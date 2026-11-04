Modni dvoboj: kopirala je njen videz, toda ali ga je nosila bolje?

Ameriška drag izvajalka Olivia Lux se je na premieri druge sezone serije All's Fair v New Yorku pojavila v videzu, ki je močno spominjal na enega najbolj odmevnih modnih trenutkov igralke Teyane Taylor . Po mnenju številnih modnih navdušencev je bilo podobnost skoraj nemogoče spregledati.

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Olivia Lux je za dogodek izbrala svetlomodro obleko modne hiše Schiaparelli , ki je zaradi svoje nenavadne oblike že ob predstavitvi pritegnila veliko pozornosti. Gre za korzetni zgornji del , oblikovan v silhueto ženskega telesa, ki se nadaljuje v prosojno krilo, okrašeno z aplikacijami in cvetličnimi detajli, piše Profimedia.

To je prav ista kreacija, ki jo je pred tem nosila tudi Teyana Taylor na gala dogodku Academy Museum Gala v Los Angelesu. Zaradi izrazitega dizajna gre za kos, ki ga je skoraj nemogoče spregledati, zato so primerjave med obema videzoma hitro preplavile družbena omrežja.

Pozornosti ni pritegnila zgolj identična obleka. Olivia Lux se je odločila tudi za zelo podobno pričesko in ličenje, zaradi česar so številni menili, da je njena interpretacija močno spominjala na videz, ki ga je pred tem predstavila Teyana Taylor.