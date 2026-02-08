Zadovoljna.si
Slovenski filmi za Prešernov dan na VOYO

VOYO
08. 02. 2026 04.00
0

Ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, vas na VOYO čaka izbor izjemnih slovenskih filmskih uspešnic, ki vas od 8. 2. vabijo k ogledu. Potopite se v čustvene, ganljive in navdihujoče zgodbe, ki izražajo slovenski duh ter odražajo našo preteklost in sedanjost.

Slovenski film Prebujanja, 2017 
Igrajo: Katarina Čas, Jurij Zrnec, Sebastian Cavazza, Saša Pavlin Stošić, Primož Pirnat, Jana Zupančič
Režija: Peter Bratuša

Film Prebujanja pripoveduje o odraščanju, kljub temu, da glavni liki trkajo na svoja štirideseta leta in jih vsakega po svoje zalezuje kriza srednjih let. To je zgodba o treh parih, njihovih prebujanjih, fizičnih in hkrati tudi mentalnih. Vsak na svoj način spoznava, da zares ne bo nikoli odrastel.

Prebujanja
PrebujanjaFOTO: 24ur.com
Slovenska drama Barabe, 2001 

Igrajo: Marko Mandić, Katarina Stegnar, Primož Bezjak, Mateja Pucko, Aljoša Koltak
Režija: Miran Zupanič

Kovač in Dara imata težavno otroštvo. Znajdeta se v zavodu in se vzljubita. Potem ju nekega dne ločijo. Po desetih letih se kot najstnika z dvema nedoraslima dušama zopet srečata. Kovač je kolovodja odštekane bande, ki trati svoj čas v sprva nedolžnih prestopkih. Dara medtem živi v svojem odmaknjeno začaranem svetu. Za oba je ponovno snidenje priložnost, da začneta iskati svoj košček sreče.

Barabe
BarabeFOTO: VOYO
Slovenska drama Ljubljana je ljubljena, 2005

Igrajo: Kristijan Guček, Iva Krajnc, Igor Samobor, Nataša Barbara Gračner, Polde Bibič
Režija: Matjaž Klopčič

Ljubljana je ljubljena je pripoved o odraščanju v Ljubljani. Zgodba pripoveduje o mladem fantu Otonu, ki opazuje razvoj rodnega mesta od leta 1934, ko je bil v Franciji ubit kralj Aleksander, preko italijanske in nato nemške okupacije, do prihoda komunizma. Okrog Otona se vrtijo tudi zgodbe številnih ljudi, ki so povezani z mestom. Tu so Marjana, Otonova prva ljubezen, italijanski oficir Giorgio, prostitutka Anita, klošarka Shirley in drugi.

Ljubljana je ljubljena
Ljubljana je ljubljenaFOTO: 24ur.com
Češko-slovenski film Mlada noč (Prilis mlada noc), 2012

Igrajo: Martin Pechlat, Jiri Cerny, Natalie Rehorova, Jan Vasi
Režija: Olmo Omerzu

Film pripoveduje o dveh mladih, dvanajstletnih fantih, Baluški in Rezaču, ki se dan po novem letu po naključju znajdeta v stanovanju treh mladih odraslih. Tu doživita svoje prvo srečanje z ljubeznijo in seksualnostjo. Kmalu pozabita na čas ter na to, da ju lahko kdo pogreša, medtem pa ju že išče policija. Za trenutek pozabita, da sta še vedno otroka. Pijeta in se zaljubljata ter izgubljata pamet v brezskrbnem in razuzdanem svetu, ki ga živijo David, Katerina in Štepan.

Mlada noč
Mlada nočFOTO: VOYO
Slovenski film Nepopisan list, 2000

Igrajo: Tanja Ribič, Borut Veselko, Jan Grilanc, Andrej Murenc, Iva Štefančič
Režija: Jane Kavčič

Luka je fantič, ki v svoji razgibani domišljiji ne loči prav dobro resnice od fantazije. A hkrati je Luka tudi otroško zaupljiv in naiven, tako da ga njegov prijatelj Bajsi pogosto spravlja v preizkušnje, iz katerih vedno potegne krajši konec. V strahu pred škodljivim vplivom ulice mu zato mama za nadzor priskrbi babico, ki žal še zdaleč ni kos dogodkom.

Nepopisan list
Nepopisan listFOTO: VOYO
Slovenska drama Piran - Pirano, 2010

Igrajo: Boris Cavazza, Mustafa Nadarević, Nina Ivanišin, Moamer Kasumović, Francesco Borchi
Režija: Goran Vojnović

Piran - Pirano je film o prepletu treh nenavadnih življenjskih usod. Italijan Antonio, Bosanec Veljko in Slovenka Anica so se kot otroci znašli v vojni. Vsi so bili, vsak na svoj način, njene žrtve. Pol stoletja kasneje njihova kratka skupna pot v zadnjih dneh vojne, polna strahu, obupa, ljubezni in drugih čustev, spet oživi, ko se Antonio pred smrtjo vrne v Piran, da bi še enkrat videl svojo rojstno hišo.

Piran - pirano
Piran - piranoFOTO: VOYO
Sovenski dokumentarni film Poj mi pesem, 2018

Režija: Miran Zupanič

Tista črna kitara, Namesto koga roža cveti, Od višine se zvrti ... so že ponarodele pesmi Vlada Kreslina. Vlado ima pri svoji publiki kultni status, ki ni posledica samopromocijskih strategij, ampak rezultat osebne karizme in sugestivnega glasbenega izraza. Dokumentarec ponuja uvid v ključne faze Kreslinove rasti k avtentičnemu umetniškemu izrazu ter obenem vzpostavlja obrise kulturnega konteksta, znotraj katerega deluje že več kot štirideset let. To je film o glasbi in tistih, ki jo imajo radi.

Poj mi pesem
Poj mi pesemFOTO: VOYO
Slovenska drama Šanghaj, 2012

Igrajo: Visar Vishka, Asli Bayram, Senad Bašić, Bojan Emeršič, Jasna Diklić, Marjuta Slamič
Režija: Marko Naberšnik

Spremljamo zgodbo štirih generacij, ki jo v prvi osebi pripoveduje Lutvija Belmondo Mirga, romski kralj, ki se odloči ustvariti lastno vas, katero poimenuje Šanghaj. S pomočjo miličnika in z blagoslovom lokalnih oblasti njegovo naselje hitro raste. Ko pa se prične razpad Jugoslavije, se Belmondo zaplete v preprodajo orožja, kar pa ga oddalji od družine in ogrozi njegove sanje. Film je posnet v izvirnem romskem jeziku.

Šanghaj
ŠanghajFOTO: VOYO
Slovenski film Šelestenje, 2002

Igrajo: Barbara Cerar, Rok Vihar, Grega Zorc, Maša Derganc, Miha Brajnik, Val Fürst
Režija: Janez Lapajne

Šelestenje se ukvarja z zapletenostjo medsebojnih razmerij v generaciji tik pred tridesetim. Luka se po hudem prepiru s svojim dekletom umakne iz Ljubljane na podeželje v Belo Krajino. Katarina mu sledi v upanju, da bo rešila njuno razmerje. V nasprotju s spokojnim okoljem, ki ju obdaja, pa se znajdeta v vrtincu približevanj in nasprotovanj, ki le poglobijo njuno krizo.

Šelestenje
ŠelestenjeFOTO: VOYO
Slovenski film Kratki stiki, 2006

Igrajo: Tjaša Železnik, Grega Zorc, Jernej Šugman, Sebastian Cavazza, Boris Cavazza, Mojca Funkl
Režija: Janez Lapajne

V filmu Kratki stiki se prepletajo tri različne zgodbe. Šofer mestnega avtobusa ponoči v bližini postaje odkrije zavrženega dojenčka. Ločenec čez vikend pride po sina, ki ga že nestrpno pričakuje. Čedna zdravnica se zbliža z invalidom, za katerega je prepričana, da je kriva za njegovo stanje. Iz tega se splete rahločutna drama o medčloveških odnosih, skozi katere se glavni junaki soočajo z različnimi pogledi na dogajanje.

Kratki stiki
Kratki stikiFOTO: VOYO
Slovenski film Osebna prtljaga, 2009

Igrajo: Klemen Slakonja, Nataša Barbara Gračner, Branko Završan, Tjaša Železnik, Nina Rakovec
Režija: Janez Lapajne

Film o prisiljenih ljubeznih in neizpolnjenih poželenjih. Vid je nadarjen, a pokvarjen mladenič. Potlačen je s pretirano naklonjenostjo svoje ljubeče mame Mojce, oče pa se ne vmešava v njegovo življenje. Vidov dedek Ignac je samozadosten družinski poglavar, Vidovo novo dekle Nina pa radoživo bitje, ki se bori z neurejenimi razmerji svoje mame Žive. Mojstrsko upodobljeni liki so tako soočeni z neizprosnimi problemi, njihova lastna prtljaga pa postaja njihovo pogubno psihično breme.

Osebna prtljaga
Osebna prtljagaFOTO: VOYO
Slovenski film Razredni sovražnik, 2013

Igrajo: Igor Samobor, Nataša Barbara Gračner, Tjaša Železnik, Maša Derganc, Robert Prebilž
Režija: Rok Biček

Dogajanje filma je postavljeno v eno od slovenskih srednjih šol, na kateri se zaradi različnih pogledov na življenje zaostrijo odnosi med dijaki in novim učiteljem nemščine. Po samomoru dijakinje njeni sošolci krivdo pripišejo učitelju, kar sproži niz usodnih dogodkov, ki za vedno spremenijo njihova življenja. Vendar se ozadje dogajanja skriva pod številnimi tančicami lahkomiselnih laži, zlonamernih spletk in nespametnih odločitev.

Razredni sovražnik
Razredni sovražnikFOTO: VOYO
Po ženini smrti ostal s tremi sinovi
Preberi še
Po ženini smrti ostal s tremi sinovi

Slovenski film Dvojina, 2013

Igrajo: Nina Rakovec, Mia Jexen, Nataša Barbara Gračner, Jure Henigman
Režija: Nejc Gazvoda

Po zasilnem pristanku letala na ljubljanskem letališču se prekrižata poti mlade danske turistke Iben in voznice minibusa Tine. Iben Tino pregovori, da ji razkaže prestolnico, toda v dveh nepozabnih nočeh smeha, joka in odkrivanja najbolj iskrenih čustev, se življenji mladenk nepovratno povežeta in ubereta povsem novo pot.

Dvojina
DvojinaFOTO: VOYO
Slovenski film Cvetje v jeseni, 1973

Igrajo: Milena Zupančič, Polde Bibič, Ivanka Mežan, Duša Počkaj
Režija: Matjaž Klopčič

Film je posnet po literarni predlogi Ivana Tavčarja. Janez je že nekoliko starejši odvetnik, ki se je naveličal mestnega življenja. Za nekaj tednov se odpravi k svojemu sorodniku na deželo. Takoj se navduši nad kmečkim življenjem, še posebej, ko spozna mlado Meto, sorodnikovo hčerko. Z Meto se zaljubita, a Janez se mora vrniti v mesto, kjer ga čaka delo. Toda Mete ne more pozabiti.

Cvetje v jeseni
Cvetje v jeseniFOTO: VOYO
Slovenski film Moj ata, socialistični kulak, 1987

Igrajo: Polde Bibič, Milena Zupančič, Ivo Ban, Matjaž Partljič
Režija: Matjaž Klopčič

Dogajanje je postavljeno na slovensko podeželje, v čas po koncu druge svetovne vojne. Jože Malek, ki je bil vpoklican v nemško vojsko, od tam pa je nato pobegnil k ruski, se vrne domov k ženi in otrokoma. Kot kmečki delavec brez zemlje v obdelavo dobi nekaj hektarov, a na koncu mu jih ista oblast, ki mu jih je dala, tudi vzame. Kratkotrajno lastništvo Jožeta spremeni, saj se počuti in obnaša bolj samozavestno. Postane socialistični kulak.

Moj ata socialistični kulak
Moj ata socialistični kulakFOTO: VOYO
Slovenska komedija To so gadi, 1977

Igrajo: Bert Sotlar, Boris Cavazza, Radko Polič, Majda Potokar, Milada Kalezič, Demeter Bitenc
Režija in scenarij: Jože Bevc

To so gadi je ena najbolj priljubljenih slovenskih komedij. V zgodbi spoznamo vdovca Štebeta, ki skupaj z gospodijo Rozi skrbi za pet neukrotljivih sinov. Fantje s svojimi šalami in nagajivostmi spravljajo v obup vso malomeščansko sosesko, zato jih zmerjajo z 'gadi'. Rozi kar naprej grozi, da jih bo zapustila, in nekega dne čisto zares odide. Malo zatem se pri Štebetovih prikaže Rozijina nečakinja Meri. Medtem Štebetovi fantje vedno bolj pogrešajo Rozi. Jo bodo uspeli prepričati, da se vrne nazaj?

To so gadi
To so gadiFOTO: VOYO
Slovenski film Poletje v školjki, 1985

Igrajo: David Sluga, Kaja Štiglic, Marjana Karner, Boris Kralj
Režija: Tugo Štiglic

Poletje v školjki je eden najbolj priljubljenih slovenskih mladinskih filmov. Posnet je po romanu Vitana Mala. Zgodba se dogaja sredi poletja v Piranu in Portorožu. Tomaž je tipičen najstnik z vsakdanjimi problemi, ki spadajo k odraščanju. Trpi, ker se mama in oče ne razumeta. Edino veselje mu prinese školjka, ki mu jo je podaril mornar Luka. On je tudi edina odrasla oseba, ki Tomaža razume. Nekega dne Tomaž spozna lepo Mileno in z njo doživi svojo prvo ljubezen.

Poletje v školjki
Poletje v školjkiFOTO: Slovenski filmski center
slovenski filmi VOYO kultura filmografija filmi prešernov dan
