Končno je priznala, da se je zaljubila

M.S.
14. 01. 2026 15.30
0

Prva sezona oddaje Zlati sanjski moški: Avstralija se bliža vrhuncu.61-letni Barry Bear Myrden je v tednu obiskov na domovih pred težkimi izbirami, saj mora odločiti, kateri dve tekmovalki se bosta prebili v finale. V tem času bo Sunny zbrala pogum in Bearu končno razkrila, da je zaljubljena vanj.

Potovanje zapeljevanja se za Beara in njegova zlata dekleta, ki so mu še preostala, počasi izteka. Pred njimi je teden obiskov na domovih, ki prinese velika razkritja, težka vprašanja in ganljive trenutke. Ko Bear obišče svoje zadnje tri kandidatke, mora na koncu sprejeti najtežjo odločitev doslej in eno od njih poslati domov. Kateri dve bo vzel s seboj v finale?

Ker ju povezuje ljubezen do golfa, je Beara Sunny povabila na sproščen trening.
Ker ju povezuje ljubezen do golfa, je Beara Sunny povabila na sproščen trening.
Po ženini smrti ostal s tremi sinovi
Ne zamudite prve sezone oddaje Zlati sanjski moški: Avstralija, ki je od ponedeljka do petka ob 21. uri na POP TV, kjer 61-letni vdovec Barry Bear Myrden med več kot 20 ženskami išče novo ljubezen.

V spodnjem videu si poglejte, kako sta s Sunny uživala ob igranju golfa.

Vse zamujene oddaje nove sezone Zlati sanjski moški: Avstralija si lahko ogledate na VOYO.

V bazenu se nista mogla upreti strastem
Kaja Casar vstopa v šov Sanjski moški Hrvaške
Zlati sanjski moški Avstralija Barry Bear Myrden romantična oddaja POP TV VOYO
Oddaje

Ta hrvaški rokometaš išče pravo ljubezen

Oddaje

Uganete, kdo je na fotografiji?

