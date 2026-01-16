Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Zlati sanjski moški Avstralija
Oddaje

Sunny je našla ljubezen in prejela prstan

M.S.
16. 01. 2026 14.39
0

V finalni oddaji šova Zlati sanjski moški Avstralije je Bear končno našel svojo veliko ljubezen. Razplet smo spremljali v osupljivem Cape Townu v Južni Afriki, kjer je Bearovo srce dokončno odločilo, da bije za Sunny.

Na začetku romantičnega potovanja je v vilo šova Zlati sanjski moški Avstralija vstopilo 20 izjemnih žensk, Bear pa je moral na koncu izbrati samo eno, ki je osvojila njegovo srce. "Zaljubljena sem v Beara in prepričana, da bova srečna skupaj. Hčerki sta mi sicer rekli, da je on bolj všeč meni kot jaz njemu, zato me je malo strah," je pred končno odločitvijo povedala Sunny.

Bearovo srce je našlo svoj dom pri Sunny..
Bearovo srce je našlo svoj dom pri Sunny..FOTO: POP TV
V finalu se mora odločiti, katera je prava zanj
Preberi še
V finalu se mora odločiti, katera je prava zanj

Vse zamujene oddaje nove sezone Zlati sanjski moški: Avstralija si lahko ogledate na VOYO.

Pred zadnjim zmenkom je dodala, da se počuti izjemno srečno, ker je spoznala tako čudovitega moškega, a jo skrbi, saj ve, da je tudi Janette zelo blizu njegovemu srcu. Na romantičnem zmenku sta se sprehajala po plaži in se družila s pingvini. Med pogovorom je Bear priznal, da je med njima nekaj res posebnega."Bolj kot sem zaljubljen, bolj sem ranljiv," je razkril

Pred Bearom je bila težka odločitev, a na koncu je sledil svojemu srcu.
Pred Bearom je bila težka odločitev, a na koncu je sledil svojemu srcu.FOTO: POP TV
Končno je priznala, da se je zaljubila
Preberi še
Končno je priznala, da se je zaljubila

Sunny je zbrala pogum in mu priznala, da je on pravi moški zanjo in da se je vanj resnično zaljubila."Želim si njega in to prečudovito družino, ne le zase, temveč tudi za svoji hčerki," je povedala. "Ne poznam ženske, kot je Sunny. Med nama je magična povezanost," je Bear priznal v zadnjih trenutkih. Dodal je, da ga je navdušila že v trenutku, ko sta se spoznala, in da občuduje njen pogum.

Ljubezen med Sunny in Bearom je zacvetela v vsej svoji moči.
Ljubezen med Sunny in Bearom je zacvetela v vsej svoji moči.FOTO: POP TV
Zlata dekleta upajo, da ga bodo videle v pajkicah
Preberi še
Zlata dekleta upajo, da ga bodo videle v pajkicah

"Ko pomislim na prihodnost, na življenje, kakršnega si želim, si ga ne morem predstavljati brez tebe," je dejal, preden se je dokončno odločil, da njegovo srce pripada Sunny. "Veselim se potovanja s tabo skozi življenje," mu je odgovorila Sunny. Kmalu zatem jo je Bear presenetil s prstanom, ki ga je podaril kot simbol svoje ljubezni in Sunny ga je z iskrenim navdušenjem sprejela.

Za popoln zaključek čustvene poti je Bear Sunny podaril prstan kot simbol zaupanja in ljubezni.
Za popoln zaključek čustvene poti je Bear Sunny podaril prstan kot simbol zaupanja in ljubezni.FOTO: POP TV
Po ženini smrti ostal s tremi sinovi
Preberi še
Po ženini smrti ostal s tremi sinovi
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Zlati sanjski moški Avstralija Bear in Sunny ljubezen resničnostni šov prstan VOYO zaroka zaročni prstan sanjski moški zlati sanjski moški
Moda

Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026

Potovanja

To mesto v Italiji preprosto morate obiskati

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433