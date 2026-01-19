Zadovoljna.si
61-letni Italijan na lovu za pravo ljubeznijo

M.S.
19. 01. 2026 09.48
0

Danes ob 21.05 na POP TV in VOYO prihaja Zlati sanjski moški Italije. V razkošni rimski vili bo 61-letni Massimiliano – Max, predan oče dveh hčera, spoznal 16 samozavestnih in očarljivih žensk, ki se bodo podale na romantično pot do njegovega srca. Ste pripravljene?

Resničnostna serija Zlati sanjski moški: Italija spremlja 61-letnega Massimiliana – Maxa, predanega očeta dveh hčera, ki se po letih postavljanja družine na prvo mesto znova odpre ljubezni. V čudoviti rimski vili ga pričaka 16 očarljivih, samozavestnih žensk, vsaka s svojo zgodbo in posebnim načinom, kako osvojiti njegovo srce. A pot do ljubezni ni preprosta. Katera se bo dotaknila Maxovega srca?

Zlati sanjski moški: Italija
Zlati sanjski moški: ItalijaFOTO: 24ur.com
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
Preberi še
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prihaja na VOYO 26. januarja.

