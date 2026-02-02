Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju

Orlando Bloom in avstralska manekenka Miranda Kerr sta nekoč veljala za enega izmed najprivlačnejših parov. Njuno prvo srečanje je bilo skorajda scenarij za romantični film; zgodilo se je leta 2006 v zakulisju modne revije v New Yorku. Čeprav Miranda sprva ni želela dati svoje telefonske številke, je Orlando s svojo značilno vztrajnostjo uspel navezati stik prek skupnih poznanstev, kar je postavilo temelje za sprva prijateljski odnos.

icon-expand Miranda Kerr in Orlando Bloom FOTO: Profimedia

Kerr je priznala, da je bila sprva nekoliko 'zdržana' glede njunega razmerja, saj jo je skrbelo zaradi njegovega statusa slavnega igralca. "Nisem bila ravno srečna - ne zaradi njega, temveč zaradi zamisli, da bi bila s filmsko zvezdo," je razkrila nekoč v intervjuju za avstralsko pogovorno oddajo Sunday Night. Vendar jo je Bloomov šarm na koncu osvojil in par je hitro postal priljubljen pri javnosti, poroča NDTV.

Zaroka, poroka in rojstvo sina

Par se je zaročil junija 2010, mesec dni pozneje pa sta se poročila na intimni ceremoniji. Leta 2011 sta pozdravila sina, ki sta mu dala ime Flynn Christopher Blanchard Copeland Bloom. Drugo ime, Christopher, ni bilo izbrano naključno, temveč je imelo globok sentimentalni pomen za Mirando Kerr.

Preberi še Noseča je gledala, kako on poljublja najlepšo žensko na svetu

Sinu dala ime po bivšem partnerju

Kot je znano, je bil Christopher ime njenega srednješolskega fanta, s katerim je bila v zvezi dve leti. Ta je nato tragično preminil v prometni nesreči. Kerr je za Daily Telegraph povedala, da je že po njegovi smrti zapisala pismo, v katerem je izrazila željo, da bi nekega dne poimenovala svojega prvorojenca po njem.

Preberi še Kdo je skrivnostna temnolaska, s katero je bil opažen Orladno Bloom?

Ko je to željo delila z Orlandom Bloomom, ji ta ni ugovarjal. "To sem povedala Orlandu in on je dejal, da bi bil s tem vesel. Orlando je dober človek," je nekoč dejala Kerr, poroča Marie Claire.

icon-expand Miranda Kerr in Orlando Bloom FOTO: Reuters

Preberi še Po številnih težavah in skoraj 10 letih razmerja sta se razšla

Razhod in ločitev

Čeprav sta delovala kot popoln par, sta Miranda in Orlando leta 2013 sporočila odločitev o razvezi po šestih skupnih letih. Kljub razhodu je Orlando poudaril, da ostajata povezana. "Radi se imamo. Smo družina. Za vedno bomo del življenja drug drugega," je takrat povedal v izjavi za javnost.

icon-expand Miranda Kerr in Orlando Bloom FOTO: Reuters

Preberi še Skrivna poroka lepe manekenke

Težko obdobje po ločitvi

Miranda je pozneje priznala, da je bila po ločitvi v depresiji, a se je sčasoma ponovno postavila na noge in našla srečo z Evanom Spiegelom, direktorjem podjetja Snapchat, poroča E! News. Z njim sta ustvarila družino in imata danes tri otroke, kar dokazuje njeno sposobnost, da se po težkem obdobju ponovno odpre novi ljubezni in življenju.

Preberi še Poročena je bila 13 let, zdaj pričakuje otroka z drugim

"Ko sva se z Orlandom ločila, sem dejansko padla v hudo depresijo," je povedala v pogovoru za Elle Canada, pomagalo pa ji je spoznanje, da "vsaka misel, ki jo imaš, vpliva na tvojo realnost in da imaš samo ti nadzor nad svojim umom."

icon-expand Miranda Kerr FOTO: AP

icon-expand Miranda Kerr s svojim možem Evanom Spieglom. FOTO: Instagram

Preberi še Ločitev je bila neizogibna, čeprav je bila družina vedno na prvem mestu

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.