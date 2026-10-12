Lara po bolečem razhodu dobila novo priložnost za ljubezen

Lara po razočaranju z Anthonyjem znova našla srečo

Najnovejša epizoda je postregla z novimi romantičnimi trenutki, ljubosumjem in nepričakovanimi odločitvami. V središču pozornosti se je ponovno znašla Lara, ki je po razočaranju nad Anthonyjem vse bolj naklonjena Toniju. Njegova vrnitev v vilo je poskrbela za veselje, a tudi za prve dvome o iskrenosti njegovih namenov.

icon-expand Otok ljubezni Adria - poljub Lare in Tonija FOTO: VOYO

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Toni Lari pripravil nepozaben zmenek

Potem ko so gledalci Toniju omogočili vrnitev v šov, je dobil priložnost, da eno od deklet povabi na romantičen zmenek zunaj vile. Brez oklevanja je izbral Laro, s katero sta se odpravila na morje in skupaj preživela dan, poln romantike in sproščenih trenutkov. Lara nad doživetjem ni skrivala navdušenja. Dan s Tonijem je opisala kot najboljšega v svojem življenju, kar nakazuje, da je po turbulentnem odnosu z Anthonyjem morda pripravljena na novo ljubezensko zgodbo. A vsi nad njunim zbliževanjem niso tako navdušeni. Anthony je po pogovoru s Tonijem podvomil o njegovih resničnih namenih in izrazil pomisleke glede njegovega odnosa do Lare.

icon-expand Lara in Anthony FOTO: VOYO

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Med Mili in Anjo znova zavrelo

Medtem ko je Lara uživala v romantiki, je bilo v drugem delu vile precej bolj napeto. Med Mili in Anjo je prišlo do odkritega spora zaradi Gašperja. Mili ni skrivala, da jo Anjino zanimanje za njenega partnerja moti. Jasno ji je dala vedeti, da se z njo ne more pretvarjati, da je vse v najlepšem redu, medtem ko ima občutek, da ji želi speljati fanta. Odnos med Mili in Gašperjem je sicer že večkrat poskrbel za burne odzive. Njuna zgodba je zaznamovana z močnimi čustvi, ljubosumjem in številnimi nesoglasji, novi zapleti pa kažejo, da ju čakajo še dodatne preizkušnje.

icon-expand Anja je Mili obljubila, da z Gašperjem nista flirtala. FOTO: VOYO

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Novo povezovanje prineslo presenečenja

Po Stefanovem odhodu in Tonijevi vrnitvi so otočani ponovno izbirali partnerje. Tokratno povezovanje je prineslo nekaj zanimivih sprememb. Lara je novo poglavje začela s Tonijem, medtem ko sta se Alja in Anthony odločila dati priložnost medsebojni naklonjenosti. Mili je ostala z Gašperjem, Drina z Valentinom, Anja se je povezala z Nikolo, Alisa pa z Luko. Čeprav so pari zdaj oblikovani, dogajanje v vili kaže, da ljubezenske odločitve še zdaleč niso dokončne.

icon-expand Drina in Valentin sta spet skupaj. FOTO: VOYO

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Kako se bodo razvijali novi odnosi in ali bo Lara s Tonijem končno našla srečo? Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.