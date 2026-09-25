Tara v solzah zapustila tekmovanje

Med Laro in Anthonyjem vse bolj vroče

Tokrat so bila v središču pozornosti dekleta, ki so med izzivom izbirala fante za različne naloge. Med najbolj vročimi trenutki sta poskrbela Lara in Anthony, ki sta si izmenjala strasten poljub in znova pokazala, da je med njima vse več kemije. Pozornost je pritegnila tudi nova bombshell Anja, ki je že ob prihodu pokazala, da bi lahko dodobra premešala odnose v vili.

icon-expand Tarina pot v šovu Love Island Adria se je zaključila. FOTO: VOYO

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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Tara iskreno o odnosu z Luko

Povsem drugače je bilo med Taro in Luko. Tara mu je odkrito priznala, da med njima ne čuti romantične kemije, podobno pa je čutil tudi Luka. Dogovorila sta se, da bosta nadaljevala kot prijatelja. Njuna odločitev je bila še toliko bolj zanimiva, saj je prav Luka ob prihodu v vilo izbral Taro, zaradi česar je moral šov zapustiti Vukašin.

icon-expand Luka je moral izbirati med Taro in Anjo. FOTO: VOYO

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Tara zapustila vilo

Večer se je zaključil z novim povezovanjem, pri katerem so tokrat izbirali fantje. Na koncu sta brez partnerja ostali Tara in Anja, odločitev pa je bila v Lukovih rokah. Izbral je Anjo, kar je pomenilo konec Tarine poti v šovu. Tara ob slovesu ni skrivala čustev, a je poudarila, da iz vile kljub temu odhaja bogatejša za številna nova prijateljstva.

icon-expand V vili Love Island Adria je znova postalo vroče. FOTO: VOYO

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