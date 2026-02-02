Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju

Orlando Bloom in avstralska manekenka Miranda Kerr sta nekoč veljala za enega izmed najprivlačnejših parov. Njuno prvo srečanje je bilo skorajda scenarij za romantični film; zgodilo se je leta 2006 v zakulisju modne revije v New Yorku. Čeprav Miranda sprva ni želela dati svoje telefonske številke, je Orlando s svojo značilno vztrajnostjo uspel navezati stik prek skupnih poznanstev, kar je postavilo temelje za sprva prijateljski odnos.
Kerr je priznala, da je bila sprva nekoliko 'zdržana' glede njunega razmerja, saj jo je skrbelo zaradi njegovega statusa slavnega igralca. "Nisem bila ravno srečna - ne zaradi njega, temveč zaradi zamisli, da bi bila s filmsko zvezdo," je razkrila nekoč v intervjuju za avstralsko pogovorno oddajo Sunday Night. Vendar jo je Bloomov šarm na koncu osvojil in par je hitro postal priljubljen pri javnosti, poroča NDTV.
Zaroka, poroka in rojstvo sina
Par se je zaročil junija 2010, mesec dni pozneje pa sta se poročila na intimni ceremoniji. Leta 2011 sta pozdravila sina, ki sta mu dala ime Flynn Christopher Blanchard Copeland Bloom. Drugo ime, Christopher, ni bilo izbrano naključno, temveč je imelo globok sentimentalni pomen za Mirando Kerr.
Sinu dala ime po bivšem partnerju
Kot je znano, je bil Christopher ime njenega srednješolskega fanta, s katerim je bila v zvezi dve leti. Ta je nato tragično preminil v prometni nesreči. Kerr je za Daily Telegraph povedala, da je že po njegovi smrti zapisala pismo, v katerem je izrazila željo, da bi nekega dne poimenovala svojega prvorojenca po njem.
Ko je to željo delila z Orlandom Bloomom, ji ta ni ugovarjal. "To sem povedala Orlandu in on je dejal, da bi bil s tem vesel. Orlando je dober človek," je nekoč dejala Kerr, poroča Marie Claire.
Razhod in ločitev
Čeprav sta delovala kot popoln par, sta Miranda in Orlando leta 2013 sporočila odločitev o razvezi po šestih skupnih letih. Kljub razhodu je Orlando poudaril, da ostajata povezana. "Radi se imamo. Smo družina. Za vedno bomo del življenja drug drugega," je takrat povedal v izjavi za javnost.
Težko obdobje po ločitvi
Miranda je pozneje priznala, da je bila po ločitvi v depresiji, a se je sčasoma ponovno postavila na noge in našla srečo z Evanom Spiegelom, direktorjem podjetja Snapchat, poroča E! News. Z njim sta ustvarila družino in imata danes tri otroke, kar dokazuje njeno sposobnost, da se po težkem obdobju ponovno odpre novi ljubezni in življenju.
"Ko sva se z Orlandom ločila, sem dejansko padla v hudo depresijo," je povedala v pogovoru za Elle Canada, pomagalo pa ji je spoznanje, da "vsaka misel, ki jo imaš, vpliva na tvojo realnost in da imaš samo ti nadzor nad svojim umom."
Vir: ndtv.com, marieclaire.co.uk, telegraph.co.uk, eonline.com, ellecanada.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV