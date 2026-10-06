Sta Loren in Roberto še skupaj? Po izpadu sta razkrila vse

Loren in Roberto sta po izpadu iz šova Love Island Adria razkrila, da se njuna zgodba z odhodom iz vile nikakor ne končuje. Prav nasprotno – po tednih skupnega bivanja sta potrdila, da sta tudi uradno postala par. Njuno slovo je presenetilo preostale otočane, saj sta veljala za enega najbolj stabilnih parov v vili. A čeprav se je njuna pot v šovu končala, sta bila ob odhodu predvsem vesela, da sta vilo zapustila skupaj.
"Dobro je, da odhajava skupaj," sta povedala po izpadu. Loren je priznala, da bi brez Roberta v vili zelo težko ostala. "Mislim, da bi odšla domov. Ne bi mogla ostati brez Robija," je dejala. Podobno razmišlja tudi Roberto, ki si nadaljevanja svoje izkušnje brez nje ni predstavljal.
Iz vile naravnost v skupno prihodnost
Par že razmišlja o tem, kako bo njun odnos videti zunaj izoliranega sveta Love Islanda. Razdalja bo sicer predstavljala svojevrsten izziv, saj Loren prihaja iz Avstralije, a za zdaj ju to ne ustavlja. "Ni lahko, ko je dekle iz Avstralije, ampak ja. Od tod greva na Hrvaško," sta razkrila.
Dotaknila sta se tudi vprašanja, zakaj jima gledalci niso namenili dovolj glasov za nadaljevanje tekmovanja. Razlog sta poiskala prav v tem, da je bil njun odnos v primerjavi z nekaterimi drugimi pari precej miren. "Morda sva bila občinstvu dolgočasna. Nimava drame, ničesar ni," sta v šali ocenila.
Največje razkritje pa je Roberto prihranil za konec. Po tednih spoznavanja, zbliževanja in skupnih trenutkov v vili dvomov o njunem odnosu očitno ni več. "Veva, kaj sva. Midva sva par. Uradno, da povem vsem," je potrdil Roberto, Loren pa se je z njim strinjala. Njuna pot v šovu Love Island Adria se je tako končala, njuna ljubezenska zgodba pa se očitno šele dobro začenja.
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