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Praznujte mesec ponosa z izbranimi filmi na VOYO

M.S.
17. 06. 2026 11.58
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Junij je mesec ponosa, posvečen praznovanju raznolikosti, vidnosti in zgodb LGBTQIA+ skupnosti. Kvirovske zgodbe bogatijo filmski svet z iskrenimi, drzno povedanimi zgodbami, ki navdihujejo, premikajo meje in slavijo avtentičnost. Pred vami je izbor naslovov, ki si jih ob mesecu ponosa vsekakor velja ogledati.

Sprejmite različnost: Navdihujoče zgodbe, ki vas bodo ganile do solz

Poletje (La Belle Saison)

ŽANR: Drama, romanca
IGRALCI: Cécile de France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky, Kévin Azaïs
REŽIJA: Catherine Corsini

Poletje je čutna francoska drama o ljubezni brez meja. Leta 1971 mlada Delphine pobegne s podeželja v Pariz, kjer spozna karizmatično Carole. Med njima se vname strastna ljubezen, ki izzove družbena pravila in njuni predstavi o svobodi. Toda ko se vrneta na konservativno podeželje, se morata odločiti med srcem in pričakovanji okolice.

Poletje
PoletjeFOTO: VOYO
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Zdaj pa je čas, da skočiš na VOYO, si vzameš trenutek zase in se prepustiš zgodbam, ki navdihujejo, premikajo meje in slavijo pogum biti to, kar si.

Stonewall

ŽANR: Drama, zgodovinski
IGRALCI: Jeremy Irvine, Jonny Beauchamp, Jonathan Rhys Meyers, Ron Perlman, Joey King
REŽIJA: Roland Emmerich

Ganljiva drama Stonewall, postavljena v leto 1969, spremlja Dannyja Wintersa, mladeniča, ki se znajde sredi zgodovinskega stonewallskega upora – začetka boja za pravice LGBTQ+ skupnosti.

Stonewall
StonewallFOTO: VOYO
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Rocketman

ŽANR: Biografija, drama, glasba, muzikal
IGRALCI: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Gemma Jones
REŽIJA:Dexter Fletcher

Rocketman je navdihujoča biografska drama o britanskem glasbeniku Eltonu Johnu. Resnična zgodba zajame njegove začetke od nadarjenega, a sramežljivega pianista Reginalda Dwighta do statusa svetovno znanega superzvezdnika. Glasbena pravljica o čudežnem dečku, ki je postal ikona pop kulture, je prežeta z njegovimi brezčasnimi melodijami.

Rocketman
RocketmanFOTO: VOYO
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Dvojina

ŽANR:Drama
IGRALCI:Nina Rakovec, Mia Jexen, Nataša Barbara Gračner, Jure Henigman
REŽIJA:Nejc Gazvoda

Po zasilnem pristanku letala na ljubljanskem letališču se prekrižata poti mlade danske turistke Iben in voznice minibusa Tine. Iben Tino pregovori, da ji razkaže prestolnico, toda v dveh nepozabnih nočeh smeha, joka in odkrivanja najbolj iskrenih čustev se življenji mladenk nepovratno povežeta in ubereta povsem novo pot.

Dvojina
DvojinaFOTO: VOYO
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Vzporedni materi

ŽANR: Drama
IGRALCI: Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Rossy de Palma
REŽIJA: Pedro Almodóvar

Vzporedni materi je zgodba o dveh zelo različnih ženskah, ki se srečata v bolnišnici, kamor prideta rodit, ter nepričakovanih zapletih, ki sledijo. Obe sta samski in sta zanosili po nesreči. Srednjeletna Janis tega ne obžaluje in se otroka veseli, najstnica Ana pa je po drugi strani prestrašena. Med njima se splete prav posebna vez, ki jima bo za vedno spremenila življenji.

Vzporedni materi
Vzporedni materiFOTO: VOYO
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Korzet

ŽANR: Biografija, drama, zgodovinski
IGRALCI:Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz, Jeanne Werner, Finnegan Oldfield
REŽIJA: Marie Kreutzer

Korzet je pronicljiv pogled na življenje cesarice Elizabete, ki jo slavijo zaradi njene lepote in izbranega okusa. Leta 1877 pa Sisi praznuje že svoj štirideseti rojstni dan in da bi ohranila svojo javno podobo, si steznik zavezuje vse tesneje. A čeprav je Elizabetina vloga na dvoru zgolj simbolična, njena lakota po znanju in življenjskih izkušnjah še nikoli ni bila večja.

Korzet
KorzetFOTO: VOYO
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