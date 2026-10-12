Kaj bomo oktobra gledali na VOYO?

SERIJE
3. 10. na VOYO
O. J.: AMERIŠKI ZLOČIN - (O. J.: Made in America)
Režija: Ezra Edelman
Dokumentarec O. J.: Ameriški zločin se vrača k enemu najbolj odmevnih primerov v ameriški zgodovini. Skozi več kot 70 intervjujev z ljudmi iz Simpsonovega življenja, borci za državljanske pravice in poznavalci primera razkriva preplet slave, rasnih napetosti, medijev, nasilja in sodstva ter pokaže, zakaj zgodba O. J. Simpsona še desetletja pozneje deli Ameriko.
7. 10. na VOYO
TOTALNA ŠTALA (Big Fuck Up)
Igrajo: Willem De Schryver, Tibo Vandenborre, Tom Vermeir, Koen De Bouw, Lien Joosten
Serija nas popelje v Belgijo v osemdeseta leta, kjer spremljamo mladega Jana, ki si želi uživati življenje, a ga oče prisili, da postane policist. Pridruži se ekipi, ki naj bi z ameriškimi metodami lovila preprodajalce mamil, a se kmalu tudi sam znajde na napačni strani zakona. Jan uživa v nevarnem ritmu novega življenja, dokler se zabava ne spremeni v totalno štalo ...
18. 10. na VOYO
SURVIVOR: AVSTRALIJA (Survivor Australia)
V 10. sezoni šova Survivor: Avstralija se na divji Samoi pomeri 24 tekmovalcev, razdeljenih na junake in zlikovce. V zahtevnih preizkušnjah bodo morali pokazati moč, vzdržljivost in iznajdljivost, še težji pa bo boj za zaupanje znotraj plemena. Zavezništva se bodo sklepala in rušila, vsaka odločitev na plemenskem svetu pa lahko pomeni konec poti do bogate nagrade.
22. 10. na VOYO
ZATON VITEZOV (Knightfall)
Igrajo: Tom Cullen, Pádraic Delaney, Simon Merrells, Jim Carter, Julian Ovenden, Ed Stoppard, Olivia Ross, Sabrina Bartlett
Zgodovinska serija spremlja viteze templjarje, pripadnike najmogočnejšega in najbogatejšega skrivnega vojaškega reda srednjega veka. Varujejo najdragocenejše krščanske relikvije, med njimi sveti gral. V ospredju je prekaljeni vitez Landry du Lauzon, ki po porazih v Sveti deželi izgublja vero v poslanstvo reda. Sled do grala ga požene v nevarno iskanje, medtem ko francoski kralj Filip IV. kuje zlovešč načrt ...
FILMI
2. 10. na VOYO
DVOJNA IGRA (The Departed)
Igrajo: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg
Režija: Martin Scorsese
Leta nazaj je irski mafijec Frank Costello v policijsko akademijo v Massachusettsu poslal skupino vdanih mladeničev z namenom, da mu bodo služili kot ovaduhi. Eden izmed njih je tudi Collin Sullivan, ki se pridno vzpenja po policijski lestvici. Policija se medtem trudi, da bi Costella spravila za zapahe. Zato so pripravljeni žrtvovati mladega Billyja Costigana, ki se pod krinko pridruži Costellovi mafiji in si pridobi njegovo zaupanje. Toda ko se tako Collin kot Billy zavesta, da se v njunih vrstah nahaja ovaduh, postane situacija kritična.
3. 10. na VOYO
NASMEH (Smile)
Igrajo: Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Kal Penn, Rob Morgan
Režija: Parker Finn
V grozljivki Nasmeh psihiatrinja Rose Cotter doživi pretresljiv dogodek z eno od svojih pacientk, nato pa jo začnejo preganjati srhljivi prividi. Ko vse težje loči resničnost od nočne more, odkrije, da se za nenavadnimi dogodki skriva nekaj veliko bolj zloveščega. Da bi prekinila grozljivi krog, se mora soočiti tudi z lastno bolečo preteklostjo.
5. 10. na VOYO
POROČNA POGODBA (The Wedding Contract)
Igrajo: Becca Tobin, Jake Epstein, Colleen Wheeler, Laura Soltis, Morgana Wyllie
Režija: Peter DeLuise
Romantična drama spremlja učiteljico Rebecco in uspešnega oglaševalca Adama, ki prihajata iz povsem različnih svetov, a ju ljubezen nepričakovano poveže. Ko se pripravljata na poroko, se morata soočiti z družinskimi nesoglasji, zahtevnimi karierami in pomembnimi odločitvami. Bo njuna ljubezen prestala vse preizkušnje na poti do sanjske poroke?
7. 10. na VOYO
MISIJON (The Mission)
Igrajo: Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally, Liam Neeson, Aidan Quinn
Režija: Roland Joffe
Zgodba je postavljena v 18. stoletje. Kolonialni velesili Španija in Portugalska si želita prisvojiti ozemlja bogatih rudnih nahajališč Južne Amerike. Duhovnik Gabriel ustanovi misijon, namenjen Indijancem, in upa, da jim bo približal krščanstvo. Tam pa se poleg njih znajde tudi trgovec s sužnji Mendoza, ki je v navalu jeze ubil brata. Mendoza v misijonu najde odrešitev za svoje grehe. Domorodni Indijanci so čedalje bolj ogroženi zaradi konkvizitorskih pohlepov in tudi umikanje v neprehodne gozdove in visokogorje jim ne pomaga dosti. Oče Gabriel verjame, da bodo zadevo rešili na miren način, Mendoza pa odločno stopi na stran Indijancev.
8. 10. na VOYO
ADAMOVA JABOLKA (Adams Aebler)
Igrajo: Ulrich Thomsen, Mads Mikkelsen, Nicolas Bro, Paprika Steen, Ali Kazim
Režija: Anders Thomas Jensen
Adamova jabolka je duhovita črna komedija, v kateri gre narobe prav vse. Po prestani zaporni kazni neonacist Adam pristane v odmaknjenem župnišču, kjer ga sprejme nenavadno optimistični duhovnik Ivan. Ko si Adam za cilj zada speči jabolčno pito, jablano pred cerkvijo začnejo uničevati črvi, vrane in strela. Medtem ko Adam skuša dokazati, da je svet pokvarjen, Ivan trmasto verjame v dobro.
10. 10. na VOYO
PRIKLICANO ZLO 2 (The Conjuring 2)
Igrajo: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Madison Wolfe, Frances O'Connor, Lauren Esposito
Režija: James Wan
Leta 1977 paranormalna raziskovalca Ed in Lorraine Warren odpotujeta v severni London, da bi pomagala materi samohranilki Peggy Hodgson, ki je prepričana, da se je v njenem domu naselilo nekaj zlobnega. Ko začne Janet, ena od Peggyjinih štirih otrok, kazati znake demonske obsedenosti, ji Ed in Lorraine skušata pomagati. Toda kmalu tudi sama postaneta tarči zlonamernih duhov.
13. 10. na VOYO
ZABAVLJAČI (Splinterheads)
Igrajo: Thomas Middleditch, Rachael Taylor, Christopher McDonald, Lea Thompson
Režija: Brant Sersen
V komediji spremljamo Justina Frosta, mladeniča brez pravega cilja in načrta za prihodnost, dokler v njegovo mesto ne prispe potujoči lunapark. Takrat spozna Galaxy, očarljivo in nepredvidljivo dekle, ki mu življenje obrne na glavo. Med lovom na skriti zaklad, zabavnimi zapleti in nepričakovano romanco Justin odkrije svet, ki ga prej ni poznal.
14. 10. na VOYO
PREDSEDNIŠKA IGRA (Nothing But the Truth)
Igrajo: Kate Beckinsale, Matt Dillon, Angela Bassett, Vera Farmiga, Angela Bassett, Alan Alda
Režija: Rod Lurie
V kriminalni drami Rachel, ambiciozna novinarka, objavi zgodbo o domnevni agentki CIE, ki naj bi preiskovala zaroto proti ameriškemu predsedniku. Članek sproži politični vihar, oblasti pa od nje zahtevajo razkritje vira. Ker tega noče storiti, se znajde v središču odmevnega sodnega boja, kjer lahko zaradi zaščite svojih načel izgubi svobodo.
16. 10. na VOYO
ENKRATNI MARE (The Amazing Maurice)
Glasovi: Tomaž Krt, Urška Majdič, Uroš Steklasa, Ernest Fejzić, Gaj Trček, Špela Kravogel, Nejc Heine, Tjaša Steklasa Horvat, Goran Mikić, Sergej Čiča
Režija: Toby Genkel, Florian Westermann
Animirana zgodba spremlja prebrisanega mačka po imenu Mare, ki se domisli popolne prevare za hiter zaslužek. S fantom Nikom in druščino podgan služi s spretno prevaro, dokler ne prispejo v mesto Bridki Brin. Tam spoznajo s knjigami obsedeno Malicijo, ki jih prosi za pomoč pri razrešitvi skrivnosti, njihova prevara pa se spremeni v pravo pustolovščino.
17. 10. na VOYO
TIHO MESTO 2 (A Quiet Place Part II)
Igrajo: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou, John Krasinski
Režija: John Krasinski
V srhljivki Tiho mesto 2 družina Abbott po smrtonosnih dogodkih zapusti svoj dom in se poda v neznani svet. Še vedno v popolni tišini nadaljujejo svoj boj za preživetje, saj pošasti z izjemnim sluhom prežijo na vsak zvok. Na poti srečajo druge preživele in kmalu spoznajo, da bitja, ki lovijo po zvoku, niso edina grožnja, ki jim preti.
21. 10. na VOYO
ZELENA MILJA (The Green Mile), ameriška drama, 1999
Igrajo: Tom Hanks, David Morse, Bonnie Hunt, Michael Clarke Duncan
Režija: Frank Darabont
Film je bil posnet po romanu Stephena Kinga in si je prislužil štiri nominacije za oskarja. Zgodba se odvija leta 1935 v kaznilnici Cold Mountain, kjer spoznamo jetniškega stražarja Paula Edgecomba. Paul pri svojem delu med drugim spremlja na smrt obsojene zapornike do celice smrti. Med najbolj zanimivimi zaporniki v kaznilnici je John Coffey, orjaški temnopolti možakar, obtožen umora dveh deklic. Ko ga Paul bolje spozna, se začne spraševati, ali je nežni orjak res morilec ali pa se je v kaznilnici znašel po pomoti.
23. 10. na VOYO
MIRACULOUS: PIKAPOLONA IN ČRNI MAČEK (Miraculous)
Glasovi: Tjaša Steklasa, Žiga Bunič, Tadeja Vaupotič, Ana Mandič Kalan, Luka Ličar, Ernest Fejzić, Uroš Potočnik, Tina Resman, Uroš Steklasa, Goran Mikič
Režija: Jeremy Zag
Življenje običajne najstnice Marjetke v Parizu se popolnoma obrne na glavo, ko ji čudežni dragulj omogoči, da postane superjunakinja Pikapolona. Svoje čarobne moči združi z Adrijenom, ki prevzame podobo Črnega mačka. Skupaj se podata v boj proti novemu zlobnežu, ki je Pariz pahnil v kaos.
23. 10. na VOYO
BESNO MAŠČEVANJE (A Man Apart)
Igrajo: Vin Diesel, Larenz Tate, Steve Eastin, Timothy Olyphant
Režija: F. Gary Gray
Sean in Demetrious sta sodelavca pri agenciji za boj proti drogam, ki se že več let trudi zajeziti prekupčevanje z mamili na ameriško-mehiški meji. Pri svojem delu sta zelo uspešna, saj dobro poznata zakone ulice še iz mladosti. Tokrat sodelujeta v akciji, v kateri se za zapahi znajde pomemben preprodajalec mamil Lucero. A čeprav je Lucero v zaporu, vojne z drogami še ni konec. Njegovo mesto zavzame skrivnostni Diablo. Ko ta umori Seanovo ženo Stacy, Sean nima več kaj izgubiti in je pripravljen na maščevanje.
24. 10. na VOYO
KRIK (Scream)
Igrajo: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Melissa Barrera, Jack Quaid, Jenna Ortega
Režija: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
V grozljivki Krik petindvajset let po krvavih zločinih mesto Woodsboro znova pretrese niz brutalnih umorov, ko si skrivnostni morilec nadene zloglasno masko. Ko se grozljiva preteklost začne ponavljati, se v mesto vrnejo Sidney Prescott, Dewey Riley in Gale Weathers. Jim bo uspelo razkriti, kdo se tokrat skriva za masko?
27. 10. na VOYO
SEDEM (Seven)
Igrajo: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey
Režija: David Fincher
Mladi detektiv David Mills je pripravljen narediti vse, da bi prišel na sled zmešanemu morilcu. S starejšim kolegom Williamom Somersetom morata najti neznanca, ki svoje žrtve izbira po ključu sedmih smrtnih grehov: požrešnost, pohlep, lenoba, nečistoča, napuh, zavist, jeza. Naloga detektivov je vse prej kot enostavna, saj zaradi morilčeve bistroumnosti zlepa ne najdeta izhoda iz slepe ulice. Dokler storilec ne naredi usodne napake ...
28. 10. na VOYO
ZADNJI UDAREC (Match Point)
Igralci: Scarlett Johansson, Jonathan Rhys Meyers, Emily Mortimer, Brian Cox
Režija: Woody Allen
Chris Wilton je mladenič iz skromnega ozadja s tradicionalnimi vrednotami. Ko začne svoj družbeni vzpon, njegova ambicioznost pušča strašne posledice. Kmalu se znajde razpet med dvema ženskama. Ima ženo Chloe, a ko spozna igralko Nolo, si ne more pomagati, da ne bi mislil nanjo. Brhka Nola se točno zaveda vseh učinkov, ki jih ima na predstavnike moškega spola. Chloein bogati brat Tom kmalu postane kriv za številne tragične dogodke.
31. 10. na VOYO
KRIK 6 (Scream VI)
Igrajo: Courteney Cox, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding
Režija: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
Novo poglavje grozljivke spremlja štiri preživele, ki so zapustili majhno mesto Woodsboro in se preselili v New York, kjer želijo pozabiti na krvavo preteklost in začeti znova. Toda občutek varnosti ne traja dolgo. Po zloglasnem telefonskem klicu postane jasno, da jim je morilec zopet na sledi, tokrat še bolj brutalen in neusmiljen. V milijonskem mestu se tako začne nov smrtonosni lov.
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