je bilo zaradi številnih lokacij fizično zahtevno, a igralec pravi, da je bilo vzdušje na snemanju odlično.

Luka je razkril tudi, kako se je začela njegova mednarodna pot. Leta 2018 ga je med bivanjem v Zagrebu agentka povabila na avdicijo za serijo La Casa de Papel, ki je bila takrat že svetovni fenomen. "Bil sem presenečen in vedel sem, da se moram na avdicijo dobro pripraviti. Imel sem tudi nekaj sreče, saj so mi pustili ustvarjalno svobodo, kar mi je veliko pomenilo," se spominja igralec.

icon-expand IQ 160. FOTO: VOYO

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Danes ga delo vodi po Evropi in svetu, njegova življenjska baza pa je Barcelona. Med zahtevnejšimi projekti izpostavlja snemanje v turškem jeziku, saj mu je bilo zaradi nepopolnega obvladovanja jezika veliko težje izraziti vse nianse igre. Pravi pa, da je bilo z vsakim snemalnim dnem lažje.

icon-expand Luka Peroš. FOTO: VOYO

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Kljub številnim mednarodnim projektom ostaja predan svojemu poklicu.

"Uživam v tem delu in to mi nahrani dušo," je iskreno povedal. Ob koncu gledalce vabi, naj se skupaj z igralsko ekipo podajo v zgodbo nove serije. "Pridite se z nami smejat, biti žalostni in veseli ter uživajte v zabavni zgodbi, kakršne pri nas še nismo videli. Ne bomo vas razočarali," je napovedal. Serija IQ 160 bo na VOYO na voljo od 24. julija.

icon-expand Na VOYO prihaja težko pričakovana serija IQ 160. FOTO: VOYO