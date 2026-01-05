Nov Sanjski moški: 61-letni vdovec

Ponedeljek
61-letni vdovec Barry Bear Myrden je pripravljen na novo priložnost. Spozna 20 izjemnih žensk, ki v zrelih letih iščejo ljubezen. Upravljalka dvigal, radijska voditeljica, medicinska sestra – nabor je res pester! Na koktajl zabavi Sunny ukrade Beara, a jo prekine vsiljivka Kim. Bianca razkrije svoj strah pred zavrnitvijo, Jan pa prejme vrtnico prvega vtisa.
Torek
Zlata dekleta se v nov dan zbudijo polne pričakovanj. Bear izbere eno od svojih dam za zmenek in jo odpelje na jadranje. Med njima se ustvari globoka vez in čudno bi bilo, če dama ne bi prejela vrtnice. Sledi skupinski zmenek s filmsko tematiko, ki v nekaterih prebudi globoka čustva, saj se Shamse zlomi. Na podelitvi vrtnic jo Bear potolaži na poseben način.
Sreda
Bear prijezdi na konju in svojim damam pripravi poseben izziv s kravami. Bianca zasije, ko spregovori o postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo. Gera na samostojnem zmenku uspe zanetiti iskrico, medtem ko ostale ženske med kosilom poveže prisrčna debata. Sunny navduši Beara, Katrina je zaskrbljena, saj bo ena od njih odšla domov. Ljubezen je vse bližje.
Četrtek
Bear popelje Terri na čaroben zmenek v lunapark, kjer se mu ona odpre glede svojih preteklih srčnih razočaranj. Na zvezdniški dobrodelni prireditvi ženskam uspe zbrati lep kup denarja. Sunny brez zadržkov z ostalimi deli svojo izkušnjo z rakom. Nato pa je pred vsemi podelitev vrtnic, kar pomeni, da se bosta kar dve dami morali posloviti od Beara in se vrniti domov.
Petek
V vili zavlada posebna mrzlica, nato pa Bear svoje dame preseneti s kampiranjem, ki vse pretrese. Zmenek z eno od njegovih snubk poglobi njuno vez, medtem ko zmeda, dvomi in zvite igre stopnjujejo napetost. Približuje se tudi nova podelitev vrtnic, ko se bo Bear poslovil še od ene od svojih zlatih deklet. A tokrat bo šokiran tudi on!
