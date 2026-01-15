V finalu se mora odločiti, katera je prava zanj

Zlati samec Bear se sooči s težo odločitve za dokončno izbiro, katero od dam bo povabil v preostanek svojega življenja. Zadnjo odločitev bo sprejel na drugem koncu sveta, v Južni Afriki. Bo srečanje dam z Bearovo družino prevelik izziv? Bodo zadnji zmenki pomagali Bearu znova odpreti dolgo ranjeno srce? In predvsem – kakšna bo njegova odločitev?
V spodnjem videoposnetku si oglejte, kako pomembno je Bearu, da družina sprejme njegovo izbranko.
