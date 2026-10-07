Bolj jasno ji gledalci skoraj ne bi mogli povedati, Mili pa spet h Gašperju

Anthony po Lari že našel novo simpatijo

V vili Love Island Adria očitno ni veliko časa za objokovanje propadlih romanc. Potem ko sta Anthony in Lara sklenila, da je njune ljubezenske zgodbe konec in da bosta nadaljevala kot prijatelja, je Anthony svojo pozornost hitro usmeril drugam. Sprva se je začel zbliževati z Aljo, nato pa je njegovo zanimanje pritegnila še Alisa. Med njima ni ostalo le pri pogovorih, saj je padel tudi poljub. Novica je seveda hitro našla pot do Lare, ki Anthonyjevega novega poglavja ni sprejela tako ravnodušno, kot bi morda pričakovali po njunem dogovoru o prijateljstvu.

icon-expand Anthony in Lara sta se odločila, da bosta samo prijatelja. FOTO: VOYO

Preberi še Sta Loren in Roberto še skupaj? Po izpadu sta razkrila vse

Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Lara v solzah

Čeprav sta se z Anthonyjem odločila, da bosta njun odnos nadaljevala zgolj prijateljsko, je Lara ob novici o poljubu z Aliso težko skrivala čustva. Še dodatno jo je prizadelo, ko je pri Alisi opazila posebno darilo, ki ji ga je podaril Anthony. Za Laro je bilo vsega očitno preveč in sledile so solze. Anthony pa je medtem že raziskoval, kam bi ga lahko pripeljala nova povezava z Aliso. V vili, kjer se lahko razmerja spremenijo praktično čez noč, tako očitno velja predvsem eno pravilo – konec ene zgodbe lahko zelo hitro pomeni začetek druge.

icon-expand Med Anthonyjem in Aliso je preskočila iskrica, sledil je tudi poljub. FOTO: VOYO

Preberi še Je odnos med Mili in Gašperjem postal toksičen?

Zdaj si na vrsti ti! Pridruži se nam na VOYO in spremljaj razburljivo sezono Love Island Adria.

Mili in Gašper znova od začetka

V vili pa se očitno ne spreminjajo le pari, ampak tudi odločitve – čeprav nekatere zgodbe vztrajno krožijo nazaj na začetek. Mili in Gašper, ki sta bila še pred kratkim tik pred dokončnim koncem, sta namreč znova našla pot drug do drugega. Mili je tako še enkrat podlegla Gašperjevim besedam in z njim zakopala bojno sekiro, čeprav ji je občinstvo že poslalo precej jasen signal. Prav Mili se je namreč znašla med najmanj priljubljenimi otočankami, njene odločitve v odnosu z Gašperjem pa so že večkrat sprožile burne odzive gledalcev.

icon-expand Mili in Gašper sta nesporazum na koncu vendarle razrešila. FOTO: VOYO

Preberi še Je tudi vam 22-letni Stefan takoj padel v oči?

Bi bil to za koga dovolj velik namig za razmislek? Očitno ne za Mili. Po novem pogovoru z Gašperjem je še enkrat pustila dvome ob strani, sprava pa se tokrat ni končala le pri besedah. Med njima je znova postalo vroče in večer sta zaključila s strastno nočjo.

icon-expand Otok ljubezni Adria - Gašper in Mili FOTO: VOYO

Preberi še Tega o Gašperju iz Love Islanda zagotovo niste vedeli