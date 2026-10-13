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Anamarija Kastelic.
Otok ljubezni

Slovenka Anamarija vstopa v vilo Love Island Adria

VOYO
13. 10. 2026 20.00
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Ljubljančanka Anamarija Kastelic je nova tekmovalka resničnostnega šova Love Island Adria. Osebna trenerka in nekdanja miss turizma odkrito pravi, da išče zrelega in samozavestnega moškega, ki se ne bo ustrašil njene močne osebnosti.

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V Otok ljubezni Adria vstopila še ena Slovenka – Anamarija je pripravljena, da postavi moške na svojo mesto

V vilo na Tenerifu je zakorakala še ena Slovenka. Simpatična Anamarija Kastelic prihaja iz Ljubljane in je nekaterim gledalcem že zagotovo znana. Anamarija je vzbudila pozornost že samo s svojim prihodom, takoj na začetku pa je zaupala, da Gašperja že zelo dobro pozna, saj sta bila na nekaj zmenkih, a meni da z Mili ne bo težav. Ali bo res tako? Spremljajte Love Island Adria od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.

Anamarija Kastelic.
Anamarija Kastelic.FOTO: VOYO
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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Anamarija je osebna trenerka in večinoma dela z ženskami, ki jih želi naučiti, kako izgledati in se počutiti najbolje v svoji koži. Njene sanje so odpreti veliki fitnes imperij za ženske s pilatesom, jogo in treningi samozavesti, posel pa bi rada razširila vse do Balija, Miamija in Dubaja. Vozim motor, rada imam adrenalin in živela sem na treh celinah, je zaupala Anamarija.

Anamarija Kastelic.
Anamarija Kastelic.FOTO: VOYO
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Gašperja dobro pozna, saj je šla z njim na nekaj zmenkov. "Ni bilo nič resnega, bomo pa videli, morda se kaj spremeni. Gašper mi ni v fokusu in mislim, da zaenkrat ne bo. Zanimiva sta mi Nikola in Luka, a vse se lahko spremeni," je zaupala pred vstopom v vilo. Meni tudi, da ne bo imela težav z Mili. "Dobro komuniciram in mislim, da bova z Mili sproti rešili vse," je dodala.

Anamarija Kastelic.
Anamarija Kastelic.FOTO: VOYO
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Zdaj si na vrsti ti! Pridruži se nam na VOYO in spremljaj razburljivo sezono Love Island Adria.

Anamarija se lahko pohvali z naslovom Miss turizma in pravi, da je zahtevna ženska, katere energija zna prestrašiti moške, ki niso dovolj samozavesti. Verjame, da bi se ženske morale zavedati, koliko so vredne, in nehati pristajati na moške, ki jim ne morejo ponuditi tistega, kar si zaslužijo. "Všeč so mi moški, ki se obnašajo zrelo, imajo čustveno inteligenco in imajo radi adrenalin. Tudi sama sem samozavestna in vem, kdo sem," dodaja.

Anamarija Kastelic.
Anamarija Kastelic.FOTO: VOYO
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Anamarija je bila v treh zvezah, zadnja pa jo je naučila, kako pomembno je zaupanje. Bila je tudi prevarana, zato moškim ne zaupa več tako zlahka. Osvojijo jo lahko samozavestni moški, ki prevzamejo pobudo in vedo, kaj želijo. "Tisti, ki ne vedo, pri njej nimajo možnosti. Prišla sem, da fante postavim na njihovo mesto. Naj se igra začne," je zaključila Anamarija.

Anamarija Kastelic.
Anamarija Kastelic.FOTO: VOYO

 Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.

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Love Island Adria Anamarija Kastelic VOYO resničnostni šov Tenerife ljubezen
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