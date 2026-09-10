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Asia Express
Oddaje

Ta Slovenec je osvojil srce znane hrvaške voditeljice

M.S.
10. 09. 2026 14.32
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Bosta v novi pustolovski oddaji Asia Express premagala vse izzive? Slovenec Aleksej in hrvaška voditeljica Anita se podajata na nepozabno pot, ki bo dodobra preizkusila njuno ljubezen.

Med tekmovalci nove pustolovske oddaje Asia Express bo tudi Slovenec. Aleksej Škarica iz Murske Sobote se na več tisoč kilometrov dolgo pot skozi Azijo podaja skupaj s svojo partnerico, znano hrvaško televizijsko voditeljico Anito Martinović. Skupaj sta tudi edini ljubezenski par letošnje sezone.

Anita Martinović in Aleksej Škarica.
Anita Martinović in Aleksej Škarica.FOTO: VOYO
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Kako dobro se bosta Slovenec in priljubljena hrvaška voditeljica znašla na skupni pustolovščini, bomo lahko spremljali od nedelje na VOYO v novi pustolovski oddaji Asia Express.

Aleksej sicer ni vajen televizijskih kamer. Prihaja iz Murske Sobote in vodi družinsko veterinarsko ambulanto, specializirano za male živali in športne konje. Medtem ko je Anita pred kamerami energična, odprta in komunikativna, je Aleksej precej bolj umirjen in premišljen. Prav različna značaja pa bi lahko bila njuna prednost na zahtevni poti.

Anita Martinovic
Anita MartinovicFOTO: RTL Hrvaška
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Ko jo je spoznal, ni vedel, kdo je

Zanimiva je tudi zgodba o začetku njune zveze. Aleksej in Anita sta se dogovorila za sproščeno popoldansko druženje in kosilo, ki se je na koncu zavleklo vse do večera. Aleksej pa takrat sploh ni vedel, da je Anita znan obraz s hrvaških televizijskih zaslonov. Pri vsem skupaj je še posebej zanimivo naključje. Njegova nekdanja partnerica je namreč spremljala oddajo Ljubezen na vasi, ki jo vodi Anita, in mu večkrat omenila, kako simpatična se ji zdi voditeljica.

Aleksej Škarica.
Aleksej Škarica.FOTO: VOYO
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"Moja bivša punca je gledala Ljubezen na vasi in ves čas govorila, kako simpatična se ji zdi voditeljica. Nekaj let pozneje sem to spoznal tudi sam," se je v pogovoru za RTL pošalil Aleksej. Zdaj bosta svoje razmerje preizkusila v povsem drugačnih okoliščinah. V oddaji Asia Express ju čakajo nepredvidljive situacije, fizični izzivi ter življenje brez udobja in rutine, ki sta ju vajena doma.

Asia Express
Asia ExpressFOTO: VOYO

Vir: RTL.hr

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