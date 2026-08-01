Za njuno ljubezen so navijali vsi, zdaj sta se dokončno razšla

Olandria Carthen in Nic Vansteenberghe, zvezdnika 7. sezone popularne oddaje Love Island USA, nista več par, piše People. Po več kot enem letu skupnega življenja zunaj vile so viri blizu para potrdili njun razhod za omenjeno revijo, pozneje pa naj bi novico na svojem TikTok profilu potrdil tudi Nic.
Glavni razlogi za to odločitev so predvsem razdalja med njima in izjemno natrpani delovni urniki, ki niso dopuščali dovolj časa za vzdrževanje zdravega razmerja. Čeprav sta svojo zvezo uradno potrdila takoj po koncu snemanja, sta se odločila, da ne bosta vsakega trenutka delila z javnostjo, kar je bilo za njiju v začetku velik izziv pri iskanju ravnovesja med delom v svetu socialnih medijev in zasebnim življenjem, še poroča People.
Kako se je začela njuna ljubezenska zgodba v šovu?
Njuna pot do romance v resničnostnem formatu ni bila povsem konvencionalna. Oba sta bila namreč sprva v precej trdnih parih z drugimi udeleženci, a po spletu okoliščin sta na koncu pristala skupaj. Ob koncu šova in po obisku domačih sta hitro ugotovila, da imata močno podporo javnosti in da so gledalci že skoraj od samega začetka videli potencial v njunem odnosu, ki je sprva deloval zgolj prijateljski.
"Sprva si nisem dovolila čutiti te iskre," je priznala Olandria v enem izmed intervjujev v šovu. Šele po največji preizkušnji sezone je dovolila, da kemija prevlada, kar se je na koncu izkazalo za eno najboljših odločitev njene izkušnje v šovu.
Nic je bil njunemu odnosu že od samega začetka bolj naklonjen, saj je večkrat priznal, da je bila privlačnost tam že od samega začetka. To je dokazal tudi v prvem izzivu sezone, ko je na skrivaj poljubil Olandrio, ne da bi ona to vedela.
Otok ljubezni USA
V njuni sezoni šova Otok ljubezni je veliko pozornosti pritegnila tudi tekmovalka Huda Mustafa, ki je prav tako pred kratkim potrdila svoj razhod s partnerjem, ki je prav tako stari znanec resničnostnih šovov. Več o njunem razhodu in toksičnem razmerju pa si lahko preberete TUKAJ!
Vir: people.com
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