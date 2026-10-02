Želela ga je poljubiti, on pa jo je odrinil

Mili je želela poljubiti Gašperja, njegova reakcija jo je močno prizadela
V vili Love Island Adria tudi po novem povezovanju ni miru. Tokrat sta se v središču pozornosti znašla slovenski tekmovalec Gašper in njegova partnerica Mili. Čeprav sta skupaj slavila zmago v izzivu, se je veselje hitro spremenilo v neprijeten trenutek, ki je Mili močno prizadel.
Zmaga se je končala s solzami
Mili in Gašper sta se pomerila v vodnem izzivu in dosegla najboljši čas med vsemi Islanderji. Navdušena Mili je po koncu skočila proti Gašperju ter ga želela objeti in poljubiti, vendar se je odzval precej drugače, kot je pričakovala. Gašper jo je odrinil in ji pojasnil, da ni mogel dihati. Mili je njegova reakcija prizadela, saj je pričakovala, da bosta zmago proslavila skupaj. Pozneje je priznala, da jo je dogodek še dodatno prizadel.
Novo povezovanje je premešalo karte
Veliko sprememb je prineslo tudi povezovanje. Alisa je izbrala Valentina in tako razdrla njegov par z Drino, ta pa se je nato povezala s hrvaškim Luko. Anja je izbrala Stefana, Mili Gašperja, Loren Roberta, Alja pa je presenetila in izbrala srbskega Luko. Lara se je ponovno povezala z Anthonyjem. Brez partnerice je na koncu ostal Mijo, ki je moral zapustiti vilo.
Počilo je tudi med Laro in Loren
Napeto pa ni bilo le med pari. Lara in Loren sta se zapletli v spor, potem ko je Lara komentirala Lorenin način komunikacije. Loren so njene besede prizadele in v solzah je zapustila prostor. Lara se ji je pozneje opravičila in pojasnila, da jo vidi kot starejšo sestro ter da je ni želela prizadeti. Loren je opravičilo sprejela.
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