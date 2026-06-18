Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Olivia Wilde
Trači

V tem trenutku je vedela, da je konec

N. Č.
18. 06. 2026 10.51
0

Od rojstnodnevne zabave do razhoda: Olivia Wilde pojasnjuje, kako je kratek odgovor njenega bivšega partnerja razgalil globok razkol, ki ga nista mogla več prezreti.

Zveza med Olivio Wilde in Jasonom Sudeikisom se je po skoraj desetletju skupnega življenja končala spomladi leta 2020. Igralka je v novem intervjuju v podkastu Call Her Daddy razkrila natančen trenutek, ko je postalo jasno, da se njuna skupna pot zaključuje.

Ganljive besede žene in hčere ob hudi bolezni igralca
Preberi še
Ganljive besede žene in hčere ob hudi bolezni igralca

Kaj se je zgodilo?

Po njenih besedah je njun odnos že dlje časa doživljal precejšnje vzpone in padce. Ključni trenutek, ko sta ugotovila, da njun odnos že dolgo ni več tisto, kar bi moral biti, pa se je zgodil 10. marca 2020, med vožnjo domov z njene rojstnodnevne zabave.

Lepa igralka ukradla šov v stajlingu brez modrčka
Preberi še
Lepa igralka ukradla šov v stajlingu brez modrčka

Olivia je na poti domov Jasona vprašala o darilu, njegov neposreden in oster odgovor pa je razkril globino njune nepovezanosti. "Vozila sva se domov z moje rojstnodnevne zabave, ki so jo pripravili moji prijatelji. Rekla sem: 'Si mi kupil darilo za rojstni dan?' In on je rekel: 'Kaj bi ti kupil, Olivia? Ne poznam te,'" je razkrila Wilde in dodala: "Ni se motil. Nisva se več poznala."

Olivia Wilde in Jason Sudeikis
Olivia Wilde in Jason SudeikisFOTO: AP

Wilde je povedala, da ju je pogovor prisilil, da sta se soočila s tem, kako nepovezana sta postala v svojem odnosu. "To je bil trenutek, ko sva ugotovila, da je konec, in bilo je prekleto težko," povzema njene besede iz omenjenega podkasta Fox News.

Ločila sta se po 24 letih zakona, zamenjal jo je z mlajšo
Preberi še
Ločila sta se po 24 letih zakona, zamenjal jo je z mlajšo

Koliko časa je trajalo njuno razmerje?

Jason Sudeikis in Olivia Wilde, ki sta se spoznala leta 2011 na zabavi po oddaji Saturday Night Live in bila od leta 2013 zaročena, sta kljub dvema otrokoma, Otisu in Daisy, sčasoma postala drug drugemu neznanca.

Na modno revijo je prišla kar brez modrca
Preberi še
Na modno revijo je prišla kar brez modrca

Olivia izpostavlja odgovor "Sploh te več ne poznam" kot točko preloma. Zanimivo je, da se je ta razdor zgodil le dva dni pred prvim zaprtjem zaradi pandemije covida-19, kar je proces ločevanja še dodatno otežilo, še dodaja Fox News. To spoznanje o izgubi medsebojne radovednosti je rdeča nit njene nove produkcije The Invite, kjer raziskuje dinamiko med ljudmi, ki kljub skupnim letom živijo v vzporednih vesoljih.

Jason Sudeikis in Olivia Wilde
Jason Sudeikis in Olivia WildeFOTO: Profimedia
Po mesecih ugibanj končno potrdil govorice
Preberi še
Po mesecih ugibanj končno potrdil govorice
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: foxnews.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Olivia Wilde Jason Sudeikis ločitev razhod
24ur.com Kakšen poljub, izbruhnil je vulkan
24ur.com Nekdanja zaročenka Liama Payna: Zaradi drog je postal neprepoznaven
24ur.com Sanjski Blaž: Zdi se mi škoda, da so si dekleta med seboj vse povedala
24ur.com Eva o Blažu: Nisva se začutila, ni bil kriv samo rogljiček
24ur.com V Sanjskem moškem brez drame ni šlo: dve tekmovalki odšli domov
24ur.com BIG BROTHER: Ob njenih ljubezenskih nasvetih je zavijal z očmi
24ur.com Izpadla Mia: S sanjskim moškim nisva našla teme za pogovor
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1797