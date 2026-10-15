Gašper in Mili sta se razšla, Anja pa že vidi svojo priložnost

V vili šova Love Island Adria je znova završalo. Po številnih nesoglasjih, ljubosumnih izpadih in nepričakovanih preobratih sta se Gašper in Mili dokončno razšla. Čeprav je Mili ob pogovoru skušala ohraniti mirno kri, je pozneje priznala, da jo je konec razmerja močno prizadel. Gašper je v iskrenem pogovoru Mili pojasnil, da njegova čustva niso tako močna kot njena in da njunega odnosa ne želi več nadaljevati.

icon-expand Mili je priznala, da jo je razhod močno prizadel. FOTO: VOYO

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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Poudaril je, da za odločitev ni kriva Anamarija, njegova nekdanja simpatija, ki je pred kratkim vstopila v vilo, temveč razlika v njunih občutkih. Mili je njegovo odločitev sprejela mirno in se mu zahvalila za iskrenost. Toda že naslednje jutro je sotekmovalkam priznala, da ji je težko, predvsem zato, ker je v razmerje vložila veliko čustev in energije.

icon-expand Gašper in Mili sta po številnih vzponih in padcih končala svoje razmerje. FOTO: VOYO

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Anja že vidi novo priložnost

Medtem ko se Mili sooča z razočaranjem, se za Gašperja morda odpira novo ljubezensko poglavje. Že pred razhodom je namreč priznal, da ga privlači Anja, s katero sta se zbližala med enim od izzivov. Anja svojih simpatij do Gašperja ne skriva, po njegovem razhodu z Mili pa je dala vedeti, da zdaj vidi priložnost za razvoj njunega odnosa.

icon-expand Anja je priznala, da jo privlačijo 'poredni' fantje. FOTO: VOYO

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Gledalci odločili o usodi parov

Nova epizoda je prinesla tudi rezultate glasovanja gledalcev, ki so poskrbeli za nepričakovan preobrat. Največ podpore so prejeli Drina in Valentin, Alja in Anthony ter Lara in Toni, ki so si zagotovili obstanek v svojih parih. Precej slabše pa se je končalo za Mili in Gašperja, Anjo in Nikolo ter Aliso in Luko. Ti trije pari so prejeli najmanj glasov, zato so jih razdružili. Na naslednjem povezovanju ne bodo smeli izbrati svojih dosedanjih partnerjev, kar bi lahko povsem premešalo ljubezenske odnose v vili.

icon-expand Tekmovalce je pretresla odločitev gledalcev, ki je ogrozila obstanek treh parov. FOTO: VOYO

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