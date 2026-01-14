Zadovoljna.si
V bazenu sta popolnoma pozabila na kamere in si privoščila nekaj strastnih poljubov.
Oddaje

V bazenu se nista mogla upreti strastem

M.S.
14. 01. 2026 10.24
2

Na POP TV spremljamo šov Zlati sanjski moški Avstralija, kjer iskrice med tekmovalkami in Bearom letijo vsepovsod. Tokrat sta Janette in Bear na križarki Royal Princess uživala v romantičnem zasebnem bazenu, kjer je med njima znova preskočila iskrica. A Janette se še vedno bori s strahom pred ranljivostjo.

Janette je tokrat prejela drugi zmenek v dvoje in Bear jo je povabil na razkošno križarjenje z ladjo Royal Princess. Ta priložnost ni bila izbrana naključno. Bear je želel izvedeti, ali je iskrica med njima še živa in ali so Janettina čustva resnično pristna.

Pred odhodom je priznala, da je na prelomnici. Strah jo je biti ranljiva, saj ima občutek, da pri tem vsakič tvega svoje srce. A čeprav jo je bilo strah, je sklenila zaupati trenutku in si dovoliti čutiti.

Bear je želel ugotoviti, ali se iskrica med njima še vedno ni ugasnila.
Bear je želel ugotoviti, ali se iskrica med njima še vedno ni ugasnila.FOTO: POP TV
Ne zamudite prve sezone oddaje Zlati sanjski moški: Avstralija, ki je od ponedeljka do petka ob 21. uri na POP TV, kjer 61-letni vdovec Barry Bear Myrden med več kot 20 ženskami išče novo ljubezen.

Na ladji ju je čakala prava pravljica. Spoznavala sta kotičke veličastne križarke, dokler nista obstala na zgornji palubi, kjer je v popolni samoti čakal zasebni bazen. Na ležalnikih sta govorila o prihodnosti, življenjskih ciljih in tem, kako si vsak od njiju predstavlja ljubezen. Besede so stekle in iskrica se je brez dvoma znova prižgala, poljub pa je vse skupaj le še potrdil.

Janette je priznala, da se znova zaljublja, a tega Bearu ni povedala.
Janette je priznala, da se znova zaljublja, a tega Bearu ni povedala.FOTO: POP TV
Janette je priznala, da ima občutek, kot da se ponovno zaljublja. Med romantično večerjo se je Bearu odprla bolj kot kadarkoli prej in z njim delila delček svojega življenja, ki ga običajno skriva pred drugimi – zahtevno zgodbo o odnosu z očetom.

Na romantičnem zmenku se med njima hitro vname kemija.
Na romantičnem zmenku se med njima hitro vname kemija.FOTO: POP TV
Vse zamujene oddaje nove sezone Zlati sanjski moški: Avstralija si lahko ogledate na VOYO.

Ko sta se pozneje vrnila v bazen, ju je sproščeno vzdušje spet potegnilo drug k drugemu in si privoščila še nekaj intimnih trenutkov. Poljubi so padali brez zadržkov, a ko je prišlo do besed, je Janette spet postala previdna. Čeprav je v sebi čutila, da želi odnos z Bearom popeljati korak dlje, ni našla poguma, da bi to izrekla na glas.

V bazenu sta popolnoma pozabila na kamere in si privoščila nekaj strastnih poljubov.
V bazenu sta popolnoma pozabila na kamere in si privoščila nekaj strastnih poljubov.FOTO: POP TV
Ob vrnitvi v vilo je priznala, da se boji, da je zamudila priložnost. Ne zato, ker čustev ni, ampak ker je težko izgovoriti besede, ki nas naredijo krhke. Na podelitvi vrtnic je Bear najprej izbral Sunny, druga vrtnica je pripadla Janette, zadnja pa Kim. Jan in Gera sta morali spakirati kovčke in končati svojo pot do ljubezni. Za Janette pa ostaja vprašanje, ali bo zdaj končno zbrala pogum za naslednji korak.

Boji se povedati resnico, a ve, da tega ne bo mogla zadrževati za vedno.
Boji se povedati resnico, a ve, da tega ne bo mogla zadrževati za vedno.FOTO: POP TV
V današnji oddaji se potovanje zapeljevanja za Beara in njegovo preostalo trojico deklet počasi približuje koncu. Pred njimi je čustveno najbolj naporen del – obiski na domovih, ki bodo prinesli iskrena razkritja, težka vprašanja in ganljive trenutke s svojci. Na koncu bo moral eno od deklet poslati domov in izbrati, kateri dve bosta z njim stopili v veliki finale.

Reality show Zmenek Romantika Ljubezen Zlati sanjski moški: Avstralija Janette Bear čustva
Oddaje

Uganete, kdo je na fotografiji?

Oddaje

Zlata dekleta upajo, da ga bodo videle v pajkicah

25.maj 14. 01. 2026 17.28
1 0
a sta noter - ven 🌈☔
ODGOVORI
Prelepa Soča 14. 01. 2026 15.07
0 0
Prestar.
ODGOVORI
