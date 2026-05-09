Je to nova izbranka nekdanjega partnerja Katy Perry?

V New Yorku so fotografi v objektiv ulovili 49-letnega igralca Orlanda Blooma in 27-letno vplivnico Meredith Duxbury. Medtem ko sta hkrati vstopala na prizorišče zabave, ki sta jo organizirali Sabrina Carpenter in Madonna, so družbena omrežja nemudoma preplavila ugibanja o morebitnem razmerju.

Govorice so bile hitro utišane

Govorice o morebitnem razmerju med Orlandom Bloomom in Meredith Duxbury pa so bile hitro utišane. Anonimni vir je za TMZ pojasnil, da se med njima 'ne dogaja nič romantičnega' in da Orlando Meredith v resnici 'sploh ne pozna'. "Orlando je bil sinoči z Luiso Laemmel. Orlando Meredith sploh ne pozna, verjetno je samo vstopil na dogodek ob približno istem času," je povedal vir za TMZ.

Viri blizu igralca so torej razkrili, da je Bloom tisto noč preživel v družbi švicarske supermanekenke Luise Laemmel. To ime modnim navdušencem ni tuje, saj sta bila z Orlandom prvič romantično povezana že v začetku leta, ko so ju opazili na prestižnem športnem dogodku Super Bowl.

Kdo je partnerka Orlanda Blooma, Luisa Laemmel?

Če pogledamo ozadje igralčevega trenutnega zasebnega življenja, ugotovimo, da je njegovo srce že zasedeno. Orlando Bloom je namreč že nekaj časa v zvezi s švicarsko manekenko Luiso Laemmel. Pred meseci sta bila ujeta z roko v roki tudi po finalu lige NFL, kjer nista skrivala svoje naklonjenosti.

Marca je The Sun poročal, da Orlando hodi z Luiso, vir pa je komentiral: "Orlando in Luisa se potiho videvata že nekaj mesecev. On je v Los Angelesu, medtem ko je ona v New Yorku, zato se ne vidita ves čas. Ampak med njima je prava iskrica."

Po poročanju tujih medijev naj bi bila njuna zveza dokaj resna, Orlando pa naj bi celo spoznal njene starše. Pred časom naj bi se namreč odpravila skupaj v Švico, kjer živijo njeni starši, Orlando pa naj bi na potovanje vzel celo svojega pudlja po imenu Biggie Smalls. Več o njunem obisku Švice pa si lahko preberete TUKAJ!

icon-expand Luisa Laemmel in Orlando Bloom FOTO: Profimedia

