V bazenu se nista mogla upreti strastem

Janette je tokrat prejela drugi zmenek v dvoje in Bear jo je povabil na razkošno križarjenje z ladjo Royal Princess. Ta priložnost ni bila izbrana naključno. Bear je želel izvedeti, ali je iskrica med njima še živa in ali so Janettina čustva resnično pristna.

Pred odhodom je priznala, da je na prelomnici. Strah jo je biti ranljiva, saj ima občutek, da pri tem vsakič tvega svoje srce. A čeprav jo je bilo strah, je sklenila zaupati trenutku in si dovoliti čutiti.

icon-expand Bear je želel ugotoviti, ali se iskrica med njima še vedno ni ugasnila. FOTO: POP TV

61-letni vdovec Barry Bear Myrden med več kot 20 ženskami išče novo ljubezen.

Na ladji ju je čakala prava pravljica. Spoznavala sta kotičke veličastne križarke, dokler nista obstala na zgornji palubi, kjer je v popolni samoti čakal zasebni bazen. Na ležalnikih sta govorila o prihodnosti, življenjskih ciljih in tem, kako si vsak od njiju predstavlja ljubezen. Besede so stekle in iskrica se je brez dvoma znova prižgala, poljub pa je vse skupaj le še potrdil.

icon-expand Janette je priznala, da se znova zaljublja, a tega Bearu ni povedala. FOTO: POP TV

Janette je priznala, da ima občutek, kot da se ponovno zaljublja. Med romantično večerjo se je Bearu odprla bolj kot kadarkoli prej in z njim delila delček svojega življenja, ki ga običajno skriva pred drugimi – zahtevno zgodbo o odnosu z očetom.

icon-expand Na romantičnem zmenku se med njima hitro vname kemija. FOTO: POP TV

Vse zamujene oddaje nove sezone Zlati sanjski moški: Avstralija si lahko ogledate na VOYO.

Ko sta se pozneje vrnila v bazen, ju je sproščeno vzdušje spet potegnilo drug k drugemu in si privoščila še nekaj intimnih trenutkov. Poljubi so padali brez zadržkov, a ko je prišlo do besed, je Janette spet postala previdna. Čeprav je v sebi čutila, da želi odnos z Bearom popeljati korak dlje, ni našla poguma, da bi to izrekla na glas.

icon-expand V bazenu sta popolnoma pozabila na kamere in si privoščila nekaj strastnih poljubov. FOTO: POP TV

Ob vrnitvi v vilo je priznala, da se boji, da je zamudila priložnost. Ne zato, ker čustev ni, ampak ker je težko izgovoriti besede, ki nas naredijo krhke. Na podelitvi vrtnic je Bear najprej izbral Sunny, druga vrtnica je pripadla Janette, zadnja pa Kim. Jan in Gera sta morali spakirati kovčke in končati svojo pot do ljubezni. Za Janette pa ostaja vprašanje, ali bo zdaj končno zbrala pogum za naslednji korak.

icon-expand Boji se povedati resnico, a ve, da tega ne bo mogla zadrževati za vedno. FOTO: POP TV

V današnji oddaji se potovanje zapeljevanja za Beara in njegovo preostalo trojico deklet počasi približuje koncu. Pred njimi je čustveno najbolj naporen del – obiski na domovih, ki bodo prinesli iskrena razkritja, težka vprašanja in ganljive trenutke s svojci. Na koncu bo moral eno od deklet poslati domov in izbrati, kateri dve bosta z njim stopili v veliki finale.