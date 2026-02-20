Za koga navijate nocoj: za Žigo ali Dina?

Na kmetijo prihaja Nada, tokrat s kozami. Preveriti želi nalogo, pa tudi napredovanje zemljanke. Hlapci garajo do zadnjega trenutka, a ne vedo, ali jim bo uspelo pravočasno zasuti shrambo. Za morebiten neuspeh vsi krivijo glavo družine, ki naj bi za to delo izbrala napačne hlapce.
Besede dvobojevalcev prizadenejo predvsem Urško. Nato se odvije surov boj za preživetje na kmetiji. Pot teče v potoku in žulji zakrvavijo. Po dramatičnem dvoboju nekdo La Toyo povabi na zmenek v banjo.
Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi?
