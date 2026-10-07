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Totalna štala
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Začelo se je s policijsko značko, končalo pa s totalno štalo

M.S.
07. 10. 2026 04.00
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Na VOYO je prispela belgijska serija Totalna štala (The Big Fuck-Up), ki gledalce popelje v divja osemdeseta leta. Mladi Jan pod očetovim pritiskom postane policist in se pridruži posebni enoti za boj proti preprodajalcem mamil, a meja med pravo in napačno stranjo zakona se kmalu nevarno zabriše.

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Kriminal, črni humor in divja osemdeseta: na VOYO je prispela Totalna štala

Osemdeseta leta, posebna policijska enota, ameriške metode boja proti preprodajalcem mamil in svet, v katerem začne meja med zakonom in kriminalom hitro izginjati. Na VOYO prihaja belgijska serija Totalna štala (The Big Fuck-Up), ki kriminalno zgodbo združuje z akcijo, satiro in črnim humorjem.

Totalna štala
Totalna štalaFOTO: VOYO
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Prva sezona serije Totalna štala (The Big Fuck-Up) je že na VOYO.

Serijo sta ustvarila in napisala Bas Adriaensen in Philippe De Schepper, režiral pa jo je Wim Geudens. Prva sezona obsega osem epizod, v glavnih vlogah pa med drugim nastopajo Willem De Schryver, Tibo Vandenborre, Tom Vermeir, Koen De Bouw in Lien Joosten.

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Od svetovne premiere v Cannesu do VOYO

Še preden je serija oktobra 2025 premierno zaživela na belgijski pretočni platformi Streamz, je bila predstavljena na mednarodnem festivalu CANNESERIES 2025, kjer je doživela svetovno premiero in bila uvrščena v program zunaj tekmovalne konkurence.

Totalna štala
Totalna štalaFOTO: VOYO
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Organizatorji festivala so ob predstavitvi izpostavili predvsem njeno drzno estetiko in zajedljiv humor ter jo opisali kot serijo, ki združuje akcijo in satiro. Posebej so opozorili tudi na Willema De Schryverja, ki je prevzel glavno vlogo Jana Laureysa. Serija je pozneje prejela tudi šest nominacij za belgijske filmske in televizijske nagrade Ensors 2026, med drugim za najboljšo igrano serijo in najboljšo glavno vlogo v igrani seriji.

Policija
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Fikcija v svetu belgijske žandarmerije

Čeprav spremljamo izmišljeno zgodbo, je njeno izhodišče svet belgijske žandarmerije v osemdesetih letih. Serija se poigrava prav z obdobjem, v katerem se začnejo policijske metode, osebni interesi in kriminal nevarno prepletati. V središču zgodbe je mladi Jan, ki si želi predvsem uživati v življenju, a pod očetovim pritiskom postane žandar. Pridruži se posebni enoti, ki naj bi se proti preprodajalcem mamil borila z novimi metodami po ameriškem vzoru.

Totalna štala
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Toda Jan se kmalu znajde v okolju, kjer stvari niso več tako preproste. Medtem ko začne uživati v nevarnem ritmu novega življenja, njegova ekipa vse bolj prestopa meje, ki bi jih kot varuhi zakona morala varovati. Zabava se tako počasi spreminja v totalno štalo.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
VOYO Totalna štala serije kriminalka osemdeseta
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