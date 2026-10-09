Po koncu šova naredila velik korak: zdaj uživata v Zagrebu

Loren Zubonja in Roberto Vučić sta veljala za enega najbolj stabilnih parov letošnje sezone šova Love Island Adria. Medtem ko so se številni drugi tekmovalci zapletali v ljubezenske trikotnike, prepire in nepričakovane preobrate, sta bila onadva od začetka osredotočena drug na drugega. Prav zato je mnoge presenetilo, ko sta morala zaradi glasovanja gledalcev zapustiti vilo na Tenerifih.

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Zapustila vilo, ker sta bila preveč dolgočasna?

Po izpadu sta hrvaškim medijem priznala, da je bil morda prav njun miren odnos razlog, da nista prejela več glasov. "Mogoče sva bila ljudem dolgočasna. Nisva imela drame in prepirov," sta povedala v izjavi po odhodu iz šova.

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Zdi se, da kljub temu, da sta se večkrat znašla v središču pozornosti zaradi Robijevih kontroverznih izjav in stališč, to ni bilo dovolj. S svojim obnašanjem gledalcev nista prepričala, da si še vedno zaslužita mesto v tej vili, in po razglasitvi rezultatov glasovanja sta bila izločena iz oddaje.

icon-expand Loren in Roberto sta prejela najmanj glasov gledalcev. FOTO: VOYO

Dvojna merila o odnosih in Robijevo kontroverzno mišljenje

Roberta si bodo gledalci brez dvoma zapomnili po nekaterih njegovih kontroverznih izjavah, Loren pa po neomajni podpori svojemu partnerju. Do največjega prepira je prišlo po izzivu, v katerem so tekmovalci med drugim razkrili tudi število svojih spolnih partnerjev, po izzivu pa se je vnela vroča debata o dvojnih merilih pri sprejemljivih številkah žensk in moških.

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Roberto ni skrival dejstva, da si želi imeti partnerko, ki pred njim ni imela veliko spolnih partnerjev, številka, ki jo je Loren razkrila v izzivu, pa se mu je zdela absolutno previsoka. Razkril je tudi, da bi si v idealnem primeru želel, da bi bil za svojo partnerko prvi in zadnji intimni partner.

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Njegovo stališče je povzročilo veliko razburjenja med otočani, Loren pa se mu je kot običajno postavila v bran, s pogovorom pa sta prebrodila svoja nesoglasja. Več o njunem prepiru si lahko preberete TUKAJ!

icon-expand Roberto in Loren sta se pozneje na samem pogovorila o svojih različnih pogledih na intimne odnose. FOTO: VOYO

Tudi uradno sta postala par

Po koncu šova nista puščala veliko prostora za ugibanja. Roberto je jasno povedal, da njun odnos ni več le televizijska zgodba. "Midva sva par. Uradno," je povedal po oddaji.

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Tudi Loren ni skrivala svojih čustev. Po izpadu je priznala, da v vili ne bi želela ostati brez Roberta. "Če bi Roberto odšel, jaz ne bi ostala. Šla bi domov," je dejala po razglasitvi glasovanja gledalcev.

Prvi par, ki si je izrekel "ljubim te"

Njuna povezanost je postala še bolj očitna tik pred odhodom iz vile. Kot poroča hrvaški portal Net.hr, je Roberto med pakiranjem kovčkov Loren izrekel besedi, ki ju gledalci letos še niso slišali: "Ljubim te." S tem sta postala prvi par letošnje sezone, ki si je pred kamerami izpovedal ljubezen.

icon-expand Roberto je izbral Loren. FOTO: VOYO

Razdalja zanju očitno ni ovira

Njuna zgodba je še toliko bolj zanimiva zaradi dejstva, da Loren živi v Avstraliji, Roberto pa prihaja iz Zaprešića pri Zagrebu. Kljub veliki razdalji sta že po odhodu iz šova poudarila, da želita ostati skupaj tudi zunaj kamer.

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Po poročanju hrvaških medijev sta po izpadu razkrila, da odhajata skupaj na Hrvaško, ker želita preživeti več časa in videti, kako se bo njun odnos razvijal v resničnem življenju.

icon-expand Loren je Robertova reakcija močno prizadela. FOTO: VOYO

Skupne fotografije in življenje v Zagrebu

Le nekaj dni po koncu njune televizijske avanture sta na Instagramu objavila skupne fotografije iz Zagreba. Ob njih sta zapisala: "Najin nov začetek. Doma sva."

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Objava je med oboževalci hitro sprožila val navdušenja. Številni so zapisali, da sta prav Loren in Roberto eden redkih parov letošnje sezone, za katerega verjamejo, da bi lahko uspel tudi po koncu šova. Loren je Robertu v komentarju namenila tudi prisrčen zapis "Moj Robi", kar so številni razumeli kot dodatno potrditev njune bližine.

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Ali bo njuna ljubezen prestala tudi izzive vsakdanjega življenja in zveze na daljavo, bo pokazal čas. Po njunih zadnjih objavah pa je jasno vsaj nekaj: zgodba Loren in Roberta se po koncu šova ni končala, ampak se je šele začela.

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