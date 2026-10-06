Zgodba iz leta 1977 še danes vzbuja srh

Ena najbolj srhljivih zgodb franšize prihaja na VOYO
Ljubitelji grozljivk bodo oktobra prišli na svoj račun. Na VOYO 10. oktobra prihaja film Priklicano zlo 2 (The Conjuring 2), nadaljevanje uspešnice, ki zgodbo paranormalnih raziskovalcev Eda in Lorraine Warren preseli čez Atlantik. Tokrat ju pot vodi v severni London, kjer se za vrati povsem običajne hiše začnejo dogajati vse prej kot običajne stvari.
Grozljivka, ki navdih črpa iz razvpitega primera
Film režiserja Jamesa Wana je navdihnil primer, ki je postal znan kot enfieldski poltergeist. Leta 1977 so iz hiše družine Hodgson v londonskem Enfieldu začela prihajati poročila o nenavadnih dogodkih. Družina je med drugim poročala o premikanju pohištva, skrivnostnem trkanju in drugih pojavih, največ pozornosti pa je pritegnila takrat 11-letna Janet Hodgson.
Primer je hitro pritegnil pozornost medijev, raziskovalcev paranormalnega in skeptikov. Še danes ostaja predmet razprav, saj so se skozi leta pojavili tudi dvomi o pristnosti nekaterih dogodkov. Janet in njena sestra Margaret sta pozneje priznali, da sta nekatere dogodke zaigrali, vendar sta vztrajali, da to ni veljalo za vse, kar naj bi se v hiši dogajalo.
Vera Farmiga in Patrick Wilson znova kot Warrenova
V središču filma sta ponovno Vera Farmiga in Patrick Wilson v vlogah Lorraine in Eda Warrena. Zakonca odpotujeta v Anglijo, kjer spoznata mater samohranilko Peggy Hodgson in njene štiri otroke. Največ pozornosti vzbuja mlada Janet, ki jo igra Madison Wolfe. Dogajanje v hiši postaja vse bolj srhljivo, Warrenova pa morata ugotoviti, kaj se v resnici dogaja in ali imata opravka z nečim, česar ni mogoče preprosto pojasniti.
James Wan je zgodbo popeljal še dlje
Priklicano zlo 2 je v kinematografe prišlo leta 2016, tri leta po prvem filmu Priklicano zlo. Na režiserski stolček se je vrnil James Wan, film pa nadaljuje zgodbo Eda in Lorraine Warren ter jo iz ZDA preseli v Anglijo. Film je pomemben tudi za širši svet franšize Priklicano zlo. V filmu se prvič pojavi tudi demonska nuna Valak, ki je pozneje postala osrednji lik filma Nuna (The Nun).
Vir: The Guardian, Rotten Tomatoes in uradna stran filma The Nun II.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV