Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Na romantičnem zmenku z Valentino sta odkrila, da imata veliko skupnega.
Oddaje

Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami

M.S.
22. 01. 2026 13.26
0

Ob 21.05 na POP TV in VOYO spremljamo resničnostni šov Zlati sanjski moški: Italija. V razkošni rimski vili 61-letni Max išče ljubezen med 16 samozavestnimi in očarljivimi ženskami. V današnji oddaji bo vzdušje praznično zaradi rojstnega dne, a podelitev vrtnice prinese nepričakovano presenečenje.

Dan se začne praznično, saj ena izmed kandidatk praznuje rojstni dan. Max nato eno izmed dam povabi na romantičen dvojni zmenek, ki se konča s strastnim poljubom in vrtnico imunitete. Medtem v vili vre od skrivnosti, ljubosumja in razpok v prijateljstvu. Pred podelitvijo vrtnic Max preseneti z nepričakovano odločitvijo.

Na romantičnem zmenku z Valentino sta odkrila, da imata veliko skupnega.
Na romantičnem zmenku z Valentino sta odkrila, da imata veliko skupnega.FOTO: POP TV
61-letni Italijan na lovu za pravo ljubeznijo
Preberi še
61-letni Italijan na lovu za pravo ljubeznijo

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prihaja na VOYO 26. januarja.

V spodnjem videoposnetku si oglejte utrinke z romantičnega zmenka jahanja konjev z Valentino.

Prijavi se v novo sezono oddaje Slovenija ima talent
Preberi še
Prijavi se v novo sezono oddaje Slovenija ima talent
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
reality show Max zmenki presenečenje Zlati sanjski moški: Italija Valentina POP TV VOYO
Intervju

Urška Gros vstopa v Kmetijo brez spletk in mask

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1468