Napeti finale šova Love Island Adria: Kateri par je osvojil srca gledalcev?

V finalu priljubljenega resničnostnega šova Otok ljubezni Adria se bodo za zmago potegovali Drina in Valentin, Alja in Anthony, Anja in Gašper ter Mili in Luka .

Avantura na Tenerifih se bliža koncu, osem finalistov pa bo kmalu zapustilo vilo šova Love Island Adria . Do konca priljubljenega resničnostnega šova nas loči le še nekaj ur , v finalu pa so ostali Drina in Valentin, Alja in Anthony, Anja in Gašper ter Mili in Luka. Kdo bo zmagal, bomo izvedeli že nocoj ob 20. uri na platformi VOYO !

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Prva sezona šova je gledalce navdušila z raznolikimi ljubezenskimi zgodbami. Nekateri pari so se povezali že na začetku, drugi so morali do prave osebe prehoditi precej bolj zapleteno pot. Med tekmovalci so se spletla tudi iskrena prijateljstva, ki so pogosto igrala pomembno vlogo pri odločitvah v vili.

Napetost pred finalom je zato velika. Finalisti odštevajo še zadnje ure v vili, gledalci pa nestrpno pričakujejo razplet sezone, ki je postala ena najbolj spremljanih vsebin na platformi VOYO.