Med pripravami na tekmovanje preskočijo iskre

SERIJE

Nemška serija Sisi, 2024, 4. sezona, 28.12. na VOYO

Igrajo: Dominique Devenport, Jannik Schümann, Julia Stemberger, Désirée Nosbusch, Rick Okon V 4. sezoni serije Sisi se po tragični izgubi očeta in skrivnostni nesreči legendarna cesarica vrača na rodno Bavarsko. Toda tam naleti na šokantno odkritje – oče je v konjski stavi izgubil družinski grad, zato se Sisi odloči prelomiti obljubo Francu in tvegati vse, da ga povrne.

icon-expand Sisi. FOTO: Eurokim

Preberi še Franko Bajc uspešno opravil urjenje specialne policijske enote

FILMI

Ameriški film Ljubezen na drsalkah (The Cutting Edge), 1992, 15.12. na VOYO Igrajo: Moira Kelly, D.B. Sweeney, Roy Dotrice, Terry O'Quinn

Režija: Paul M. Glaser Doug Dorsey je bil nekoč član hokejske reprezentance na olimpijskih igrah, vendar sedaj igra v neznanem lokalnem moštvu. Kate Mosely je nadarjena umetnostna drsalka, ki s svojim talentom, gibčnostjo in eleganco drsanja spada v sam vrh tega športa. Vendar pa ima stalne težave s partnerji. Nato njen trener najde Douga. Kljub prvotnim nesporazumom postaneta dobra prijatelja in naraščajoče čustvo vsekakor prispeva k boljšemu drsanju. Zato bosta svoje znanje pokazala na naslednjih olimpijskih igrah.

icon-expand Ljubezen na drsalkah. FOTO: MGM Studios Inc

Preberi še Sinhronizirani animirani filmi za vso družino na VOYO

Ameriška drama Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje (The Cutting Edge: Going For the Gold), 2006, 16.12. na VOYO Igrajo: Christy Carlson Romano, Ross Thomas, Scott Thompson Baker

Režija: Sean McNamara Umetnostna drsalka Jackie je hčerka drznega hokejista Douga Dorseyja in umetnostne drsalke Kate Moseley, ki sta se zaljubila potem, ko sta skupaj nastopila na tekmovanju v umetnostnem drsanju. Usoda hoče, da podobno izkušnjo doživi tudi njuna hčerka, ki je zaradi poškodbe svojega partnerja primorana poiskati novega partnerja. Ko spozna Alexa, je prepričana, da bi lahko skupaj nastopila na tekmovanju, toda še prej bo morala Jackie napeti vse sile, da ga bo prepričala v sodelovanje.

icon-expand Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje. FOTO: MGM Studios Inc

Preberi še Osvoji namizno družinsko igro Na lovu

Ameriška drama Ljubezen na drsalkah 3: Sanje na ledu (The Cutting Edge 3: Chasing the Dream), 2008,17.12. na VOYO Igrajo: Matt Lanter, Francia Raisa, Christy Romano

Režija: Stuart Gillard Umetnostni drsalec Zack Conroy in njegova partnerka Celeste trdo trenirata za nastop na pomembnem tekmovanju. Toda Celeste se poškoduje, s tem pa v vodo padejo tako njene ambicije kot tudi njegove. Ko Zack spozna vročekrvno hokejistko Alexandro, je prepričan, da bi lahko z njenimi drsalnimi veščinami tvorila izredno uspešen drsalni par. Toda Alexandra o umetnostnem drsanju nima pojma, obenem pa ji trening z Zackom prav nič ne diši. Jo bo Zack uspel prepričati, da postane njegova partnerka na ledu?

icon-expand Ljubezen na drsalkah 3: Sanje na ledu. FOTO: MGM Studios Inc

Preberi še Manca Udovič: "Vsak lovec ima svoj stajling"

Ameriški film Ljubezen na drsalkah: Ogenj in led (The Cutting Edge: Fire & Ice), 2010, 18.12. na VOYO Igrajo: Francia Raisa, Brendan Fehr, Russell Yuen, Stephen Amell, Zhenhu Han

Režija: Stephen Herek Romantična zgodba o nekdanji drsalki, ki se vrne na led, pri tem pa najde tudi ljubezen. Alex je bivša umetnostna drsalka, ki po koncu kariere dela kot učiteljica. Ko spozna Jamesa, nekdanjega hitrostnega drsalca, se znova poda na led. Skupaj se začneta pripravljati na tekmovanje in kmalu se med njima začnejo kresati iskre ...

icon-expand Ljubezen na drsalkah: Ogenj in led. FOTO: MGM Studios Inc

Preberi še Lovci se v prostem času vedno učijo

Britanski film Tudi to je božič (This is Christmas), 2022, 21.12. na VOYO Igrajo: Alfred Enoch, Kaya Scodelario, Timothy Spall, Joanna Scanlan, Ben Miller, Sarah Niles

Režija: Chris Foggin Komična drama spremlja Adama in Emmo, ki se vsak dan iz idilične vasice Langton vozita na delo v London, obkrožena z istimi neznanci. A pred božičem Adam prekrši nenapisano pravilo in začne pogovor s tujci. Vse potnike povabi na praznično zabavo, nenavadna gesta pa preraste v čarobno zgodbo o povezanosti, upanju in prazničnem duhu.

icon-expand Tudi to je božič. FOTO: Paramount Pictures

Preberi še Magnifico priznal, da ga je pred velikim dogodkom 'stiskalo'

Angleški film Vrtnar (The Gardener), 2021, 22.12. na VOYO Igrajo: Robert Bronzi, Gary Daniels, Nicola Wright, Jake Watkins, Jon Callaway

Režija: Scott Chambers, Becca Hirani Akcijska drama, v kateri mora vrtnar rešiti premožno družino iz krempljev nevarnih vlomilcev. Peter Juhasz živi mirno življenje kot vrtnar premožne ameriške družine, ki se je pred kratkim preselila na angleško podeželje. Peter je priseljenec in nekdanji vojak, vendar je to življenje pustil za seboj in se drži bolj sam zase. Ko pa nevarna roparska tolpa pod vodstvom zloglasnega Volkerja neke noči vdre v hišo in družinske člane vzame za talce, se mora Peter zateči k starim veščinam ter se znajde v napeti igri mačke z mišjo.

icon-expand Vrtnar. FOTO: Karantanija Cinemas

Preberi še Liffe na VOYO: Oglejte si nagrajene filme

Ameriški film Top Gun: Maverick, 2022, 27.12. na VOYO Igrajo: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Val Kilmer, Jon Hamm, Bashir Salahuddin

Režija: Joseph Kosinski Top Gun: Maverick je nadaljevanje legendarne akcijske uspešnice iz leta 1986. Po tridesetih letih drzni mornariški pilot Maverick še vedno dosega rezultate vrhunskega letalca, zato ga pokličejo nazaj, da bi postal inštruktor za elitne letalce. Vendar se mora soočiti z duhovi svoje preteklosti, ko elitne diplomante letalske akademije Top Gun povede na misijo, ki bo od izbranega moštva zahtevala največjo žrtev.

icon-expand Top Gun: Maverick. FOTO: Paramount Pictures

Preberi še Ta trenutek bo Mirjam Korbar vedno ostal v spominu

Ameriški film Nesojeni rokoborec (Legendary), 2010. 29.12. na VOYO Igrajo: John Cena, Patricia Clarkson, Danny Glover, Devon Graye, Madeleine Martin, John Posey

Režija: Mel Damski Cal Chetley je izjemno bister petnajstletnik, toda večino svojega življenja so ga vrstniki ustrahovali in se spravljali nanj predvsem zato, ker je bil vedno malo drugačen. Calov starejši brat Mike, nekdanji vrhunski rokoborec, ju je skupaj z mamo zapustil pred leti, potem ko je v tragični prometni nesreči umrl njun oče. V upanju, da bi z bratom ponovno vzpostavil stik, se Cal pridruži srednješolski rokoborski ekipi, ki jo trenira Mike. Cal namreč verjame, da bo s pomočjo rokoborbe ponovno združil svojo družino.

icon-expand Nesojeni rokoborec FOTO: 24ur.com

Preberi še Alenka Kraigher: Hotela sem verjeti v vse najlepše v ljudeh

Ameriški film Nesmrtni (Immortals), 2010, 31.12. na VOYO Igrajo: Henry Cavill, Mickey Rourke, Stephen Dorff, Freida Pinto, Luke Evans

Režija: Tarsem Singh Potem ko so pred mnogimi leti bogovi dobili bitko proti Titanom, zemlji grozi nova nevarnost. Kralj Hiperion, ki hlepi po moči in prevladi, s svojo vojsko požiga Grčijo in pobija ljudi v želji, da bi našel mogočno legendarno orožje in z njim osvobodil Titane. Ti so že dolga stoletja zaprti na gori Tartar in potrpežljivo čakajo na priložnost za maščevanje. Ker se bogovi ne smejo vpletati v človeske vojne, Zevs na skrivaj izbere mladeniča Tezeja in ga obdari s posebnimi močmi, tako da se je s svojo uporniško vojsko sposoben upreti Hiperionu in njegovi vojski.

icon-expand Nesmrtni FOTO: 24ur.com

Preberi še Uroš Smolej: Dvomim, da bom vzbudil veliko simpatij

ŠPORT