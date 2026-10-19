Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Love island adria nagradna igra
Otok ljubezni

Sodelujte v nagradni igri in osvojite Love Island Adria merch!

M.S.
19. 10. 2026 13.49
0

Obožujete šov Love Island Adria? Na Instagramu in TikToku Zadovoljna.si podarjamo ekskluzivna nagradna paketa z izdelki priljubljenega resničnostnega šova. Preverite, kako lahko sodelujete!

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Osvojite ekskluzivni merch šova Love Island Adria!

Ste tudi vi med tistimi, ki zvesto spremljajo ljubezenske zaplete, nepričakovane preobrate in vroče romance v šovu Love Island Adria? Potem imamo za vas odlično novico! Na Zadovoljna.si smo pripravili nagradno igro, v kateri lahko osvojite ekskluzivni paket izdelkov priljubljenega resničnostnega šova.

Osvojite ekskluzivni merch šova Love Island Adria!
Osvojite ekskluzivni merch šova Love Island Adria!FOTO: Zadovoljna.si

Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Gašper in Mili sta se razšla, Anja pa že vidi svojo priložnost
Preberi še
Gašper in Mili sta se razšla, Anja pa že vidi svojo priložnost

Kaj lahko osvojite?

Za vse ljubitelje šova smo pripravili dva nagradna paketa, ki vsebujeta majico, kapico, vrečko in pahljačo z motivi Love Island Adria. En nagradni paket bomo podarili na Instagramu, drugega pa na TikToku.

Osvojite ekskluzivni merch šova Love Island Adria!
Osvojite ekskluzivni merch šova Love Island Adria!FOTO: Zadovoljna.si

Zdaj si na vrsti ti! Pridruži se nam na VOYO in spremljaj razburljivo sezono Love Island Adria.

Komaj sta se pobotala, že je v vilo vstopila Gašperjeva bivša
Preberi še
Komaj sta se pobotala, že je v vilo vstopila Gašperjeva bivša

Kako sodelovati v nagradni igri?

Sodelovanje je povsem preprosto! Obiščite naš profil Zadovoljna.si na Instagramu ali TikToku, poiščite objavo nagradne igre in sledite dvema korakoma:

1. Sledite profilu Zadovoljna.si.

2. V komentarju pod nagradno objavo označite dve osebi.

Slovenka Anamarija vstopa v vilo Love Island Adria
Preberi še
Slovenka Anamarija vstopa v vilo Love Island Adria

Do kdaj lahko sodelujete?

Nagradna igra poteka od 19. do 26. oktobra 2026, nagrajenca pa bomo z naključnim avtomatskim žrebom izbrali 27. oktobra 2026. Ne zamudite priložnosti, da si zagotovite svoj košček otoške romantike! Obiščite naša družbena omrežja in sodelujte v nagradni igri. Love Island Adria lahko spremljate na VOYO, kjer vas čakajo nove romance, napetosti in nepričakovani preobrati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nove epizode šova Love Island Adria lahko spremljate od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.

Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Love Island Adria nagradna igra VOYO resničnostni šov zadovoljna.si otok ljubezni
Trači

Po šovu sta sprejela veliko odločitev: od vile do skupnega doma

24ur.com Spoznajte tekmovalce Otoka ljubezni Adria in si prenesite aplikacijo!
24ur.com Želiš začiniti dogajanje v šovu Otok ljubezni Adria? Prijavi se!
Moskisvet.com Iščeš ljubezen? Prijavi se v Otok ljubezni Adria!
Zadovoljna.si Osvoji skodelico iz serije Nemirna kri
24ur.com Odločilno vlogo boste v šovu Otok ljubezni Adria imeli vi!
Zadovoljna.si Obožujete serijo Ja, Chef!? Potem te nagradne igre ne smete zamuditi!
24ur.com Nekdanji tekmovalec Kmetije velik oboževalec Otoka ljubezni Adria
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008