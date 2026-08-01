Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Nic in Olandria - ig
Trači

Za njuno ljubezen so navijali vsi, zdaj sta se dokončno razšla

N. Č.
01. 08. 2026 04.00
0

Olandria Carthen in Nic Vansteenberghe sta se dokončno razšla. Gre za par, ki smo ga spoznali v 7. sezoni ameriške različice šova Otok ljubezni, kjer sta hitro postala eden izmed najbolj priljubljenih in hkrati nepričakovanih parov sezone.

Olandria Carthen in Nic Vansteenberghe, zvezdnika 7. sezone popularne oddaje Love Island USA, nista več par, piše People. Po več kot enem letu skupnega življenja zunaj vile so viri blizu para potrdili njun razhod za omenjeno revijo, pozneje pa naj bi novico na svojem TikTok profilu potrdil tudi Nic.

Pri 54 letih še vedno jemlje dih: zgodba Sofie Vergare
Preberi še
Pri 54 letih še vedno jemlje dih: zgodba Sofie Vergare

Glavni razlogi za to odločitev so predvsem razdalja med njima in izjemno natrpani delovni urniki, ki niso dopuščali dovolj časa za vzdrževanje zdravega razmerja. Čeprav sta svojo zvezo uradno potrdila takoj po koncu snemanja, sta se odločila, da ne bosta vsakega trenutka delila z javnostjo, kar je bilo za njiju v začetku velik izziv pri iskanju ravnovesja med delom v svetu socialnih medijev in zasebnim življenjem, še poroča People.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako se je začela njuna ljubezenska zgodba v šovu?

Njuna pot do romance v resničnostnem formatu ni bila povsem konvencionalna. Oba sta bila namreč sprva v precej trdnih parih z drugimi udeleženci, a po spletu okoliščin sta na koncu pristala skupaj. Ob koncu šova in po obisku domačih sta hitro ugotovila, da imata močno podporo javnosti in da so gledalci že skoraj od samega začetka videli potencial v njunem odnosu, ki je sprva deloval zgolj prijateljski.

Sta si premislila? Anastasia in Petar iz Sanjskega moškega Hrvaška znova burita duhove
Preberi še
Sta si premislila? Anastasia in Petar iz Sanjskega moškega Hrvaška znova burita duhove

"Sprva si nisem dovolila čutiti te iskre," je priznala Olandria v enem izmed intervjujev v šovu. Šele po največji preizkušnji sezone je dovolila, da kemija prevlada, kar se je na koncu izkazalo za eno najboljših odločitev njene izkušnje v šovu.

Razhod slavnega para polni naslovnice
Preberi še
Razhod slavnega para polni naslovnice

Nic je bil njunemu odnosu že od samega začetka bolj naklonjen, saj je večkrat priznal, da je bila privlačnost tam že od samega začetka. To je dokazal tudi v prvem izzivu sezone, ko je na skrivaj poljubil Olandrio, ne da bi ona to vedela.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Otok ljubezni USA

V njuni sezoni šova Otok ljubezni je veliko pozornosti pritegnila tudi tekmovalka Huda Mustafa, ki je prav tako pred kratkim potrdila svoj razhod s partnerjem, ki je prav tako stari znanec resničnostnih šovov. Več o njunem razhodu in toksičnem razmerju pa si lahko preberete TUKAJ!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Svetovni televizijski fenomen Otok ljubezni (Love Island) prihaja v Slovenijo. Priljubljen šov, ki je osvojil občinstvo po vsem svetu, bo prvič odprl vrata vile za tekmovalce iz naše regije. Vsi samski, drzni in ljubezni željni se lahko prijavijo v prvo sezono, v kateri bodo iskali ljubezen v razkošni vili na eksotičnem otoku ter se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 €. PRIJAVITE SE TUKAJ.

Otok ljubezni Adria.
Otok ljubezni Adria.FOTO: VOYO
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Preberi še
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Olandria Carthen Nic Vansteenberghe Love Island USA resničnostni šov razhod otok ljubezni love island
Bibaleze.si Nihče ni verjel, da bodo ostali skupaj, danes imajo družine in otroke
Zadovoljna.si Najprej drama in porušeno zaupanje, zdaj zaljubljena bolj kot kdajkoli prej
24ur.com Tudi Anastasia in Petar sta še vedno zaljubljena
Zadovoljna.si Parček iz šova Ljubezen po domače se je razšel
24ur.com Epilog Sanjskega moškega Hrvaške: nihče ni našel ljubezni
Moskisvet.com Ljubezen je v zraku: Golobčka svoje zveze ne skrivata več
Zadovoljna.si Ljubezni ne skrivata več, ujeli so ju med strastnimi poljubi
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906