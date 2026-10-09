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Alisa je izbrala Anthonyja.
Otok ljubezni

Z Aliso v paru, s srcem še vedno pri Lari

M.S.
09. 10. 2026 11.18
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Novo povezovanje parov v Love Island Adria je prineslo nepričakovane odločitve. Alisa je izbrala Anthonyja, ta pa je kmalu zatem priznal, da še vedno goji čustva do Lare. Medtem Mili in Gašper nadaljujeta svojo burno ljubezensko zgodbo, Drino in Valentina pa čaka prav posebno presenečenje.

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V vili Love Island Adria očitno niti novo povezovanje parov ne zagotavlja miru. Dekleta so znova odločala, s kom želijo nadaljevati svojo ljubezensko pustolovščino, največ pozornosti pa je pritegnila Alisa, ki je izbrala Anthonyja. Toda komaj sta postala par, je ta že priznal, da njegova čustva do nekdanje partnerice Lare še zdaleč niso izginila.

Alisa je izbrala Anthonyja.
Alisa je izbrala Anthonyja.FOTO: VOYO
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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Alisa se je odločila za Anthonyja

Po številnih ljubezenskih zapletih je napočil čas za novo povezovanje parov. Tokrat so imele glavno besedo dekleta, ki so morala izbrati fante, s katerimi želijo nadaljevati svojo pot v vili. Največ napetosti je spremljalo Alisino odločitev. Izbirala je med Luko in Anthonyjem, s katerim se je v zadnjih dneh vse bolj zbliževala. Čeprav je njun odnos sprva predstavljala kot prijateljstvo, je med njima že padel poljub, ki je močno prizadel Anthonyjevo nekdanjo partnerico Laro.

Anthony in Alisa sta poskrbela za nov ljubezenski zaplet.
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Alisa je pred vsemi pojasnila, da sta z Anthonyjem že od začetka drug drugemu v oporo in da verjame, da bi se lahko iz njunega prijateljstva razvilo nekaj več. Na koncu je izbrala prav njega, Anthony pa je njeno odločitev sprejel z nasmehom.

Nova partnerica, stare simpatije

A če je Alisa upala na nov romantični začetek, jo morda čaka precej zapletena zgodba. Anthony je namreč kmalu po povezovanju ostalim tekmovalcem priznal, da še vedno razmišlja o Lari. Povedal je, da pogreša njuno bližino in skupne trenutke ter da bi jo brez pomislekov ponovno izbral. Med tematsko zabavo je Laro povabil na pogovor in ji priznal, da do nje še vedno goji čustva.

Lara in Luka sta na koncu pristala skupaj.
Lara in Luka sta na koncu pristala skupaj. FOTO: VOYO
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Čeprav se ji je opravičil za pretekla dejanja, ki so jo prizadela, Lara ni bila pripravljena na novo romantično poglavje. Njegovo opravičilo je sprejela, vendar mu je jasno povedala, da si trenutno želi zgolj prijateljskega odnosa. Anthony se je tako znašel v precej nenavadnem položaju. Uradno je v paru z Aliso, njegova pozornost pa je očitno še vedno usmerjena proti nekdanji partnerici. Ali bo Alisa pripravljena sprejeti takšno negotovost?

Otok ljubezni Adria - Lara
Otok ljubezni Adria - LaraFOTO: VOYO
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Mili in Gašper znova drug ob drugem

Medtem ko Anthony še vedno razčiščuje svoja čustva, sta se Mili in Gašper odločila nadaljevati razmerje, ki je v zadnjih dneh povzročilo nemalo prepirov. Kljub opozorilom drugih deklet in pomislekom gledalcev sta si znova dala priložnost. Mili je pri povezovanju ponovno izbrala Gašperja, s čimer je potrdila, da njuna zgodba še ni zaključena. Vprašanje pa ostaja, ali sta tokrat res pripravljena rešiti težave, zaradi katerih sta se že večkrat sprla, ali pa ju kmalu čaka še ena ponovitev že znanega scenarija.

Otok ljubezni Adria - Gašper in Mili
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Kdo je zdaj s kom?

Novo povezovanje je prineslo šest parov. Poleg Alise in Anthonyja ter Mili in Gašperja so skupaj ostali oziroma se povezali še Anja in Stefan, Alja in Nikola, Drina in Valentin ter Lara in Luka. Posebno presenečenje je čakalo Drino in Valentina, ki sta dobila priložnost preživeti noč sama v ljubezenskem gnezdu, stran od drugih tekmovalcev. Bosta izkoristila priložnost za še večjo bližino?

Love island ADRIA
Love island ADRIAFOTO: VOYO

Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.

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