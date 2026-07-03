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Olivia Wilde
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V črni obleki z drznim izrezom je zasijala kot prava diva

N. Č.
03. 07. 2026 04.00
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Olivia Wilde je na londonski projekciji filma The Invite znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj prefinjenih modnih ikon Hollywooda. V črni obleki z izrezom je navdušila s popolno kombinacijo minimalizma, elegance in sodobnega šika.

Na dogodku v Londonu je Olivia Wilde izbrala črno obleko Calvin Klein Collection, model Artemis, ki jo odlikuje prefinjen bombažni material in strateško oblikovan izrez na hrbtu, piše portal Women's Wear Daily. Obleka z nežnimi naramnicami in čistimi linijami poudari njeno silhueto, hkrati pa ostaja zvesta minimalizmu, ki ga igralka pogosto zagovarja.

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Prefinjen kroj in sodobna estetika

Model Artemis združuje brezčasno črnino s sodobnim pristopom znamke Calvin Klein. Kvadraten izrez, tanke naramnice in skriti stranski žepi ustvarjajo videz, ki je hkrati praktičen in izjemno eleganten, piše Women's Wear Daily. Kroj spominja na prečiščene linije predpasnika, a z luksuzno podlogo, ki zagotavlja popolno prileganje, še dodajajo.

Olivia Wilde
Olivia Wilde FOTO: Profimedia

Stilska vizija Karle Welch

Za brezhiben videz je poskrbela priznana stilistka Karla Welch, ki je izbrala popolno monokromatsko kombinacijo. Olivia je k obleki obula balerinke Le Suel Camellia, ki dodajo pridih evropskega šika, nakit Jessica McCormack pa je bil izbran diskretno – le toliko, da poudari detajle, ne da bi zasenčil celoto, piše Women's Wear Daily. Celoten videz je odličen primer trenda tihega luksuza, kjer prevladuje kakovost materialov in čistost linij.

Kontrast z newyorško premiero

Le nekaj tednov prej je Olivia na premieri v New Yorku izbrala povsem drugačen slog. Nosila je dramatično obleko znamke Saint Laurent, ki jo je zasnoval Anthony Vaccarello – z izrazitimi rameni, dolgimi rokavi in diamantnim izrezom v pasu, piše Women's Wear Daily. Ta videz je odražal trend dark glamour, medtem ko je londonska izbira pokazala njeno sposobnost preklapljanja med dramatičnostjo in minimalistično eleganco.

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Olivia Wilde trenutno promovira film The Invite, napet triler, ki si ga lahko ogledate v kinematografih tudi pri nas. V njem nastopajo tudi Seth Rogen, Edward Norton in Penélope Cruz.

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Vir: wwd.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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