Z Aliso v paru, s srcem še vedno pri Lari

V vili Love Island Adria očitno niti novo povezovanje parov ne zagotavlja miru. Dekleta so znova odločala, s kom želijo nadaljevati svojo ljubezensko pustolovščino, največ pozornosti pa je pritegnila Alisa, ki je izbrala Anthonyja. Toda komaj sta postala par, je ta že priznal, da njegova čustva do nekdanje partnerice Lare še zdaleč niso izginila.
Alisa se je odločila za Anthonyja
Po številnih ljubezenskih zapletih je napočil čas za novo povezovanje parov. Tokrat so imele glavno besedo dekleta, ki so morala izbrati fante, s katerimi želijo nadaljevati svojo pot v vili. Največ napetosti je spremljalo Alisino odločitev. Izbirala je med Luko in Anthonyjem, s katerim se je v zadnjih dneh vse bolj zbliževala. Čeprav je njun odnos sprva predstavljala kot prijateljstvo, je med njima že padel poljub, ki je močno prizadel Anthonyjevo nekdanjo partnerico Laro.
Alisa je pred vsemi pojasnila, da sta z Anthonyjem že od začetka drug drugemu v oporo in da verjame, da bi se lahko iz njunega prijateljstva razvilo nekaj več. Na koncu je izbrala prav njega, Anthony pa je njeno odločitev sprejel z nasmehom.
Nova partnerica, stare simpatije
A če je Alisa upala na nov romantični začetek, jo morda čaka precej zapletena zgodba. Anthony je namreč kmalu po povezovanju ostalim tekmovalcem priznal, da še vedno razmišlja o Lari. Povedal je, da pogreša njuno bližino in skupne trenutke ter da bi jo brez pomislekov ponovno izbral. Med tematsko zabavo je Laro povabil na pogovor in ji priznal, da do nje še vedno goji čustva.
Čeprav se ji je opravičil za pretekla dejanja, ki so jo prizadela, Lara ni bila pripravljena na novo romantično poglavje. Njegovo opravičilo je sprejela, vendar mu je jasno povedala, da si trenutno želi zgolj prijateljskega odnosa. Anthony se je tako znašel v precej nenavadnem položaju. Uradno je v paru z Aliso, njegova pozornost pa je očitno še vedno usmerjena proti nekdanji partnerici. Ali bo Alisa pripravljena sprejeti takšno negotovost?
Mili in Gašper znova drug ob drugem
Medtem ko Anthony še vedno razčiščuje svoja čustva, sta se Mili in Gašper odločila nadaljevati razmerje, ki je v zadnjih dneh povzročilo nemalo prepirov. Kljub opozorilom drugih deklet in pomislekom gledalcev sta si znova dala priložnost. Mili je pri povezovanju ponovno izbrala Gašperja, s čimer je potrdila, da njuna zgodba še ni zaključena. Vprašanje pa ostaja, ali sta tokrat res pripravljena rešiti težave, zaradi katerih sta se že večkrat sprla, ali pa ju kmalu čaka še ena ponovitev že znanega scenarija.
Kdo je zdaj s kom?
Novo povezovanje je prineslo šest parov. Poleg Alise in Anthonyja ter Mili in Gašperja so skupaj ostali oziroma se povezali še Anja in Stefan, Alja in Nikola, Drina in Valentin ter Lara in Luka. Posebno presenečenje je čakalo Drino in Valentina, ki sta dobila priložnost preživeti noč sama v ljubezenskem gnezdu, stran od drugih tekmovalcev. Bosta izkoristila priložnost za še večjo bližino?
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