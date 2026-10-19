Sodelujte v nagradni igri in osvojite Love Island Adria merch!

Osvojite ekskluzivni merch šova Love Island Adria!
Ste tudi vi med tistimi, ki zvesto spremljajo ljubezenske zaplete, nepričakovane preobrate in vroče romance v šovu Love Island Adria? Potem imamo za vas odlično novico! Na Zadovoljna.si smo pripravili nagradno igro, v kateri lahko osvojite ekskluzivni paket izdelkov priljubljenega resničnostnega šova.
Kaj lahko osvojite?
Za vse ljubitelje šova smo pripravili dva nagradna paketa, ki vsebujeta majico, kapico, vrečko in pahljačo z motivi Love Island Adria. En nagradni paket bomo podarili na Instagramu, drugega pa na TikToku.
Kako sodelovati v nagradni igri?
Sodelovanje je povsem preprosto! Obiščite naš profil Zadovoljna.si na Instagramu ali TikToku, poiščite objavo nagradne igre in sledite dvema korakoma:
1. Sledite profilu Zadovoljna.si.
2. V komentarju pod nagradno objavo označite dve osebi.
Do kdaj lahko sodelujete?
Nagradna igra poteka od 19. do 26. oktobra 2026, nagrajenca pa bomo z naključnim avtomatskim žrebom izbrali 27. oktobra 2026. Ne zamudite priložnosti, da si zagotovite svoj košček otoške romantike! Obiščite naša družbena omrežja in sodelujte v nagradni igri. Love Island Adria lahko spremljate na VOYO, kjer vas čakajo nove romance, napetosti in nepričakovani preobrati.
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