Lara je preteklost? Anthony se je že zbližal z Aliso

V vili šova Love Island Adria je znova zavrelo, tokrat predvsem zaradi Anthonyja, ki je po razhodu z Laro hitro našel novo simpatijo. Njegov poljub z Aliso je sprožil pravi val očitkov, ljubosumja in neprijetnih pogovorov. Medtem ko Lara ne skriva razočaranja, se mora Alisa zdaj zagovarjati še pred drugimi dekleti. In kot da zapletov še ni dovolj, otočane čaka novo povezovanje.

icon-expand Anthonyjev poljub z Aliso je v vili Love Island Adria sprožil pravi kaos. FOTO: VOYO

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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Lara in Anthony dokončno na nasprotnih bregovih

Če je kdo mislil, da bosta Lara in Anthony po razhodu lahko ohranila prijateljski odnos, je zadnja epizoda dokazala nasprotno. Anthony se je namreč kmalu po koncu njune romance poljubil z Aliso, kar je Laro močno prizadelo. Čeprav sta bila uradno že samska, je Lara opozorila na pomembno razliko med njunimi dejanji.

icon-expand Anthony in Alisa sta poskrbela za nov ljubezenski zaplet. FOTO: VOYO

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Sama se je namreč s Tonijem poljubila med izzivom, Anthony pa se je za poljub z Aliso odločil zunaj igre. Njuno soočenje se je hitro sprevrglo v hud prepir, med katerim so na dan privrele številne stare zamere. Lara mu je očitala nespoštovanje in priznala, da se ji še nihče v življenju ni tako zagabil.

icon-expand Otok ljubezni Adria - Lara FOTO: VOYO

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Alisa pod drobnogledom drugih deklet

Anthonyjev novi ljubezenski zaplet ni razburil le Lare. Tudi preostala dekleta so želela izvedeti, kako je lahko odnos med Aliso in Anthonyjem tako hitro prerasel iz prijateljstva v nekaj več. Anja jo je spomnila, da je še pred kratkim zatrjevala, da sta zgolj prijatelja. Alisa je pojasnila, da sta se poljubila prav zato, da bi preverila, ali med njima obstaja tudi romantična privlačnost. Toda takšna razlaga deklet ni povsem prepričala. Drina je podvomila o njeni logiki, Alisa pa je vztrajala, da je Anthony ni zanimal, dokler je bil v razmerju z Laro.

icon-expand Alisa. FOTO: VOYO

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Tudi fantje imajo o Anthonyju svoje mnenje

Alisa je za mnenje o novem razmerju vprašala tudi Luko, ki ji ni olepševal resnice. Povedal ji je, da se mu zdi zrelejša od Anthonyja in da si ju po značaju nikoli ne bi predstavljal skupaj. Opozoril jo je tudi na precej očitno protislovje: če si želi miru in se izogiba konfliktom, zakaj se je zapletla prav z nekom, ki je pogosto v središču drame?

icon-expand Anthonyjev poljub z Aliso je močno prizadel Laro. FOTO: VOYO

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Mili in Gašper znova skupaj, dekleta pa zaskrbljena

Medtem ko se ena ljubezenska zgodba očitno zaključuje, se druga nadaljuje tam, kjer smo jo že večkrat videli. Mili in Gašper sta se po številnih nesoglasjih ponovno zbližala, čeprav njun odnos še zdaleč ni prepričal vseh v vili. Dekleta so Mili opozorila, naj ne spregleda opozorilnih znakov, ki so spremljali njuno dosedanjo zgodbo. A kot kaže, je bila želja po ponovni bližini vsaj za zdaj močnejša od pomislekov.

icon-expand Bosta Mili in Gašper rešila svojo zvezo? FOTO: VOYO

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Se obeta nov ljubezenski trikotnik?

Za dodatno zmedo je poskrbel še izziv s komentarji gledalcev, ki je odprl vprašanje morebitne privlačnosti med Aljo in Anthonyjem. Čeprav ta trenutno raziskuje odnos z Aliso, očitno še ni povsem jasno, kam ga bodo odpeljala čustva. Za konec je v vilo prispelo še sporočilo, ki napoveduje novo povezovanje parov. Bodo otočani ostali zvesti svojim trenutnim simpatijam ali nas čaka še kakšen nepričakovan preobrat?

icon-expand Otok ljubezni Adria FOTO: VOYO