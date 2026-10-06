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Priklicano zlo 2
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Zgodba iz leta 1977 še danes vzbuja srh

M.S.
06. 10. 2026 15.18
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Primer enfieldskega poltergeista je konec sedemdesetih let pritegnil pozornost medijev, raziskovalcev paranormalnega in skeptikov, desetletja pozneje pa navdihnil tudi filmsko uspešnico. Priklicano zlo 2 z Vero Farmiga in Patrickom Wilsonom 10. oktobra prihaja na VOYO.

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Ena najbolj srhljivih zgodb franšize prihaja na VOYO

Ljubitelji grozljivk bodo oktobra prišli na svoj račun. Na VOYO 10. oktobra prihaja film Priklicano zlo 2 (The Conjuring 2), nadaljevanje uspešnice, ki zgodbo paranormalnih raziskovalcev Eda in Lorraine Warren preseli čez Atlantik. Tokrat ju pot vodi v severni London, kjer se za vrati povsem običajne hiše začnejo dogajati vse prej kot običajne stvari.

Priklicano zlo 2
Priklicano zlo 2FOTO: VOYO

Če vas mikajo temačni hodniki, nepojasnjeni zvoki in zgodbe, ob katerih boste pred spanjem še enkrat preverili, ali so vrata res zaprta, je oktober kot nalašč za novo dozo groze. Priklicano zlo 2 si boste lahko od 10. oktobra ogledali na VOYO.

Grozljivka, ki navdih črpa iz razvpitega primera

Film režiserja Jamesa Wana je navdihnil primer, ki je postal znan kot enfieldski poltergeist. Leta 1977 so iz hiše družine Hodgson v londonskem Enfieldu začela prihajati poročila o nenavadnih dogodkih. Družina je med drugim poročala o premikanju pohištva, skrivnostnem trkanju in drugih pojavih, največ pozornosti pa je pritegnila takrat 11-letna Janet Hodgson.

Priklicano zlo - 2
Priklicano zlo - 2FOTO: Blitz

Primer je hitro pritegnil pozornost medijev, raziskovalcev paranormalnega in skeptikov. Še danes ostaja predmet razprav, saj so se skozi leta pojavili tudi dvomi o pristnosti nekaterih dogodkov. Janet in njena sestra Margaret sta pozneje priznali, da sta nekatere dogodke zaigrali, vendar sta vztrajali, da to ni veljalo za vse, kar naj bi se v hiši dogajalo.

Priklicano zlo 2
Priklicano zlo 2FOTO: Blitz

Vera Farmiga in Patrick Wilson znova kot Warrenova

V središču filma sta ponovno Vera Farmiga in Patrick Wilson v vlogah Lorraine in Eda Warrena. Zakonca odpotujeta v Anglijo, kjer spoznata mater samohranilko Peggy Hodgson in njene štiri otroke. Največ pozornosti vzbuja mlada Janet, ki jo igra Madison Wolfe. Dogajanje v hiši postaja vse bolj srhljivo, Warrenova pa morata ugotoviti, kaj se v resnici dogaja in ali imata opravka z nečim, česar ni mogoče preprosto pojasniti.

Priklicano zlo 2
Priklicano zlo 2FOTO: Blitz

James Wan je zgodbo popeljal še dlje

Priklicano zlo 2 je v kinematografe prišlo leta 2016, tri leta po prvem filmu Priklicano zlo. Na režiserski stolček se je vrnil James Wan, film pa nadaljuje zgodbo Eda in Lorraine Warren ter jo iz ZDA preseli v Anglijo. Film je pomemben tudi za širši svet franšize Priklicano zlo. V filmu se prvič pojavi tudi demonska nuna Valak, ki je pozneje postala osrednji lik filma Nuna (The Nun).

Priklicano zlo.
Priklicano zlo.FOTO: Blitz
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Vir: The Guardian, Rotten Tomatoes in uradna stran filma The Nun II.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Enfieldski poltergeist Priklicano zlo 2 VOYO grozljivka Ed in Lorraine Warren
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