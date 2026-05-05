Nepričakovana poteza 25-letnice, ki je presenetila modni svet

Igralka Odessa A'zion je ob svojem prvem nastopu na Met Gali 2026 osupnila javnost z izjavo, da si je pričesko in ličila uredila kar sama. Na enem najbolj spremljanih modnih dogodkov leta, kjer so pričakovanja glede videza ogromna, se je 25-letna igralka odločila za samostojen pristop. Svojo odločitev je utemeljila z osebnimi preferencami in natančnostjo, ki jo premore le sama, ko gre za njen obraz in lase.

Odessa A'zion je pojasnila, da njena odločitev za samostojno urejanje izvira iz neprijetnega občutka, ko jo obkroži preveč ljudi. " Imam problem s preveč ljudmi, ki se me dotikajo hkrati ," je dejala v intervjuju za Entertainment Tonight. Poleg tega igralka poudarja svojo specifičnost pri estetiki. Kljub temu da so ji za potrebe filma lase skrajšali, si je sama uspešno vstavila lasne podaljške, da bi dosegla želeno dolžino in volumen, kar kaže na njeno spretnost, še poroča People.

Videz Odesse A'zion je zaznamovala obleka Valentino z izrezi v obliki listov, ki so bili prekriti z modrimi in rožnatimi bleščicami. Osrednji del je predstavljal črn korzet z enakimi motivi, prek njega pa je nosila dolg plašč z vlečko. Dodatki so vključevali Pandora nakit, hlačne nogavice in škornje do stegen, piše People.

Čeprav je bil videz vizualno impresiven, je igralka iskreno priznala, da je bil korzet precej neudoben. "Mislim, da bo najboljši del, ko se bomo vsi lahko sprostili in ga bom lahko slekla, saj trenutno težko diham," je povedala za Entertainment Tonight.