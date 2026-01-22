Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami

Dan se začne praznično, saj ena izmed kandidatk praznuje rojstni dan. Max nato eno izmed dam povabi na romantičen dvojni zmenek, ki se konča s strastnim poljubom in vrtnico imunitete. Medtem v vili vre od skrivnosti, ljubosumja in razpok v prijateljstvu. Pred podelitvijo vrtnic Max preseneti z nepričakovano odločitvijo.
V spodnjem videoposnetku si oglejte utrinke z romantičnega zmenka jahanja konjev z Valentino.
