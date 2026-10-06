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Roberto in Loren sta skupaj zapustila šov.
Otok ljubezni

Sta Loren in Roberto še skupaj? Po izpadu sta razkrila vse

M.S.
06. 10. 2026 14.26
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Loren in Roberto sta po presenetljivem izpadu iz šova Love Island Adria razkrila, da se njuna ljubezenska zgodba nadaljuje tudi zunaj vile. Potrdila sta, da sta zdaj tudi uradno par, in razkrila, kam ju bo pot vodila po odhodu s Tenerifov.

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Loren in Roberto sta po izpadu iz šova Love Island Adria razkrila, da se njuna zgodba z odhodom iz vile nikakor ne končuje. Prav nasprotno – po tednih skupnega bivanja sta potrdila, da sta tudi uradno postala par. Njuno slovo je presenetilo preostale otočane, saj sta veljala za enega najbolj stabilnih parov v vili. A čeprav se je njuna pot v šovu končala, sta bila ob odhodu predvsem vesela, da sta vilo zapustila skupaj.

Loren in Roberto sta v šovu našla ljubezen.
Loren in Roberto sta v šovu našla ljubezen.FOTO: VOYO
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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

"Dobro je, da odhajava skupaj," sta povedala po izpadu. Loren je priznala, da bi brez Roberta v vili zelo težko ostala. "Mislim, da bi odšla domov. Ne bi mogla ostati brez Robija," je dejala. Podobno razmišlja tudi Roberto, ki si nadaljevanja svoje izkušnje brez nje ni predstavljal.

Zdaj sta tudi uradno par.
Zdaj sta tudi uradno par.FOTO: VOYO
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Iz vile naravnost v skupno prihodnost

Par že razmišlja o tem, kako bo njun odnos videti zunaj izoliranega sveta Love Islanda. Razdalja bo sicer predstavljala svojevrsten izziv, saj Loren prihaja iz Avstralije, a za zdaj ju to ne ustavlja. "Ni lahko, ko je dekle iz Avstralije, ampak ja. Od tod greva na Hrvaško," sta razkrila.

Loren je bila v šoku.
Loren je bila v šoku.FOTO: VOYO
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Dotaknila sta se tudi vprašanja, zakaj jima gledalci niso namenili dovolj glasov za nadaljevanje tekmovanja. Razlog sta poiskala prav v tem, da je bil njun odnos v primerjavi z nekaterimi drugimi pari precej miren. "Morda sva bila občinstvu dolgočasna. Nimava drame, ničesar ni," sta v šali ocenila.

Roberto in Loren sta skupaj zapustila šov.
Roberto in Loren sta skupaj zapustila šov. FOTO: VOYO
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Največje razkritje pa je Roberto prihranil za konec. Po tednih spoznavanja, zbliževanja in skupnih trenutkov v vili dvomov o njunem odnosu očitno ni več. "Veva, kaj sva. Midva sva par. Uradno, da povem vsem," je potrdil Roberto, Loren pa se je z njim strinjala. Njuna pot v šovu Love Island Adria se je tako končala, njuna ljubezenska zgodba pa se očitno šele dobro začenja.

Loren in Roberto sta po nepričakovani odločitvi v šoku zapustila vilo.
Loren in Roberto sta po nepričakovani odločitvi v šoku zapustila vilo.FOTO: VOYO

Nove epizode šova Love Island Adria lahko od nedelje do petka ob 20. uri spremljate na VOYO.


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