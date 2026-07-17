Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje

Igralka Olivia Wilde je javnosti razkrila, da je na snemanju filma Kavboji in vesoljci (Cowboys and Aliens) preživela hudo nesrečo , pri kateri bi skoraj izgubila življenje. Med gostovanjem v podkastu Armchair Expert pri Daxu Shepardu je pojasnila, da je prišlo do padca s konja med snemanjem zahtevnega prizora s preostalo igralsko zasedbo, v kateri sta bila tudi Daniel Craig in Harrison Ford .

Wildejeva je poudarila ključno vlogo Waltona Gogginsa , ki je hitro opazil nevarnost in preprečil najhujše, poroča People. " Walt Goggins mi je na tistem snemanju rešil življenje ," je bila neposredna igralka. Nesreča se je zgodila, ko so v polnem galopu jahali čez puščavo, v ozadju pa je pridrvelo še približno 40 drugih konj, kar je situacijo naredilo ekstremno nevarno za kogarkoli na tleh.

Situacija se je zaostrila, ko je Olivijin konj med preskakovanjem velikega jarka nepričakovano poskočil in jo vrgel s sedla, piše People. Wildejeva je za Armchair Expert opisala grozljiv trenutek: "Padel sem in udarila z glavo ter hrbtom ob tla. Ležala sem za robom jarka, kar je pomenilo, da me konji za mano niso mogli videti zaradi prahu."

Igralka je v tistem trenutku pričakovala najhujše, misleč, da bo vsega konec v trenutku. Walton Goggins, ki je vrhunski jahač, je opazil njen padec in v delčku sekunde obrnil svojega konja počez, tik pred njeno telo, da bi služil kot ščit. Čeprav so drugi jahači mislili, da je znorel, je s tem manevrom prisilil stampedo, da se je razcepil na dve strani in zgrešil nepremično Olivio na tleh, še dodajajo. "Dolgujem mu svoje življenje. Resnično je junak," je zaključila Olivia Wilde.