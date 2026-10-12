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Otok ljubezni Adria - poljub Lare in Tonija
Otok ljubezni

Lara po bolečem razhodu dobila novo priložnost za ljubezen

M.S.
12. 10. 2026 15.35
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V šovu Love Island Adria se ljubezenski zapleti nadaljujejo. Tonijeva vrnitev je razveselila Laro, ki je po burnem razhodu z Anthonyjem dobila novo priložnost za romantiko. Medtem so se zaostrili odnosi med Mili in Anjo, novo povezovanje parov pa je znova premešalo karte v vili.

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Lara po razočaranju z Anthonyjem znova našla srečo

Najnovejša epizoda je postregla z novimi romantičnimi trenutki, ljubosumjem in nepričakovanimi odločitvami. V središču pozornosti se je ponovno znašla Lara, ki je po razočaranju nad Anthonyjem vse bolj naklonjena Toniju. Njegova vrnitev v vilo je poskrbela za veselje, a tudi za prve dvome o iskrenosti njegovih namenov.

Otok ljubezni Adria - poljub Lare in Tonija
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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Toni Lari pripravil nepozaben zmenek

Potem ko so gledalci Toniju omogočili vrnitev v šov, je dobil priložnost, da eno od deklet povabi na romantičen zmenek zunaj vile. Brez oklevanja je izbral Laro, s katero sta se odpravila na morje in skupaj preživela dan, poln romantike in sproščenih trenutkov. Lara nad doživetjem ni skrivala navdušenja.

Dan s Tonijem je opisala kot najboljšega v svojem življenju, kar nakazuje, da je po turbulentnem odnosu z Anthonyjem morda pripravljena na novo ljubezensko zgodbo. A vsi nad njunim zbliževanjem niso tako navdušeni. Anthony je po pogovoru s Tonijem podvomil o njegovih resničnih namenih in izrazil pomisleke glede njegovega odnosa do Lare.

Lara in Anthony
Lara in AnthonyFOTO: VOYO
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Zdaj si na vrsti ti! Pridruži se nam na VOYO in spremljaj razburljivo sezono Love Island Adria.

Med Mili in Anjo znova zavrelo

Medtem ko je Lara uživala v romantiki, je bilo v drugem delu vile precej bolj napeto. Med Mili in Anjo je prišlo do odkritega spora zaradi Gašperja. Mili ni skrivala, da jo Anjino zanimanje za njenega partnerja moti. Jasno ji je dala vedeti, da se z njo ne more pretvarjati, da je vse v najlepšem redu, medtem ko ima občutek, da ji želi speljati fanta. Odnos med Mili in Gašperjem je sicer že večkrat poskrbel za burne odzive. Njuna zgodba je zaznamovana z močnimi čustvi, ljubosumjem in številnimi nesoglasji, novi zapleti pa kažejo, da ju čakajo še dodatne preizkušnje.

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Novo povezovanje prineslo presenečenja

Po Stefanovem odhodu in Tonijevi vrnitvi so otočani ponovno izbirali partnerje. Tokratno povezovanje je prineslo nekaj zanimivih sprememb. Lara je novo poglavje začela s Tonijem, medtem ko sta se Alja in Anthony odločila dati priložnost medsebojni naklonjenosti. Mili je ostala z Gašperjem, Drina z Valentinom, Anja se je povezala z Nikolo, Alisa pa z Luko. Čeprav so pari zdaj oblikovani, dogajanje v vili kaže, da ljubezenske odločitve še zdaleč niso dokončne.

Drina in Valentin sta spet skupaj.
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Kako se bodo razvijali novi odnosi in ali bo Lara s Tonijem končno našla srečo? Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Love Island Adria Lara in Toni resničnostni šovi VOYO ljubezenski zapleti
Otok ljubezni

Njuna zgodba še ni končana, čeprav Lara pravi drugače

Zadovoljna.si Z Aliso v paru, s srcem še vedno pri Lari
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