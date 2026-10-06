Sta Loren in Roberto še skupaj? Po izpadu sta razkrila vse

Loren in Roberto sta po izpadu iz šova Love Island Adria razkrila, da se njuna zgodba z odhodom iz vile nikakor ne končuje. Prav nasprotno – po tednih skupnega bivanja sta potrdila, da sta tudi uradno postala par. Njuno slovo je presenetilo preostale otočane, saj sta veljala za enega najbolj stabilnih parov v vili. A čeprav se je njuna pot v šovu končala, sta bila ob odhodu predvsem vesela, da sta vilo zapustila skupaj.

icon-expand Loren in Roberto sta v šovu našla ljubezen. FOTO: VOYO

Preberi še Gašper besno nad Anjo, padle so hude žaljivke

Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

"Dobro je, da odhajava skupaj," sta povedala po izpadu. Loren je priznala, da bi brez Roberta v vili zelo težko ostala. "Mislim, da bi odšla domov. Ne bi mogla ostati brez Robija," je dejala. Podobno razmišlja tudi Roberto, ki si nadaljevanja svoje izkušnje brez nje ni predstavljal.

icon-expand Zdaj sta tudi uradno par. FOTO: VOYO

Preberi še Tega o Gašperju iz Love Islanda zagotovo niste vedeli

Iz vile naravnost v skupno prihodnost

Par že razmišlja o tem, kako bo njun odnos videti zunaj izoliranega sveta Love Islanda. Razdalja bo sicer predstavljala svojevrsten izziv, saj Loren prihaja iz Avstralije, a za zdaj ju to ne ustavlja. "Ni lahko, ko je dekle iz Avstralije, ampak ja. Od tod greva na Hrvaško," sta razkrila.

icon-expand Loren je bila v šoku. FOTO: VOYO

Preberi še Je tudi vam 22-letni Stefan takoj padel v oči?

Zdaj si na vrsti ti! Pridruži se nam na VOYO in spremljaj razburljivo sezono Love Island Adria.

Dotaknila sta se tudi vprašanja, zakaj jima gledalci niso namenili dovolj glasov za nadaljevanje tekmovanja. Razlog sta poiskala prav v tem, da je bil njun odnos v primerjavi z nekaterimi drugimi pari precej miren. "Morda sva bila občinstvu dolgočasna. Nimava drame, ničesar ni," sta v šali ocenila.

icon-expand Roberto in Loren sta skupaj zapustila šov. FOTO: VOYO

Preberi še Stefan vstopil v vilo in takoj vrgel oko na dve otočanki

Največje razkritje pa je Roberto prihranil za konec. Po tednih spoznavanja, zbliževanja in skupnih trenutkov v vili dvomov o njunem odnosu očitno ni več. "Veva, kaj sva. Midva sva par. Uradno, da povem vsem," je potrdil Roberto, Loren pa se je z njim strinjala. Njuna pot v šovu Love Island Adria se je tako končala, njuna ljubezenska zgodba pa se očitno šele dobro začenja.

icon-expand Loren in Roberto sta po nepričakovani odločitvi v šoku zapustila vilo. FOTO: VOYO

Nove epizode šova Love Island Adria lahko od nedelje do petka ob 20. uri spremljate na VOYO.