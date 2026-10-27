Dominantna Hrvatica je ukradla vse poglede

Kdo je Leonarda?
Leonarda prihaja iz Samobora, kjer je odraščala skupaj s starši, starejšim bratom in starejšo sestro. S svojo družino je še danes zelo povezana, čeprav priznava, da se ljudem ne odpre takoj in skrbno izbira, komu bo zaupala.
Za sabo ima tri resne zveze, zato dobro ve, kaj išče pri partnerju. Čeprav na prvi pogled deluje zelo samozavestno, v sebi skriva tudi bolj ranljivo stran, ki je ne pokaže vsakomur.
Ima zelo jasen okus za moške
Ko gre za privlačnost, Leonarda ve, kaj ji je všeč. Privlačijo jo visoki, temnolasi in urejeni moški vitkejše postave, vendar poudarja, da videz nikakor ni najpomembnejši.
Veliko več ji pomenijo inteligenca, smisel za humor, samozavest, spontanost in odprta komunikacija. Obožuje tudi zbadanje in igrivo besedno dvobojevanje, zato jo najbolj pritegnejo moški, ki ji predstavljajo izziv.
Dominantna osebnost, ki potrebuje enakovrednega partnerja
Leonarda zase pravi, da je dominantna osebnost, zato si želi partnerja, ki bo znal prevzeti pobudo in se ne bo bal pokazati svojega značaja. Ob sebi potrebuje moškega, ki ji bo kos in jo bo znal presenetiti, ne pa nekoga, ki se bo vedno prilagajal njenim željam.
Prav zaradi tega bo zanimivo spremljati, kako se bo znašla med preostalimi tekmovalci in ali bo na otoku našla nekoga, ki bo ustrezal njenim visokim merilom.
Na otok prihaja zaradi pustolovščine
Kot pravi sama, se je v šov prijavila predvsem zaradi pustolovščine in novih izkušenj. Všeč ji je koncept oddaje, hkrati pa verjame, da lahko v takšnem okolju nastanejo tudi pristne povezave.
Čeprav ne mara nepotrebnih dram, opozarja, da zna jasno postaviti meje in povedati svoje mnenje, če jo kdo izzove. Zato ni izključeno, da bo njen prihod dodobra premešal karte med otočani.
Bo pokazala tudi svojo ranljivo plat?
Največje vprašanje ostaja, ali bo Leonarda na Otoku ljubezni ohranila hladno glavo tudi takrat, ko bodo v igri čustva, ljubosumje in tekmovalnost. Samozavesti ji ne manjka, a gledalci bodo kmalu izvedeli, ali se za njenim odločnim videzom skriva tudi nežnejša stran.
Ena stvar pa je že zdaj jasna: Leonarda ne išče moškega, ki bi jo osvojil zgolj s komplimenti. Išče nekoga, ki jo bo znal izzvati, presenetiti in navdušiti tudi takrat, ko bo najtežje.
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