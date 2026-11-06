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Finalni pari Otoka ljubezni Adria
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Napeti finale šova Love Island Adria: Kateri par je osvojil srca gledalcev?

N. Č.
06. 11. 2026 15.07
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Kdo bo osvojil zmago v šovu Love Island Adria? Osem tekmovalcev odšteva zadnje ure na Tenerifih, medtem ko se številni oboževalci priljubljenega šova sprašujejo le eno: kdo bo zmagovalec?

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V finalu priljubljenega resničnostnega šova Otok ljubezni Adria se bodo za zmago potegovali Drina in Valentin, Alja in Anthony, Anja in Gašper ter Mili in Luka.

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Ne zamudite finala šova Love Island Adria danes ob 20. uri na platformi VOYO!

Tudi njihovo poletje se počasi zaključuje

Avantura na Tenerifih se bliža koncu, osem finalistov pa bo kmalu zapustilo vilo šova Love Island Adria. Do konca priljubljenega resničnostnega šova nas loči le še nekaj ur, v finalu pa so ostali Drina in Valentin, Alja in Anthony, Anja in Gašper ter Mili in Luka. Kdo bo zmagal, bomo izvedeli že nocoj ob 20. uri na platformi VOYO!

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Raznolike ljubezenske zgodbe, ki nam bodo ostale v spominu

Prva sezona šova je gledalce navdušila z raznolikimi ljubezenskimi zgodbami. Nekateri pari so se povezali že na začetku, drugi so morali do prave osebe prehoditi precej bolj zapleteno pot. Med tekmovalci so se spletla tudi iskrena prijateljstva, ki so pogosto igrala pomembno vlogo pri odločitvah v vili.

Napetost pred finalom je zato velika. Finalisti odštevajo še zadnje ure v vili, gledalci pa nestrpno pričakujejo razplet sezone, ki je postala ena najbolj spremljanih vsebin na platformi VOYO.

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Finalni pari Otoka ljubezni AdriaFOTO: VOYO
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Kdo bo osvojil srca občinstva in postal zmagovalec prve sezone šova Love Island Adria, ki bo domov odnesel 50.000 evrov, bomo izvedeli že nocoj ob 20. uri.

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