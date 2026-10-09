Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Lara in Anthony
Otok ljubezni

Njuna zgodba še ni končana, čeprav Lara pravi drugače

N. Č.
09. 10. 2026 16.28
0

Še pred kratkim sta veljala za enega najmočnejših parov v šovu Love Island Adria, zdaj pa je njun odnos na veliki preizkušnji. Potem ko se je Anthony zbližal z Aliso, je Lara doživela več bolečih razočaranj, Anthony pa naj bi medtem priznal, da do nje še vedno goji čustva.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Ljubezenska zgodba med Laro in Anthonyjem je v zadnjih dneh postala ena najbolj dramatičnih v letošnji sezoni šova Love Island Adria. Medtem ko sta bila na začetku med najbolj povezanimi tekmovalci, so novi prihod tekmovalcev, nesporazumi in predvsem Anthonyjeva bližina z Aliso njun odnos močno zamajali.

Po koncu šova naredila velik korak: zdaj uživata v Zagrebu
Preberi še
Po koncu šova naredila velik korak: zdaj uživata v Zagrebu

Sta Lara in Anthony pred dokončnim razhodom?

Največji pretres je sledil, ko je Lara izvedela, da se je Anthony zunaj uradnega izziva poljubil z Aliso. Novico ji je razkrila Anja, Lara pa je bila nad razpletom dogodkov vidno pretresena.

Z Aliso v paru, s srcem še vedno pri Lari
Preberi še
Z Aliso v paru, s srcem še vedno pri Lari

Po poročanju hrvaškega portala RTL je bila Lara še posebej prizadeta, ker ji Anthony za poljub ni povedal sam, povedal pa je praktično vsem ostalim otočanom v vili. Situacija pa se je še zaostrila, ko je pri Alisi opazila zapestnico, za katero ji je Anthony pred tem razlagal, da ima zanj poseben čustveni pomen.

"Anthony mi je že pred dvema tednoma dejal, da mu ta zapestnica veliko pomeni. Ko sem videla, da jo nosi Alisa, mi je padel mrak pred oči," je razočarano povedala Lara in dodala: "To je zame konec."

Otok ljubezni Adria - Lara
Otok ljubezni Adria - LaraFOTO: VOYO

Zaradi njune drame se je razdelila vsa vila

Med Anthonyjem in Laro je nato prišlo do ostrega besednega obračuna. Lara mu je očitala, da je njuno razmerje prehitro postavil na stranski tir, medtem ko je Anthony vztrajal pri tem, da tudi ona ni bila brez napak in namignil na njen poljub v izzivu. "Jaz sem to naredila v sklopu izziva," se je branila 19-letna Lara in 22-letniku očitala nezrelost.

Lara se je zlomila pred kamerami: solz ni mogla zadržati
Preberi še
Lara se je zlomila pred kamerami: solz ni mogla zadržati

"Ne želim te več videti. Še nihče v življenju se mi ni tako zagabil. Sploh ne znam povedati, kako," je še v prepiru jezno izjavila Lara in dodala: "Pred mojimi očmi si hvalil Aliso. Nespoštljiv si."

Njun prepir se je stopnjeval, očitki pa so letili na vse strani. "Počni z Aliso, kar želiš, samo ne pred mojimi očmi," je še v prepiru dejala vidno razburjena Lara, ki se nikakor ni mogla sprijazniti z dejstvom, da je Anthony že začel preizkušati novo povezavo le dan po njunem razhodu.

Ljubezenski trikotnik na vidiku? Prihod vroče Slovenke je vse obrnil na glavo
Preberi še
Ljubezenski trikotnik na vidiku? Prihod vroče Slovenke je vse obrnil na glavo

Dogajanje je šlo tako daleč, da so se v spor vključili tudi drugi otočani. Nekateri so stopili na Larino stran in Anthonyju očitali pomanjkanje čustvene inteligence, zaradi česar je pozneje priznal, da je pri določenih stvareh morda res ravnal napačno. Do te ugotovitve mu je pomagal predvsem Luka, Larino perspektivo pa sta mu predstavili tudi Drina in Mili.

Anthony in Lara sta se odločila, da bosta samo prijatelja.
Anthony in Lara sta se odločila, da bosta samo prijatelja.FOTO: VOYO

Čustva še niso pozabljena

Sledila je nova izbira parov. Odločitev je bila tokrat v rokah deklet, Alisa pa se je odločila, da bo izbrala prav Anthonyja in preizkusila njuno povezavo. Čeprav se je odločitev zdela logična, pa je Anthony pozneje priznal, da pogreša Laro in da bi bil raje v paru z njo.

Lara je preteklost? Anthony se je že zbližal z Aliso
Preberi še
Lara je preteklost? Anthony se je že zbližal z Aliso

Svoja čustva je priznal tudi Lari in ji povedal, da mu je še vedno mar zanjo in da do nje še vedno čuti nekaj več kot prijateljstvo. Po poročanju portala Net.hr je Anthony poskušal pojasniti svoje ravnanje in večkrat poudaril, da je Lara zanj še vedno pomembna. Več si lahko preberete TUKAJ!

Je odnos med Mili in Gašperjem postal toksičen?
Preberi še
Je odnos med Mili in Gašperjem postal toksičen?

Konec ali nov začetek?

Vprašanje, ki si ga zdaj zastavljajo gledalci, je preprosto: je med Laro in Anthonyjem res konec?

Na eni strani Lara vztraja, da po vsem, kar se je zgodilo, ne vidi poti nazaj. Na drugi strani Anthony še vedno priznava, da do nje čuti čustva, zaradi česar številni oboževalci verjamejo, da njuna zgodba še ni povsem zaključena.

Otok ljubezni Adria - prepir med Laro in Anthonyjem.
Otok ljubezni Adria - prepir med Laro in Anthonyjem.FOTO: VOYO

V šovu Love Island Adria se stvari spreminjajo iz dneva v dan, zato ni izključeno, da bo prav ta ljubezenska zgodba doživela še kakšen nepričakovan preobrat.

Gašper besno nad Anjo, padle so hude žaljivke
Preberi še
Gašper besno nad Anjo, padle so hude žaljivke

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: RTL.hr, Net.hr

lara anthony otok ljubezni love island love island adria konec ljubezni nova ljubezen
Trači

Pri 65 letih je zasenčila mnogo mlajše: vsi govorijo o njenem videzu

Otok ljubezni

Po koncu šova naredila velik korak: zdaj uživata v Zagrebu

Zadovoljna.si Lara se je zlomila pred kamerami: solz ni mogla zadržati
Zadovoljna.si Lara je preteklost? Anthony se je že zbližal z Aliso
Zadovoljna.si Z Aliso v paru, s srcem še vedno pri Lari
Zadovoljna.si Zaradi Anthonyja je v vili že začelo vreti
24ur.com Po šovu sta se spet našla: Tara in Vukašin skupaj spremljata otočane
Zadovoljna.si Alisa šokirala z izbiro in razdrla enega najmočnejših parov v vili
Zadovoljna.si Ljubezenski trikotnik na vidiku? Prihod vroče Slovenke je vse obrnil na glavo
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008