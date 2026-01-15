Zadovoljna.si
V finalu se mora odločiti, katera je prava zanj

M.S.
15. 01. 2026 15.29
0

Danes ob 21. uri na POP TV prihaja veliki finale šova Zlati samski moški Avstralija. Bear je pred najtežjo odločitvijo, saj mora izbrati, katero izbranko bo povabil v svoje življenje. Srečanje z družino prinaša dodatne izzive, obenem pa bo razkril, ali se je resnično zaljubil.

Zlati samec Bear se sooči s težo odločitve za dokončno izbiro, katero od dam bo povabil v preostanek svojega življenja. Zadnjo odločitev bo sprejel na drugem koncu sveta, v Južni Afriki. Bo srečanje dam z Bearovo družino prevelik izziv? Bodo zadnji zmenki pomagali Bearu znova odpreti dolgo ranjeno srce? In predvsem – kakšna bo njegova odločitev?

Zlati sanjski moški: Avstralija
Zlati sanjski moški: AvstralijaFOTO: POP TV
Po ženini smrti ostal s tremi sinovi
Po ženini smrti ostal s tremi sinovi

Vse zamujene oddaje nove sezone Zlati sanjski moški: Avstralija si lahko ogledate na VOYO.

V spodnjem videoposnetku si oglejte, kako pomembno je Bearu, da družina sprejme njegovo izbranko.

Sin mami razkril, da ima oče punco
Sin mami razkril, da ima oče punco
Zlati sanjski moški Bear Finale Ljubezen Reality show
Oddaje

Sunny je našla ljubezen in prejela prstan

Oddaje

Mama Bradleyja Cooperja nora na turško serijo

