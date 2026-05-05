Odessa A'zion
Trači

Nepričakovana poteza 25-letnice, ki je presenetila modni svet

N. Č.
05. 05. 2026 11.37
4

Odessa A'zion je na rdeči preprogi Met Gale 2026 nosila obleko znamke Valentino, a za pričesko in ličenje poskrbela kar sama. Zakaj se ni odločila za pomoč ekipe strokovnjakov, lahko preverite v nadaljevanju.

Igralka Odessa A'zion je ob svojem prvem nastopu na Met Gali 2026 osupnila javnost z izjavo, da si je pričesko in ličila uredila kar sama. Na enem najbolj spremljanih modnih dogodkov leta, kjer so pričakovanja glede videza ogromna, se je 25-letna igralka odločila za samostojen pristop. Svojo odločitev je utemeljila z osebnimi preferencami in natančnostjo, ki jo premore le sama, ko gre za njen obraz in lase.

Zgodovinski škandal, ki stoji za njeno obleko
Odessa A'zion utemeljila svojo odločitev

Odessa A'zion je pojasnila, da njena odločitev za samostojno urejanje izvira iz neprijetnega občutka, ko jo obkroži preveč ljudi. "Imam problem s preveč ljudmi, ki se me dotikajo hkrati," je dejala v intervjuju za Entertainment Tonight. Poleg tega igralka poudarja svojo specifičnost pri estetiki. Kljub temu da so ji za potrebe filma lase skrajšali, si je sama uspešno vstavila lasne podaljške, da bi dosegla želeno dolžino in volumen, kar kaže na njeno spretnost, še poroča People.

Odessa A'zion
Odessa A'zion FOTO: Profimedia

Navdušila v obleki Valentino

Videz Odesse A'zion je zaznamovala obleka Valentino z izrezi v obliki listov, ki so bili prekriti z modrimi in rožnatimi bleščicami. Osrednji del je predstavljal črn korzet z enakimi motivi, prek njega pa je nosila dolg plašč z vlečko. Dodatki so vključevali Pandora nakit, hlačne nogavice in škornje do stegen, piše People.

Čeprav je bil videz vizualno impresiven, je igralka iskreno priznala, da je bil korzet precej neudoben. "Mislim, da bo najboljši del, ko se bomo vsi lahko sprostili in ga bom lahko slekla, saj trenutno težko diham," je povedala za Entertainment Tonight.

Kdo je Odessa A'zion?

Odessa A'zion je ameriška igralka, ki jo širša javnost pozna iz serij in filmov, kot so Grand Army, Hellraiser in Ladyworld, nazadnje pa je pozornost pritegnila v večkrat nagrajenem filmu Veličastni Marty (Marty Supreme).

Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Znan je njen izrazit igralski slog, pa tudi sproščena, neposredna osebnost, zaradi katere hitro izstopa v intervjujih in na rdečih preprogah. Na Met Gali 2026 je s svojim pristnim pristopom in samostojno ustvarjenim videzom dokazala, da se v svetu glamurja lahko uveljavi tudi z avtentičnostjo in pogumom, da stvari naredi po svoje.

Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Videz nemške manekenke razdelil modno javnost
Vir: people.com, etonline.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Verus 05. 05. 2026 16.44
0 1
bič ju luk 50
ODGOVORI
Verus 05. 05. 2026 16.44
0 1
#badboys
ODGOVORI
Minifa 05. 05. 2026 14.49
1 1
Izgleda stara 45. let..
ODGOVORI
Gregib 05. 05. 2026 12.31
2 1
Za 25 jo gravitacija že kar konkretno daje...
ODGOVORI
