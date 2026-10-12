Kaj bomo oktobra gledali na VOYO?

Zdaj si na vrsti TI, da izbereš svojo naslednjo najljubšo zgodbo na VOYO!

SERIJE

3. 10. na VOYO

O. J.: AMERIŠKI ZLOČIN - ( O. J.: Made in America ) Režija: Ezra Edelman Dokumentarec O. J.: Ameriški zločin se vrača k enemu najbolj odmevnih primerov v ameriški zgodovini. Skozi več kot 70 intervjujev z ljudmi iz Simpsonovega življenja, borci za državljanske pravice in poznavalci primera razkriva preplet slave, rasnih napetosti, medijev, nasilja in sodstva ter pokaže, zakaj zgodba O. J. Simpsona še desetletja pozneje deli Ameriko.

icon-expand OJ Made in America FOTO: Walt Disney Company

Preberi še Začelo se je s policijsko značko, končalo pa s totalno štalo

7. 10. na VOYO

TOTALNA ŠTALA (Big Fuck Up)

Igrajo: Willem De Schryver, Tibo Vandenborre, Tom Vermeir, Koen De Bouw, Lien Joosten Serija nas popelje v Belgijo v osemdeseta leta, kjer spremljamo mladega Jana, ki si želi uživati življenje, a ga oče prisili, da postane policist. Pridruži se ekipi, ki naj bi z ameriškimi metodami lovila preprodajalce mamil, a se kmalu tudi sam znajde na napačni strani zakona. Jan uživa v nevarnem ritmu novega življenja, dokler se zabava ne spremeni v totalno štalo ...

icon-expand Totalna štala FOTO: VOYO

Preberi še Zgodba iz leta 1977 še danes vzbuja srh

18. 10. na VOYO

SURVIVOR: AVSTRALIJA (Survivor Australia)

V 10. sezoni šova Survivor: Avstralija se na divji Samoi pomeri 24 tekmovalcev, razdeljenih na junake in zlikovce. V zahtevnih preizkušnjah bodo morali pokazati moč, vzdržljivost in iznajdljivost, še težji pa bo boj za zaupanje znotraj plemena. Zavezništva se bodo sklepala in rušila, vsaka odločitev na plemenskem svetu pa lahko pomeni konec poti do bogate nagrade.

Preberi še Nasmeh, ki vas bo preganjal še dolgo

22. 10. na VOYO

ZATON VITEZOV (Knightfall) Igrajo: Tom Cullen, Pádraic Delaney, Simon Merrells, Jim Carter, Julian Ovenden, Ed Stoppard, Olivia Ross, Sabrina Bartlett Zgodovinska serija spremlja viteze templjarje, pripadnike najmogočnejšega in najbogatejšega skrivnega vojaškega reda srednjega veka. Varujejo najdragocenejše krščanske relikvije, med njimi sveti gral. V ospredju je prekaljeni vitez Landry du Lauzon, ki po porazih v Sveti deželi izgublja vero v poslanstvo reda. Sled do grala ga požene v nevarno iskanje, medtem ko francoski kralj Filip IV. kuje zlovešč načrt ...

icon-expand Zaton vitezov FOTO: VOYO

FILMI

2. 10. na VOYO

DVOJNA IGRA (The Departed)

Igrajo: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg

Režija: Martin Scorsese Leta nazaj je irski mafijec Frank Costello v policijsko akademijo v Massachusettsu poslal skupino vdanih mladeničev z namenom, da mu bodo služili kot ovaduhi. Eden izmed njih je tudi Collin Sullivan, ki se pridno vzpenja po policijski lestvici. Policija se medtem trudi, da bi Costella spravila za zapahe. Zato so pripravljeni žrtvovati mladega Billyja Costigana, ki se pod krinko pridruži Costellovi mafiji in si pridobi njegovo zaupanje. Toda ko se tako Collin kot Billy zavesta, da se v njunih vrstah nahaja ovaduh, postane situacija kritična.

icon-expand Dvojna igra FOTO: VOYO

Preberi še Vroča Slovenka pokazala, da ne izgublja časa

3. 10. na VOYO

NASMEH (Smile)

Igrajo: Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Kal Penn, Rob Morgan

Režija: Parker Finn V grozljivki Nasmeh psihiatrinja Rose Cotter doživi pretresljiv dogodek z eno od svojih pacientk, nato pa jo začnejo preganjati srhljivi prividi. Ko vse težje loči resničnost od nočne more, odkrije, da se za nenavadnimi dogodki skriva nekaj veliko bolj zloveščega. Da bi prekinila grozljivi krog, se mora soočiti tudi z lastno bolečo preteklostjo.

icon-expand Nasmeh. FOTO: Paramount Pictures

Preberi še Swiftiji težko čakali nove pesmi, nato pa je sledilo razočaranje

5. 10. na VOYO

POROČNA POGODBA (The Wedding Contract)

Igrajo: Becca Tobin, Jake Epstein, Colleen Wheeler, Laura Soltis, Morgana Wyllie

Režija: Peter DeLuise Romantična drama spremlja učiteljico Rebecco in uspešnega oglaševalca Adama, ki prihajata iz povsem različnih svetov, a ju ljubezen nepričakovano poveže. Ko se pripravljata na poroko, se morata soočiti z družinskimi nesoglasji, zahtevnimi karierami in pomembnimi odločitvami. Bo njuna ljubezen prestala vse preizkušnje na poti do sanjske poroke?

icon-expand Poročna pogodba FOTO: VOYO

Preberi še Vajeni sta glamurja, zdaj bosta morali preživeti z enim evrom na dan

7. 10. na VOYO

MISIJON (The Mission)

Igrajo: Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally, Liam Neeson, Aidan Quinn

Režija: Roland Joffe Zgodba je postavljena v 18. stoletje. Kolonialni velesili Španija in Portugalska si želita prisvojiti ozemlja bogatih rudnih nahajališč Južne Amerike. Duhovnik Gabriel ustanovi misijon, namenjen Indijancem, in upa, da jim bo približal krščanstvo. Tam pa se poleg njih znajde tudi trgovec s sužnji Mendoza, ki je v navalu jeze ubil brata. Mendoza v misijonu najde odrešitev za svoje grehe. Domorodni Indijanci so čedalje bolj ogroženi zaradi konkvizitorskih pohlepov in tudi umikanje v neprehodne gozdove in visokogorje jim ne pomaga dosti. Oče Gabriel verjame, da bodo zadevo rešili na miren način, Mendoza pa odločno stopi na stran Indijancev.

icon-expand Misijon FOTO: VOYO

Preberi še Med hrvaško voditeljico in Slovencem že počilo

8. 10. na VOYO

ADAMOVA JABOLKA (Adams Aebler)

Igrajo: Ulrich Thomsen, Mads Mikkelsen, Nicolas Bro, Paprika Steen, Ali Kazim

Režija: Anders Thomas Jensen Adamova jabolka je duhovita črna komedija, v kateri gre narobe prav vse. Po prestani zaporni kazni neonacist Adam pristane v odmaknjenem župnišču, kjer ga sprejme nenavadno optimistični duhovnik Ivan. Ko si Adam za cilj zada speči jabolčno pito, jablano pred cerkvijo začnejo uničevati črvi, vrane in strela. Medtem ko Adam skuša dokazati, da je svet pokvarjen, Ivan trmasto verjame v dobro.

icon-expand Adamova jabolka FOTO: VOYO

Preberi še Vroča Slovenka pokazala, da ne izgublja časa

10. 10. na VOYO

PRIKLICANO ZLO 2 (The Conjuring 2)

Igrajo: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Madison Wolfe, Frances O'Connor, Lauren Esposito

Režija: James Wan Leta 1977 paranormalna raziskovalca Ed in Lorraine Warren odpotujeta v severni London, da bi pomagala materi samohranilki Peggy Hodgson, ki je prepričana, da se je v njenem domu naselilo nekaj zlobnega. Ko začne Janet, ena od Peggyjinih štirih otrok, kazati znake demonske obsedenosti, ji Ed in Lorraine skušata pomagati. Toda kmalu tudi sama postaneta tarči zlonamernih duhov.

icon-expand Priklicano zlo 2 FOTO: VOYO

Preberi še Kaj se zgodi, ko umetna inteligenca dobi nadzor nad vašim telesom?

13. 10. na VOYO

ZABAVLJAČI (Splinterheads)

Igrajo: Thomas Middleditch, Rachael Taylor, Christopher McDonald, Lea Thompson

Režija: Brant Sersen V komediji spremljamo Justina Frosta, mladeniča brez pravega cilja in načrta za prihodnost, dokler v njegovo mesto ne prispe potujoči lunapark. Takrat spozna Galaxy, očarljivo in nepredvidljivo dekle, ki mu življenje obrne na glavo. Med lovom na skriti zaklad, zabavnimi zapleti in nepričakovano romanco Justin odkrije svet, ki ga prej ni poznal.

icon-expand Zabavljači FOTO: VOYO

Preberi še Za kamerami Pobesnelega Maxa se je dogajalo marsikaj

14. 10. na VOYO

PREDSEDNIŠKA IGRA (Nothing But the Truth)

Igrajo: Kate Beckinsale, Matt Dillon, Angela Bassett, Vera Farmiga, Angela Bassett, Alan Alda

Režija: Rod Lurie V kriminalni drami Rachel, ambiciozna novinarka, objavi zgodbo o domnevni agentki CIE, ki naj bi preiskovala zaroto proti ameriškemu predsedniku. Članek sproži politični vihar, oblasti pa od nje zahtevajo razkritje vira. Ker tega noče storiti, se znajde v središču odmevnega sodnega boja, kjer lahko zaradi zaščite svojih načel izgubi svobodo.

icon-expand Predsedniška igra FOTO: VOYO

Preberi še Z Aliso v paru, s srcem še vedno pri Lari

16. 10. na VOYO

ENKRATNI MARE (The Amazing Maurice)

Glasovi: Tomaž Krt, Urška Majdič, Uroš Steklasa, Ernest Fejzić, Gaj Trček, Špela Kravogel, Nejc Heine, Tjaša Steklasa Horvat, Goran Mikić, Sergej Čiča

Režija: Toby Genkel, Florian Westermann Animirana zgodba spremlja prebrisanega mačka po imenu Mare, ki se domisli popolne prevare za hiter zaslužek. S fantom Nikom in druščino podgan služi s spretno prevaro, dokler ne prispejo v mesto Bridki Brin. Tam spoznajo s knjigami obsedeno Malicijo, ki jih prosi za pomoč pri razrešitvi skrivnosti, njihova prevara pa se spremeni v pravo pustolovščino.

icon-expand Enkratni Mare FOTO: VOYO

Preberi še Kdo je talentirana najstnica, ki blesti v novi hrvaški uspešnici?

17. 10. na VOYO

TIHO MESTO 2 (A Quiet Place Part II) Igrajo: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou, John Krasinski

Režija: John Krasinski V srhljivki Tiho mesto 2 družina Abbott po smrtonosnih dogodkih zapusti svoj dom in se poda v neznani svet. Še vedno v popolni tišini nadaljujejo svoj boj za preživetje, saj pošasti z izjemnim sluhom prežijo na vsak zvok. Na poti srečajo druge preživele in kmalu spoznajo, da bitja, ki lovijo po zvoku, niso edina grožnja, ki jim preti.

icon-expand Tiho mesto 2 FOTO: VOYO

Preberi še Tega o Gašperju iz Love Islanda zagotovo niste vedeli

21. 10. na VOYO

ZELENA MILJA (The Green Mile), ameriška drama, 1999 Igrajo: Tom Hanks, David Morse, Bonnie Hunt, Michael Clarke Duncan

Režija: Frank Darabont Film je bil posnet po romanu Stephena Kinga in si je prislužil štiri nominacije za oskarja. Zgodba se odvija leta 1935 v kaznilnici Cold Mountain, kjer spoznamo jetniškega stražarja Paula Edgecomba. Paul pri svojem delu med drugim spremlja na smrt obsojene zapornike do celice smrti. Med najbolj zanimivimi zaporniki v kaznilnici je John Coffey, orjaški temnopolti možakar, obtožen umora dveh deklic. Ko ga Paul bolje spozna, se začne spraševati, ali je nežni orjak res morilec ali pa se je v kaznilnici znašel po pomoti.

Preberi še Lara je preteklost? Anthony se je že zbližal z Aliso

23. 10. na VOYO

MIRACULOUS: PIKAPOLONA IN ČRNI MAČEK (Miraculous)

Glasovi: Tjaša Steklasa, Žiga Bunič, Tadeja Vaupotič, Ana Mandič Kalan, Luka Ličar, Ernest Fejzić, Uroš Potočnik, Tina Resman, Uroš Steklasa, Goran Mikič

Režija: Jeremy Zag Življenje običajne najstnice Marjetke v Parizu se popolnoma obrne na glavo, ko ji čudežni dragulj omogoči, da postane superjunakinja Pikapolona. Svoje čarobne moči združi z Adrijenom, ki prevzame podobo Črnega mačka. Skupaj se podata v boj proti novemu zlobnežu, ki je Pariz pahnil v kaos.

icon-expand Miraculous: Pikapolona in Črni maček FOTO: VOYO

Preberi še Bo Anja Širovnik v šovu Love Island Adria našla svojo ljubezen?

23. 10. na VOYO

BESNO MAŠČEVANJE (A Man Apart)

Igrajo: Vin Diesel, Larenz Tate, Steve Eastin, Timothy Olyphant

Režija: F. Gary Gray Sean in Demetrious sta sodelavca pri agenciji za boj proti drogam, ki se že več let trudi zajeziti prekupčevanje z mamili na ameriško-mehiški meji. Pri svojem delu sta zelo uspešna, saj dobro poznata zakone ulice še iz mladosti. Tokrat sodelujeta v akciji, v kateri se za zapahi znajde pomemben preprodajalec mamil Lucero. A čeprav je Lucero v zaporu, vojne z drogami še ni konec. Njegovo mesto zavzame skrivnostni Diablo. Ko ta umori Seanovo ženo Stacy, Sean nima več kaj izgubiti in je pripravljen na maščevanje.

icon-expand Besno maščevanje FOTO: VOYO

Preberi še Gašper besno nad Anjo, padle so hude žaljivke

24. 10. na VOYO

KRIK (Scream)

Igrajo: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Melissa Barrera, Jack Quaid, Jenna Ortega

Režija: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett V grozljivki Krik petindvajset let po krvavih zločinih mesto Woodsboro znova pretrese niz brutalnih umorov, ko si skrivnostni morilec nadene zloglasno masko. Ko se grozljiva preteklost začne ponavljati, se v mesto vrnejo Sidney Prescott, Dewey Riley in Gale Weathers. Jim bo uspelo razkriti, kdo se tokrat skriva za masko?

icon-expand Krik FOTO: VOYO

Preberi še Sta Loren in Roberto še skupaj? Po izpadu sta razkrila vse

27. 10. na VOYO

SEDEM (Seven)

Igrajo: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey

Režija: David Fincher Mladi detektiv David Mills je pripravljen narediti vse, da bi prišel na sled zmešanemu morilcu. S starejšim kolegom Williamom Somersetom morata najti neznanca, ki svoje žrtve izbira po ključu sedmih smrtnih grehov: požrešnost, pohlep, lenoba, nečistoča, napuh, zavist, jeza. Naloga detektivov je vse prej kot enostavna, saj zaradi morilčeve bistroumnosti zlepa ne najdeta izhoda iz slepe ulice. Dokler storilec ne naredi usodne napake ...

icon-expand Sedem FOTO: VOYO

Preberi še Gledalci odločili: Jovan in Marija Tereza zapustila Otok ljubezni

28. 10. na VOYO

ZADNJI UDAREC (Match Point)

Igralci: Scarlett Johansson, Jonathan Rhys Meyers, Emily Mortimer, Brian Cox

Režija: Woody Allen Chris Wilton je mladenič iz skromnega ozadja s tradicionalnimi vrednotami. Ko začne svoj družbeni vzpon, njegova ambicioznost pušča strašne posledice. Kmalu se znajde razpet med dvema ženskama. Ima ženo Chloe, a ko spozna igralko Nolo, si ne more pomagati, da ne bi mislil nanjo. Brhka Nola se točno zaveda vseh učinkov, ki jih ima na predstavnike moškega spola. Chloein bogati brat Tom kmalu postane kriv za številne tragične dogodke.

icon-expand Zadnji udarec FOTO: VOYO

Preberi še Želela ga je poljubiti, on pa jo je odrinil

31. 10. na VOYO

KRIK 6 (Scream VI)

Igrajo: Courteney Cox, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding

Režija: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett Novo poglavje grozljivke spremlja štiri preživele, ki so zapustili majhno mesto Woodsboro in se preselili v New York, kjer želijo pozabiti na krvavo preteklost in začeti znova. Toda občutek varnosti ne traja dolgo. Po zloglasnem telefonskem klicu postane jasno, da jim je morilec zopet na sledi, tokrat še bolj brutalen in neusmiljen. V milijonskem mestu se tako začne nov smrtonosni lov.

icon-expand Krik FOTO: VOYO