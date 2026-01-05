Zadovoljna.si
Nov Sanjski moški: 61-letni vdovec

M.S.
05. 01. 2026 10.48
2

Ne zamudite prve sezone oddaje Zlati sanjski moški: Avstralija, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21.00 na POP TV. V oddaji se bo 61-letni vdovec Barry Bear Myrden podal na čustveno pot iskanja nove ljubezni ter med več kot 20 ženskami skušal najti tisto, ki mu bo znova ogrela srce.

Ponedeljek

61-letni vdovec Barry Bear Myrden je pripravljen na novo priložnost. Spozna 20 izjemnih žensk, ki v zrelih letih iščejo ljubezen. Upravljalka dvigal, radijska voditeljica, medicinska sestra – nabor je res pester! Na koktajl zabavi Sunny ukrade Beara, a jo prekine vsiljivka Kim. Bianca razkrije svoj strah pred zavrnitvijo, Jan pa prejme vrtnico prvega vtisa.

Zlati sanjski moški: Avstralija
Zlati sanjski moški: AvstralijaFOTO: 24ur.com
Se spomnite, kateri Slovenci so pristali na žaru?
Preberi še
Se spomnite, kateri Slovenci so pristali na žaru?

Torek

Zlata dekleta se v nov dan zbudijo polne pričakovanj. Bear izbere eno od svojih dam za zmenek in jo odpelje na jadranje. Med njima se ustvari globoka vez in čudno bi bilo, če dama ne bi prejela vrtnice. Sledi skupinski zmenek s filmsko tematiko, ki v nekaterih prebudi globoka čustva, saj se Shamse zlomi. Na podelitvi vrtnic jo Bear potolaži na poseben način.

Zlati sanjski moški: Avstralija.
Zlati sanjski moški: Avstralija.FOTO: VOYO
To je bila najbolj gledana vsebina v letu 2025
Preberi še
To je bila najbolj gledana vsebina v letu 2025

Sreda

Bear prijezdi na konju in svojim damam pripravi poseben izziv s kravami. Bianca zasije, ko spregovori o postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo. Gera na samostojnem zmenku uspe zanetiti iskrico, medtem ko ostale ženske med kosilom poveže prisrčna debata. Sunny navduši Beara, Katrina je zaskrbljena, saj bo ena od njih odšla domov. Ljubezen je vse bližje.

Zlati sanjski moški: Avstralija.
Zlati sanjski moški: Avstralija.FOTO: VOYO
Magnifico priznal, da ga je pred velikim dogodkom 'stiskalo'
Preberi še
Magnifico priznal, da ga je pred velikim dogodkom 'stiskalo'

Četrtek

Bear popelje Terri na čaroben zmenek v lunapark, kjer se mu ona odpre glede svojih preteklih srčnih razočaranj. Na zvezdniški dobrodelni prireditvi ženskam uspe zbrati lep kup denarja. Sunny brez zadržkov z ostalimi deli svojo izkušnjo z rakom. Nato pa je pred vsemi podelitev vrtnic, kar pomeni, da se bosta kar dve dami morali posloviti od Beara in se vrniti domov.

Zlati sanjski moški: Avstralija.
Zlati sanjski moški: Avstralija.FOTO: VOYO
Katero dekle si želi ljubezni in katero bolj mika denar?
Preberi še
Katero dekle si želi ljubezni in katero bolj mika denar?

Petek

V vili zavlada posebna mrzlica, nato pa Bear svoje dame preseneti s kampiranjem, ki vse pretrese. Zmenek z eno od njegovih snubk poglobi njuno vez, medtem ko zmeda, dvomi in zvite igre stopnjujejo napetost. Približuje se tudi nova podelitev vrtnic, ko se bo Bear poslovil še od ene od svojih zlatih deklet. A tokrat bo šokiran tudi on!

Zlati sanjski moški: Avstralija.
Zlati sanjski moški: Avstralija.FOTO: VOYO
Tanja Postružnik Koren: Nihče še ni ostal tu, vsi gremo tja
Preberi še
Tanja Postružnik Koren: Nihče še ni ostal tu, vsi gremo tja
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Zlati sanjski moški Avstralija Barry Bear Myrden resničnostni šov POP TV oddaje
Oddaje

Dobila ultimat, nato pa se zaljubila do ušes

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Roman Krizanec 1 05. 01. 2026 12.43
0 0
Pa dajte no kje hudiča najdete te sanjske moške star 61 kvečjemu v denarnici je lahka sanjski
ODGOVORI
Prelepa Soča 05. 01. 2026 12.35
0 0
Ja, tista, ki si bo zaželela 61 letnika, pač ni/več/ navdušena nad posteljnimi igricami.
ODGOVORI
