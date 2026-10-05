Gašper besno nad Anjo, padle so hude žaljivke

Gledalci odločili in iz vile poslali enega najmočnejših parov

Najnovejša epizoda šova Love Island Adria je postregla z enim najbolj čustvenih slovesov doslej. Po glasovanju gledalcev sta morala vilo zapustiti Loren in Roberto, ki sta v zadnjih tednih veljala za enega bolj povezanih parov.

icon-expand Loren in Roberto sta prejela najmanj glasov gledalcev. FOTO: VOYO

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Islanderji so se pomerili v športnem izzivu, v katerem sta se oblikovali moška in ženska ekipa. Mili je v svojo ekipo izbrala tudi Valentina, njena poteza pa se je izkazala za uspešno, saj so dekleta na koncu premagala fante. Poraz ni minil brez zapletov, saj so nekateri fantje Valentina zaradi sodelovanja z dekleti začeli zbadati.

icon-expand Nad Valentinom so zaradi sodelovanja v ženski ekipi letele celo zbadljivke. FOTO: VOYO

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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Mili izvedela za Gašperjev skrivni flirt

Precej večjo dramo je povzročilo dogajanje med Mili, Gašperjem in Anjo. Na dan je namreč prišlo, da sta Gašper in Anja flirtala, česar Gašper Mili ni povedal. Čeprav je skušal pojasniti, da komunikaciji ni pripisoval večjega pomena, je bila Mili zaradi prikrivanja razočarana, njun odnos pa se je ponovno znašel na preizkušnji.

icon-expand Gašper je med prepirom z Anjo izgubil živce. FOTO: VOYO

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Napetost med Gašperjem in Anjo je pozneje dosegla vrelišče. Med burnim prepirom je Gašper izgubil živce in Anji namenil nekaj hudih žaljivk, a mu ta ni ostala dolžna. Jasno mu je dala vedeti, da ne bo dovolila, da jo moški zmerja, ob tem pa priznala, da bi se brez kamer verjetno odzvala precej drugače. Ker nasilje v šovu ni dovoljeno, se je zadržala in konflikt skušala rešiti z besedami.

icon-expand Na družbenih omrežjih se medtem že vrstijo komentarji gledalcev, ki si želijo, da bi bil Gašper naslednji, ki bo zapustil vilo. FOTO: VOYO

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Po prepiru je sledilo kar nekaj razčiščevanja. Za pogovor so se med drugim usedli tudi Mili, Gašper in Anja, Gašper pa se je za svoje besede opravičil. Čeprav je celotna situacija Mili močno prizadela, se za zdaj ni odločila končati zveze. To nas niti ne preseneča, saj je kljub številnim opozorilnim znakom in toksičnim vzorcem v njunem odnosu do zdaj vedno znova ostala ob Gašperju. Dala mu je vedeti, da si še vedno želi nadaljevati njuno zvezo, vendar po vsem, kar se je zgodilo, potrebuje nekaj časa zase.

icon-expand Anjo so Gašperjeve besede močno razburile. FOTO: VOYO

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Loren in Roberto morala domov

Pravi šok je sledil zvečer, ko so Islanderji izvedeli rezultate glasovanja gledalcev. Najmanj glasov sta prejela Loren in Roberto, zato sta se morala nemudoma posloviti od vile. Roberto je novico sprejel mirno in poudaril, da je v šovu našel tisto, po kar je prišel. Tudi Loren je priznala, da je v Love Island prišla iskati ljubezen, vendar ni pričakovala, da jo bo dejansko našla. Njuno slovo je bilo za preostale tekmovalce izjemno čustveno.

icon-expand V vili je po razkritju zavladala napeta atmosfera. FOTO: VOYO

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Čeprav ju zdaj čaka preizkus zunaj vile, predvsem zaradi razdalje, Roberto verjame v njuno zvezo. Loren namreč prihaja z drugega kontinenta, a naj bi mu že pred tem zagotovila, da je za ljubezen pripravljena narediti vse. Toda s tem presenečenj še ni bilo konec. Voditeljica je preostalim Islanderjem tik pred koncem sporočila, da mora vilo zapustiti še ena oseba, njena identiteta pa za zdaj ostaja neznana.

icon-expand Loren in Roberto sta po nepričakovani odločitvi v šoku zapustila vilo. FOTO: VOYO

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