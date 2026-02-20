Za koga navijate nocoj: za Žigo ali Dina?

Na kmetijo prihaja Nada, tokrat s kozami. Preveriti želi nalogo, pa tudi napredovanje zemljanke. Hlapci garajo do zadnjega trenutka, a ne vedo, ali jim bo uspelo pravočasno zasuti shrambo. Za morebiten neuspeh vsi krivijo glavo družine, ki naj bi za to delo izbrala napačne hlapce.

icon-expand Bo Ema tokrat uspešno opravila tedensko nalogo ali ne? FOTO: POP TV

Preberi še Gregor Merdaus: "Moj cilj je zmaga"

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Besede dvobojevalcev prizadenejo predvsem Urško. Nato se odvije surov boj za preživetje na kmetiji. Pot teče v potoku in žulji zakrvavijo. Po dramatičnem dvoboju nekdo La Toyo povabi na zmenek v banjo.

Preberi še Vroče kmetice poskrbele za pravo akcijo

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi?

Preberi še Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije.