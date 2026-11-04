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Olivia Lux
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Modni dvoboj: kopirala je njen videz, toda ali ga je nosila bolje?

N. Č.
04. 11. 2026 09.23
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Olivia Lux je na premieri druge sezone serije All's Fair v New Yorku nosila enako obleko, kot jo je pred časom nosila Teyana Taylor. Ker se ni odločila le za enako kreacijo, temveč tudi za zelo podoben stajling, so se na družbenih omrežjih hitro pojavile primerjave med obema videzoma.

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Ameriška drag izvajalka Olivia Lux se je na premieri druge sezone serije All's Fair v New Yorku pojavila v videzu, ki je močno spominjal na enega najbolj odmevnih modnih trenutkov igralke Teyane Taylor. Po mnenju številnih modnih navdušencev je bilo podobnost skoraj nemogoče spregledati.

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Enaka Schiaparellijeva kreacija

Olivia Lux je za dogodek izbrala svetlomodro obleko modne hiše Schiaparelli, ki je zaradi svoje nenavadne oblike že ob predstavitvi pritegnila veliko pozornosti. Gre za korzetni zgornji del, oblikovan v silhueto ženskega telesa, ki se nadaljuje v prosojno krilo, okrašeno z aplikacijami in cvetličnimi detajli, piše Profimedia.

Teyana Taylor
Teyana Taylor FOTO: Profimedia

To je prav ista kreacija, ki jo je pred tem nosila tudi Teyana Taylor na gala dogodku Academy Museum Gala v Los Angelesu. Zaradi izrazitega dizajna gre za kos, ki ga je skoraj nemogoče spregledati, zato so primerjave med obema videzoma hitro preplavile družbena omrežja.

Ne le obleka, tudi stajling je bil podoben

Pozornosti ni pritegnila zgolj identična obleka. Olivia Lux se je odločila tudi za zelo podobno pričesko in ličenje, zaradi česar so številni menili, da je njena interpretacija močno spominjala na videz, ki ga je pred tem predstavila Teyana Taylor.

Prav zaradi celotnega stajlinga so se pojavila vprašanja, ali je šlo za poklon modni ikoni ali zgolj za naključje. V modnem svetu sicer ni redkost, da stilisti in zvezdniki črpajo navdih iz že videnih modnih kombinacij, posebej kadar gre za odmevne kreacije priznanih modnih hiš.

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Kdo jo je nosil bolje?

Takšne modne primerjave pogosto sprožijo živahne razprave med oboževalci. Nekateri menijo, da vsak posameznik kos interpretira na svoj način, drugi pa radi primerjajo podrobnosti stajlinga in iščejo razlike med posameznimi videzi.

Olivia Lux
Olivia LuxFOTO: Profimedia
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Ne glede na to, na kateri strani ste, je eno jasno: Schiaparellijeva modra kreacija je ponovno dokazala, da lahko vrhunska moda še dolgo po prvi predstavitvi ostaja v središču pozornosti.

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Modni dvoboj: kopirala je njen videz, toda ali ga je nosila bolje?
Katera je Schiaparellijevo obleko nosila bolje?
Modni dvoboj: kopirala je njen videz, toda ali ga je nosila bolje?
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Vir: profimedia.si

Olivia Lux Teyana Taylor moda rdeča preproga moda slavnih enaka obleka primerjava
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