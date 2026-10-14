V vilo vstopa lepa Slovenka, ki je pripravljena premešati karte

Nova tekmovalka šova Love Island Adria je Anamarija Kastelic, 26-letna Ljubljančanka, ki je že ob prihodu vzbudila veliko zanimanja. Kot osebna trenerka dela predvsem z ženskami, njena velika želja pa je ustvariti fitnes imperij, namenjen ženskam, ki bi združeval vadbo, pilates, jogo in krepitev samozavesti. Poleg tega se lahko pohvali tudi z nazivom nekdanje miss turizma, zase pa pravi, da je samozavestna in ambiciozna ženska, ki natančno ve, kaj si želi.

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Z Gašperjem se ne poznata le bežno

Največ pozornosti je ob njenem prihodu pritegnilo dejstvo, da Anamarija Kastelic enega od otočanov že pozna. Pred vstopom v šov je razkrila, da je z Gašperjem v preteklosti odšla na nekaj zmenkov, zato njun ponovni stik ni ostal neopažen.

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Čeprav poudarja, da med njima 'ni bilo nič resnega', mnogi gledalci že ugibajo, ali bi lahko njuna skupna preteklost vplivala na dinamiko v vili. Sama sicer zatrjuje, da Gašper trenutno ni v njenem fokusu.

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Na očeh ima tudi druga otočana

Pred vstopom v šov je priznala, da sta ji zanimiva predvsem Nikola in Luka, vendar poudarja, da se lahko v vili vse hitro spremeni. Prav zato ni izključeno, da bo njen prihod sprožil nova ljubosumja in preobrate med otočani.

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Zaradi Gašperja bo zanimivo spremljati tudi spremljati njen odnos z Mili. Anamarija je prepričana, da med njima ne bi smelo biti težav, saj verjame v odprto komunikacijo.

icon-expand Otok ljubezni Adria - Mili FOTO: VOYO

Prišla je, da fante postavi na "njihovo mesto"

Anamarija že od začetka jasno daje vedeti, da se ne namerava prilagajati drugim. O sebi pravi, da je 'zahtevna ženska, ki išče zrelega in čustveno inteligentnega partnerja'. Posebej ceni samozavestne moške, ki vedo, kaj želijo, in si upajo prevzeti pobudo. Njena pretekla ljubezenska izkušnja jo je naučila, kako pomembno je zaupanje, zato danes moškim ne zaupa več tako hitro kot nekoč. Prav zaradi tega je ob prihodu v vilo samozavestno napovedala: "Prišla sem, da fante postavim na njihovo mesto."

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Nova bomba v vili meša štrene

Glede na njeno samozavest, neposrednost in povezavo z enim od otočanov ni dvoma, da bo Anamarija Kastelic ena najbolj zanimivih novih tekmovalk letošnje sezone. Vprašanje je le, ali bo v vili našla ljubezen ali pa bo njen prihod povzročil nove napetosti in preobrate.

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Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.

icon-expand Anamarija Kastelic. FOTO: VOYO

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