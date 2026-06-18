V tem trenutku je vedela, da je konec

Zveza med Olivio Wilde in Jasonom Sudeikisom se je po skoraj desetletju skupnega življenja končala spomladi leta 2020. Igralka je v novem intervjuju v podkastu Call Her Daddy razkrila natančen trenutek, ko je postalo jasno, da se njuna skupna pot zaključuje.

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Kaj se je zgodilo?

Po njenih besedah je njun odnos že dlje časa doživljal precejšnje vzpone in padce. Ključni trenutek, ko sta ugotovila, da njun odnos že dolgo ni več tisto, kar bi moral biti, pa se je zgodil 10. marca 2020, med vožnjo domov z njene rojstnodnevne zabave.

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Olivia je na poti domov Jasona vprašala o darilu, njegov neposreden in oster odgovor pa je razkril globino njune nepovezanosti. "Vozila sva se domov z moje rojstnodnevne zabave, ki so jo pripravili moji prijatelji. Rekla sem: 'Si mi kupil darilo za rojstni dan?' In on je rekel: 'Kaj bi ti kupil, Olivia? Ne poznam te,'" je razkrila Wilde in dodala: "Ni se motil. Nisva se več poznala."

icon-expand Olivia Wilde in Jason Sudeikis FOTO: AP

Wilde je povedala, da ju je pogovor prisilil, da sta se soočila s tem, kako nepovezana sta postala v svojem odnosu. "To je bil trenutek, ko sva ugotovila, da je konec, in bilo je prekleto težko," povzema njene besede iz omenjenega podkasta Fox News.

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Koliko časa je trajalo njuno razmerje?

Jason Sudeikis in Olivia Wilde, ki sta se spoznala leta 2011 na zabavi po oddaji Saturday Night Live in bila od leta 2013 zaročena, sta kljub dvema otrokoma, Otisu in Daisy, sčasoma postala drug drugemu neznanca.

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Olivia izpostavlja odgovor "Sploh te več ne poznam" kot točko preloma. Zanimivo je, da se je ta razdor zgodil le dva dni pred prvim zaprtjem zaradi pandemije covida-19, kar je proces ločevanja še dodatno otežilo, še dodaja Fox News. To spoznanje o izgubi medsebojne radovednosti je rdeča nit njene nove produkcije The Invite, kjer raziskuje dinamiko med ljudmi, ki kljub skupnim letom živijo v vzporednih vesoljih.

icon-expand Jason Sudeikis in Olivia Wilde FOTO: Profimedia

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