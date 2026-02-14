Najbolj priljubljene vsebine na VOYO

Kmetija

Več dvobojev, trdega dela, izzivov in družin. Tekmovalcem bo takoj jasno, da tokrat zares ni šale, temveč bodo morali vedno znova dokazati, da si zaslužijo ostati na Kmetiji. V letošnji sezoni bo 16 tekmovalcev razdeljenih na dve družini, ki bosta med seboj tekmovali v opravljanju tedenskih izzivov. Kljub temu da bodo med seboj tekmovali, se bodo morali naučiti tudi sodelovati, saj je usoda ene družine odvisna od druge.

icon-expand Kmetija 2026. FOTO: POP TV

Preberi še Spoznajte dvojčka Žana in Jana iz Kmetije

Sanjski moški Hrvaške

V 5. sezoni resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške se selimo na sanjsko sončno Kreto – med turkizno morje in dih jemajoče sončne zahode, kjer se bodo spletale nove ljubezenske zgodbe in kjer nas čakata kar dva sanjska moška. Vročo dvojno dozo romantike bosta pričarala sanjska moška Karlo, 26-letni rokometaš in podjetnik iz Hrvaške, ter Petar, 29-letni model iz Srbije. Različna po značaju, a enotna v želji: najti pravo ljubezen.

icon-expand Sanjski moški Hrvaške FOTO: VOYO

Preberi še Kdo sta dekleti, ki pretreseta skupinski zmenek?

Poletje v školjki

IGRALCI: David Sluga, Kaja Štiglic, Marjana Karner, Boris Kralj />REŽIJA: Tugo Štiglic Poletje v školjki je eden najbolj priljubljenih slovenskih mladinskih filmov. Posnet je po romanu Vitana Mala. Zgodba se dogaja sredi poletja v Piranu in Portorožu. Tomaž je tipičen najstnik z vsakdanjimi problemi, ki spadajo k odraščanju. Trpi, ker se mama in oče ne razumeta. Edino veselje mu prinese školjka, ki mu jo je podaril mornar Luka. On je tudi edina odrasla oseba, ki Tomaža razume. Nekega dne Tomaž spozna lepo Mileno in z njo doživi svojo prvo ljubezen.

icon-expand Poletje v školjki 1 FOTO: VOYO

Preberi še Slovenski filmi za Prešernov dan na VOYO

Trinajst življenj

IGRALCI: Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton, Paul Gleeson, Tom Bateman />REŽIJA: Ron Howard Resnična zgodba, ki je pretresla svet, o reševanju v jami ujetih nogometašev na Tajskem. Po nenadnih nalivih in poplavah pod zemljo obtiči 12 dečkov in njihov 25-letni trener, kar sproži izjemno zahtevno mednarodno reševalno akcijo. Najbolj izurjeni potapljači sveta se podajo v dirko s časom, v kateri se razkrije neomajen pogum in človeška vztrajnost.

icon-expand Trinajst življenj. FOTO: VOYO

Preberi še Srčna Pia vztraja pri pošteni igri in zavrača krajo na tržnici

V dobrem in slabem

IGRALCI: Filip Juričić, Iva Mihalić, Mirna Medaković Stepinac, Ksenija Pajić, Enes Vejzović, Katarina Baban, Momčilo Otašević Hrvaška serija V dobrem in slabem spremlja Veljka Srića, človeka, ki ga imajo vsi radi. Uspešen podjetnik, ljubljeni mož in oče treh otrok živi sanjsko življenje. Vendar se za to na videz popolno fasado skriva šokantna skrivnost – vzporedno življenje in druga družina v Sarajevu. Veljko skrivnost skriva že 25 let, a ko izve, da sta mu ostala le še dva meseca življenja, se odloči soočiti z resnico in združiti obe družini pod eno streho. Njegovo priznanje bo sprožilo plaz čustev, konfliktov in nepredvidljivih dogodkov.

icon-expand Hrvaška serija V dobrem in slabem. FOTO: Nova TV

Preberi še Nuša je postala prva zmagovalka letošnje arene

Barbapapa: Srečna družina!

Dragi otroci! Pred vami je v sodobni različici risanka, ob kateri so odraščali vaši stari starši. Govori o čudovitih bitjih različnih barv in nenavadnih oblik, ki pa jih lahko poljubno spreminjajo. Na čelu številne in raznolike barba družine sta Barbapapa in Barbamama, ki svoje potomstvo z ljubeznijo učita plemenitih vrednot. Otroci pa kot otroci – gradijo raketo za na Mars ali pa poskušajo pred starši skriti hišnega slona, ki so ga našli v divjini. Risanka za velike in male, da se spomnimo, kako domišljija ne pozna meja!

icon-expand Barbapapa: Srečna družina! FOTO: VOYO

Preberi še Spoznajte vroča dekleta v boju za dva popolna moška

Podarjeno srce

IGRALCI: Lizge Comert, Kerem Bursin, Sibel Tascioglu, Deniz Cakir Napeta serija Podarjeno srce razkriva zgodbo mlade Asli, ki po presaditvi srca izve, da ji je življenje omogočilo srce edinke premožne družine Alkan. Melike je umrla v nepojasnjeni prometni nesreči. Asli se znajde ujeta med dvema družinama in kmalu dobi občutek, da Melikina smrt ni bila naključna. Ljubezen, prepovedana čustva, identiteta, resnica – nič ni tako, kot se zdi!

icon-expand Podarjeno srce. FOTO: VOYO

Preberi še Lana Pečnik: "Sem velika konkurenca"

Čas smrti

IGRALCI: Dragan Mićanović, Predrag Manojlović, Milan Marić, Voja Brajović, Svetozar Cvetković, Nikola Rakočević, Nina Janković Vojna drama Čas smrti razkriva zgodbo, ki je oblikovala zavest srbskega naroda. Po strelu Gavrila Principa na avstro-ogrskega prestolonaslednika se začne vojna epopeja, ki za vedno spremeni tok zgodovine in Srbijo postavi pred tragično izbiro. Epska serija, ki združuje dramo, zgodovino in nepozabne junake.

icon-expand Čas smrti. FOTO: VOYO

Preberi še Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco

Sledi v snegu

IGRALCI: Mariama Gueye, Nicolas Gob, Elisa Erka, Marilyn Lima Napeta kriminalna serija razkriva temne družinske skrivnosti in nevarne laži! Zgodba se vrti okoli lokalnega športnega asa Abela Guérina, ki ga nekega dne najdejo mrtvega, ustreljenega v glavo. Toda med preiskavo njegove smrti se popolna podoba športnika začne razpadati ...

icon-expand Sledi v snegu. FOTO: VOYO

Preberi še Podelitev vrtnic, ki je spremenila čisto vse

Ljubezenski trikotnik

Ljubezenski trikotnik je resničnostna serija, v kateri se šest samskih znajde pred dilemo: izbrati nekoga, ki ustreza njihovim običajnim merilom, ali se odločiti za nekoga, ki bolj ustreza njihovim potrebam. Kdo bo ostal in kdo odšel z zlomljenim srcem?

icon-expand Ljubezenski trikotnik. FOTO: VOYO