V mini topu pokazala izklesano postavo

Olivia Wilde je na dogodku Fashion Trust U.S. Awards zelo izstopala, saj se je odločila za zelo drzen, a minimalističen stajling. Občinstvo je presenetila z majhnim topkom, ki je razkril njene izklesane trebušne mišice.
Za kakšen stajling se je odločila?
Oblečena je bila v majhen bel top, podoben nedrčku, in dolgo črno krilo. Čez ramena pa je imela poveznjeno črno jakno. Ključni element, ki je pritegnil največ pozornosti, je bil kontrast med strogo krojenim krilom in izredno majhnim topom, poroča Tportal.
Ta kombinacija je močno poudarila njeno izklesano postavo, predvsem njene izklesane trebušne mišice, in ustvarila drzen, a eleganten vtis.
Glavni poudarek je bil na proporcih telesa in odkritega zgornjega dela, kar je prispevalo k celostni učinkovitosti stajlinga, še dodajajo. Dodana črna jakna čez ramena je nudila ravnotežje med provokativnostjo in prefinjenostjo. Celoten videz je bil tako sestavljen iz skrbno izbranih kosov, ki skupaj tvorijo močno modno izjavo.
Že večkrat pokazala, da se ne boji tvegati
Igralka se že nekaj časa ne boji tvegati in na rdečo preprogo prinesti nekaj povsem novega. Dober primer tega je bil njen videz iz leta 2024, kjer je na pariškem tednu mode pokazala več, kot bi marsikdo pričakoval. Takrat je vso pozornost pritegnila s svojo drzno izbiro obleke na modni reviji znamke Saint Laurent.
Takrat se je odločila za prosojen top, ki ga je nosila brez modrca. Videz je kombinirala s temnim krilom s pasom, prosojnimi hlačnimi nogavicami ter usnjenimi petami. Videz je dopolnila z usnjenimi rokavicami do komolcev in zatemnjenimi sončnimi očali iz 70. let.
Vir: tportal.hr
