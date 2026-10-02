Želela ga je poljubiti, on pa jo je odrinil

Mili je želela poljubiti Gašperja, njegova reakcija jo je močno prizadela

V vili Love Island Adria tudi po novem povezovanju ni miru. Tokrat sta se v središču pozornosti znašla slovenski tekmovalec Gašper in njegova partnerica Mili. Čeprav sta skupaj slavila zmago v izzivu, se je veselje hitro spremenilo v neprijeten trenutek, ki je Mili močno prizadel.

icon-expand Otočane je zaznamoval še en čustven večer v vili Love Island Adria. FOTO: VOYO

Preberi še Alisa šokirala z izbiro in razdrla enega najmočnejših parov v vili

Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Zmaga se je končala s solzami

Mili in Gašper sta se pomerila v vodnem izzivu in dosegla najboljši čas med vsemi Islanderji. Navdušena Mili je po koncu skočila proti Gašperju ter ga želela objeti in poljubiti, vendar se je odzval precej drugače, kot je pričakovala. Gašper jo je odrinil in ji pojasnil, da ni mogel dihati. Mili je njegova reakcija prizadela, saj je pričakovala, da bosta zmago proslavila skupaj. Pozneje je priznala, da jo je dogodek še dodatno prizadel.

icon-expand Mili in Gašper sta nesporazum na koncu vendarle razrešila. FOTO: VOYO

Preberi še Med Anjo in Stefanom je končno padel prvi poljub

Zdaj si na vrsti ti! Pridruži se nam na VOYO in spremljaj razburljivo sezono Love Island Adria.

Novo povezovanje je premešalo karte

Veliko sprememb je prineslo tudi povezovanje. Alisa je izbrala Valentina in tako razdrla njegov par z Drino, ta pa se je nato povezala s hrvaškim Luko. Anja je izbrala Stefana, Mili Gašperja, Loren Roberta, Alja pa je presenetila in izbrala srbskega Luko. Lara se je ponovno povezala z Anthonyjem. Brez partnerice je na koncu ostal Mijo, ki je moral zapustiti vilo.

icon-expand Po samo treh dneh je moral zapustiti šov. FOTO: VOYO

Preberi še Nova bombshell Alisa že poskrbela za veliki preobrat

Počilo je tudi med Laro in Loren

Napeto pa ni bilo le med pari. Lara in Loren sta se zapletli v spor, potem ko je Lara komentirala Lorenin način komunikacije. Loren so njene besede prizadele in v solzah je zapustila prostor. Lara se ji je pozneje opravičila in pojasnila, da jo vidi kot starejšo sestro ter da je ni želela prizadeti. Loren je opravičilo sprejela.

icon-expand Lara in Anthony FOTO: VOYO

Preberi še Tara v solzah zapustila tekmovanje