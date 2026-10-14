Komaj sta se pobotala, že je v vilo vstopila Gašperjeva bivša

Gašper končno priznal, kar Mili ni želela slišati

V vili šova Love Island Adria očitno ni prostora za dolgočasne trenutke. Komaj sta Mili in Gašper po številnih prepirih znova našla skupni jezik, je njuno razmerje doživelo nov pretres. Za dodatno napetost je poskrbel prihod Anamarije, s katero ima Gašper že precej burno preteklost. Medtem pa tudi Anthony ne izgublja časa, saj se odnosi med njim, Aliso in Aljo vse bolj zapletajo.

icon-expand Gašper je Mili priznal, da dvomi o njuni skupni prihodnosti. FOTO: VOYO

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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Gašper podvomil o skupni prihodnosti z Mili

Mili in Gašper sta v zadnjih tednih prestala že marsikatero preizkušnjo, a očitno jima usoda še ne namerava prizanašati. Prihod Anamarije je znova odprl vprašanja o iskrenosti Gašperjevih čustev. Mili je hitro opazila, da se je Gašper začel oddaljevati od nje. Ko ga je vprašala, kaj se dogaja med njima, ji je priznal, da ga razjedajo dvomi. Po eni strani do nje še vedno goji čustva, po drugi pa se sprašuje, ali sta sploh primerna drug za drugega. Njegovo priznanje je njuno zvezo znova postavilo na rob razhoda. Ali bo Mili tudi tokrat pripravljena vztrajati ali pa je napočil čas, da oba svojo srečo poiščeta drugje?

icon-expand Otočani se morajo znova odločiti, komu bodo zaupali svoje srce. FOTO: VOYO

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Anthony zapleten med Aliso in Aljo

Za dodatno dogajanje v vili skrbi Anthony, ki po razhodu z Laro še vedno išče pravo ljubezen. Čeprav sta se z Aliso dogovorila, da bosta ostala prijatelja, je privlačnost med njima vse očitnejša. Toda Alisa ni edina, s katero se Anthony zbližuje. Z Aljo sta namreč preživela noč skupaj, naslednje jutro pa je pozornost pritegnila njuna šaljiva razlaga o poškodovani postelji. Očitno se v vili ne tresejo samo odnosi, ampak tudi pohištvo.

icon-expand Otok ljubezni Adria - Alja in Anthony FOTO: VOYO

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