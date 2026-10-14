Komaj sta se pobotala, že je v vilo vstopila Gašperjeva bivša

Gašper končno priznal, kar Mili ni želela slišati
V vili šova Love Island Adria očitno ni prostora za dolgočasne trenutke. Komaj sta Mili in Gašper po številnih prepirih znova našla skupni jezik, je njuno razmerje doživelo nov pretres. Za dodatno napetost je poskrbel prihod Anamarije, s katero ima Gašper že precej burno preteklost. Medtem pa tudi Anthony ne izgublja časa, saj se odnosi med njim, Aliso in Aljo vse bolj zapletajo.
Gašper podvomil o skupni prihodnosti z Mili
Mili in Gašper sta v zadnjih tednih prestala že marsikatero preizkušnjo, a očitno jima usoda še ne namerava prizanašati. Prihod Anamarije je znova odprl vprašanja o iskrenosti Gašperjevih čustev. Mili je hitro opazila, da se je Gašper začel oddaljevati od nje. Ko ga je vprašala, kaj se dogaja med njima, ji je priznal, da ga razjedajo dvomi. Po eni strani do nje še vedno goji čustva, po drugi pa se sprašuje, ali sta sploh primerna drug za drugega. Njegovo priznanje je njuno zvezo znova postavilo na rob razhoda. Ali bo Mili tudi tokrat pripravljena vztrajati ali pa je napočil čas, da oba svojo srečo poiščeta drugje?
Anthony zapleten med Aliso in Aljo
Za dodatno dogajanje v vili skrbi Anthony, ki po razhodu z Laro še vedno išče pravo ljubezen. Čeprav sta se z Aliso dogovorila, da bosta ostala prijatelja, je privlačnost med njima vse očitnejša. Toda Alisa ni edina, s katero se Anthony zbližuje. Z Aljo sta namreč preživela noč skupaj, naslednje jutro pa je pozornost pritegnila njuna šaljiva razlaga o poškodovani postelji. Očitno se v vili ne tresejo samo odnosi, ampak tudi pohištvo.
Novi obrazi, novi zapleti
Prihod Anamarije je znova dokazal, kako hitro se lahko razmerja v vili obrnejo na glavo. Nekateri otočani poglabljajo svoje odnose, drugi pa se vedno bolj sprašujejo, ali so izbrali pravo osebo. Zdaj si na vrsti ti! Spremljaj nove ljubezenske zaplete, nepričakovane preobrate in vroče trenutke v šovu Love Island Adria, ki je na VOYO na sporedu od nedelje do petka ob 20. uri.
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