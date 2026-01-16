Sunny je našla ljubezen in prejela prstan

Na začetku romantičnega potovanja je v vilo šova Zlati sanjski moški Avstralija vstopilo 20 izjemnih žensk, Bear pa je moral na koncu izbrati samo eno, ki je osvojila njegovo srce. "Zaljubljena sem v Beara in prepričana, da bova srečna skupaj. Hčerki sta mi sicer rekli, da je on bolj všeč meni kot jaz njemu, zato me je malo strah," je pred končno odločitvijo povedala Sunny.
Pred zadnjim zmenkom je dodala, da se počuti izjemno srečno, ker je spoznala tako čudovitega moškega, a jo skrbi, saj ve, da je tudi Janette zelo blizu njegovemu srcu. Na romantičnem zmenku sta se sprehajala po plaži in se družila s pingvini. Med pogovorom je Bear priznal, da je med njima nekaj res posebnega."Bolj kot sem zaljubljen, bolj sem ranljiv," je razkril
Sunny je zbrala pogum in mu priznala, da je on pravi moški zanjo in da se je vanj resnično zaljubila."Želim si njega in to prečudovito družino, ne le zase, temveč tudi za svoji hčerki," je povedala. "Ne poznam ženske, kot je Sunny. Med nama je magična povezanost," je Bear priznal v zadnjih trenutkih. Dodal je, da ga je navdušila že v trenutku, ko sta se spoznala, in da občuduje njen pogum.
"Ko pomislim na prihodnost, na življenje, kakršnega si želim, si ga ne morem predstavljati brez tebe," je dejal, preden se je dokončno odločil, da njegovo srce pripada Sunny. "Veselim se potovanja s tabo skozi življenje," mu je odgovorila Sunny. Kmalu zatem jo je Bear presenetil s prstanom, ki ga je podaril kot simbol svoje ljubezni in Sunny ga je z iskrenim navdušenjem sprejela.
