Za koga navijate nocoj: za Žigo ali Dina?

M.S.
20. 02. 2026 15.56
0

Ema je uresničila svoj načrt in Dina bo končno videla v areni. Pripravite se na dvoboj, ki vas bo pustil odprtih ust, saj bosta oba fanta vztrajala do konca. Konec tedna pa pomeni tudi prihod Nade na posestvo, zato vse zanima, ali je Ema opravila popravni izpit.

Na kmetijo prihaja Nada, tokrat s kozami. Preveriti želi nalogo, pa tudi napredovanje zemljanke. Hlapci garajo do zadnjega trenutka, a ne vedo, ali jim bo uspelo pravočasno zasuti shrambo. Za morebiten neuspeh vsi krivijo glavo družine, ki naj bi za to delo izbrala napačne hlapce.

Bo Ema tokrat uspešno opravila tedensko nalogo ali ne?
Bo Ema tokrat uspešno opravila tedensko nalogo ali ne?
Gregor Merdaus: "Moj cilj je zmaga"
Gregor Merdaus: "Moj cilj je zmaga"

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Besede dvobojevalcev prizadenejo predvsem Urško. Nato se odvije surov boj za preživetje na kmetiji. Pot teče v potoku in žulji zakrvavijo. Po dramatičnem dvoboju nekdo La Toyo povabi na zmenek v banjo.

Vroče kmetice poskrbele za pravo akcijo
Vroče kmetice poskrbele za pravo akcijo

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi?

Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?
Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije.

Čakanja je konec, La Toya je končno prispela na Kmetijo
Čakanja je konec, La Toya je končno prispela na Kmetijo
kmetija dvoboj Dino Žiga
Oddaje

Vroče kmetice poskrbele za pravo akcijo

KOMENTARJI (0)

