Njuna zgodba še ni končana, čeprav Lara pravi drugače

Ljubezenska zgodba med Laro in Anthonyjem je v zadnjih dneh postala ena najbolj dramatičnih v letošnji sezoni šova Love Island Adria. Medtem ko sta bila na začetku med najbolj povezanimi tekmovalci, so novi prihod tekmovalcev, nesporazumi in predvsem Anthonyjeva bližina z Aliso njun odnos močno zamajali.

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Sta Lara in Anthony pred dokončnim razhodom?

Največji pretres je sledil, ko je Lara izvedela, da se je Anthony zunaj uradnega izziva poljubil z Aliso. Novico ji je razkrila Anja, Lara pa je bila nad razpletom dogodkov vidno pretresena.

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Po poročanju hrvaškega portala RTL je bila Lara še posebej prizadeta, ker ji Anthony za poljub ni povedal sam, povedal pa je praktično vsem ostalim otočanom v vili. Situacija pa se je še zaostrila, ko je pri Alisi opazila zapestnico, za katero ji je Anthony pred tem razlagal, da ima zanj poseben čustveni pomen. "Anthony mi je že pred dvema tednoma dejal, da mu ta zapestnica veliko pomeni. Ko sem videla, da jo nosi Alisa, mi je padel mrak pred oči," je razočarano povedala Lara in dodala: "To je zame konec."

icon-expand Otok ljubezni Adria - Lara FOTO: VOYO

Zaradi njune drame se je razdelila vsa vila

Med Anthonyjem in Laro je nato prišlo do ostrega besednega obračuna. Lara mu je očitala, da je njuno razmerje prehitro postavil na stranski tir, medtem ko je Anthony vztrajal pri tem, da tudi ona ni bila brez napak in namignil na njen poljub v izzivu. "Jaz sem to naredila v sklopu izziva," se je branila 19-letna Lara in 22-letniku očitala nezrelost.

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"Ne želim te več videti. Še nihče v življenju se mi ni tako zagabil. Sploh ne znam povedati, kako," je še v prepiru jezno izjavila Lara in dodala: "Pred mojimi očmi si hvalil Aliso. Nespoštljiv si." Njun prepir se je stopnjeval, očitki pa so letili na vse strani. "Počni z Aliso, kar želiš, samo ne pred mojimi očmi," je še v prepiru dejala vidno razburjena Lara, ki se nikakor ni mogla sprijazniti z dejstvom, da je Anthony že začel preizkušati novo povezavo le dan po njunem razhodu.

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Dogajanje je šlo tako daleč, da so se v spor vključili tudi drugi otočani. Nekateri so stopili na Larino stran in Anthonyju očitali pomanjkanje čustvene inteligence, zaradi česar je pozneje priznal, da je pri določenih stvareh morda res ravnal napačno. Do te ugotovitve mu je pomagal predvsem Luka, Larino perspektivo pa sta mu predstavili tudi Drina in Mili.

icon-expand Anthony in Lara sta se odločila, da bosta samo prijatelja. FOTO: VOYO

Čustva še niso pozabljena

Sledila je nova izbira parov. Odločitev je bila tokrat v rokah deklet, Alisa pa se je odločila, da bo izbrala prav Anthonyja in preizkusila njuno povezavo. Čeprav se je odločitev zdela logična, pa je Anthony pozneje priznal, da pogreša Laro in da bi bil raje v paru z njo.

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Svoja čustva je priznal tudi Lari in ji povedal, da mu je še vedno mar zanjo in da do nje še vedno čuti nekaj več kot prijateljstvo. Po poročanju portala Net.hr je Anthony poskušal pojasniti svoje ravnanje in večkrat poudaril, da je Lara zanj še vedno pomembna. Več si lahko preberete TUKAJ!

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Konec ali nov začetek?

Vprašanje, ki si ga zdaj zastavljajo gledalci, je preprosto: je med Laro in Anthonyjem res konec? Na eni strani Lara vztraja, da po vsem, kar se je zgodilo, ne vidi poti nazaj. Na drugi strani Anthony še vedno priznava, da do nje čuti čustva, zaradi česar številni oboževalci verjamejo, da njuna zgodba še ni povsem zaključena.

icon-expand Otok ljubezni Adria - prepir med Laro in Anthonyjem. FOTO: VOYO

V šovu Love Island Adria se stvari spreminjajo iz dneva v dan, zato ni izključeno, da bo prav ta ljubezenska zgodba doživela še kakšen nepričakovan preobrat.

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