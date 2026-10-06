Je odnos med Mili in Gašperjem postal toksičen?

Mili pripravljena dati priložnost drugim

Odnos med Mili in Gašperjem je v zadnjih dneh doživel hud udarec. Potem ko je Mili izvedela podrobnosti o njegovih pogovorih in flirtanju z Anjo, se je med njima porušilo zaupanje, dodatno pa jo je zmotilo njegovo vedenje po napetem izločanju. Gašper se je naslednje jutro pred ostalimi otočani opravičil za svoj burni odziv in priznal, da je v jezi reagiral impulzivno. Toda za Mili opravičilo ni bilo dovolj, saj težava zanjo ni bila zgolj njegov zadnji izpad, temveč vse, kar se je med njima nabralo v zadnjih dneh.

icon-expand Gašper in Mili sta zaključila svoj odnos. FOTO: VOYO

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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

V pogovoru mu je jasno povedala, da njun odnos zanjo ne more več ostati takšen, kot je bil. Priznala je tudi, da se je Gašperju preveč posvetila in si zaradi tega ni dovolila bolje spoznati drugih moških v vili. Zdaj želi to spremeniti in ostaja odprta za nova poznanstva.

icon-expand Mili in Gašper. FOTO: VOYO

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Mili je le malo pred tem skoraj zapustila vilo

Drama je bila še toliko večja, ker Mili sprva sploh ni vedela, ali bo dobila priložnost nadaljevati svojo zgodbo v šovu. Po odhodu Loren in Roberta je voditeljica Dragana razkrila, da se poslavljanja še niso končala. Najmanj glasov gledalcev sta prejela Mili in Luka, o njuni usodi pa so morali odločiti preostali otočani. Večina se je odločila, da si novo priložnost zasluži Mili, zato je moral Luka zapustiti vilo.

icon-expand Luka je zapustil vilo. FOTO: VOYO

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Trije novi fantje premešali karte

A časa za umiritev ni bilo veliko, saj so v vilo vstopili kar trije novi bombshelli, Nikola, Toni in novi Luka. Dekleta so jih lahko najprej bolje spoznala na hitrih zmenkih, kjer so se hitro pokazale tudi prve simpatije. Med Laro in Tonijem je bilo že od začetka čutiti posebno kemijo, pravi preobrat pa je sledil ob novem povezovanju.

icon-expand V vilo so vstopili Toni, Nikola in Luka. FOTO: VOYO

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Novi Luka je namreč izbral prav Mili, s katero je že ob prvem druženju začutil dobro energijo. Nikola se je odločil za Aliso, Toni pa pričakovano za Laro. Za Mili se tako po vseh zapletih z Gašperjem odpira povsem novo poglavje. Bo dala priložnost novemu Luki ali med njo in Gašperjem vendarle še ni bilo izrečeno zadnje?

icon-expand Bosta Mili in Gašper rešila svojo zvezo? FOTO: VOYO

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