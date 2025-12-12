Zadovoljna.si
Ozzy Osbourne
Trači

To so bile njegove zadnje besede pred smrtjo

N. Č.
12. 12. 2025 09.50
1

Novi intervju s Sharon Osbourne razkriva Ozzyjeve zadnje dni, vključno s čustvenimi zadnjimi besedami, ki jih je izrekel svoji ženi.

Sharon Osbourne je v čustvenem intervjuju za Piers Morgan Uncensored javno spregovorila o zadnjih trenutkih z možem, rockerjem Ozzyjem Osbournom, ki je umrl julija letos.

Mesece po moževi smrti spregovorila o globoki bolečini
Čutil je, da se bliža konec

V ganljivem intervjuju, ki je bil predvajan 10. decembra, je Sharon povedala, da je njen mož vedel, da se mu čas izteka, kar ji je tudi jasno povedal. Glede na njeno pričevanje Ozzyjeva smrt ni bila nepričakovana v smislu, da on sam ne bi bil na to pripravljen.

Ozzy Osbourne
Ozzy Osbourne FOTO: Profimedia

Povedala je, da je pred smrtjo pogosto govoril o svoji spokojnosti in opisoval izredno žive sanje. Te sanje so bile tako resnične, da so se mu zdele kot obiski. "Videl je ljudi, ki jih nikoli ni poznal," je razkrila Sharon za Piers Morgan Uncensored in dodala, da ko je poskušala izvedeti več o teh neznancih, ji je Ozzy dejal: "Vsi različni ljudje. In jaz samo hodim in hodim in vidim vse te različne ljudi vsako noč ... in gledajo me, nihče pa ne govori."

Po Sharoninih besedah je bilo to zanj jasno znamenje, da se pripravlja na slovo. "Vedel je. Pripravljen je bil," je povedala.

Zadnji trenutki pred smrtjo

To so bile njegove zadnje besede

Sharon je v pogovoru podrobno opisala, kako je bil noč pred smrtjo nemiren. V nekem trenutku jo je prebudil. Sharon se je odzvala z "Že sem prekleto budna, zbudil si me.", on pa ji je rekel: "Poljubi me." Takoj zatem pa je dodal še eno zahtevo: "Objemi me močno."

Smrt

Zjutraj je frontman skupine Black Sabbath šel navzdol, da bi telovadil – dejavnost, ki jo je redno izvajal kljub bolezni, a je zaradi nenadnega zdravstvenega zapleta umrl, poroča revija People.

Njegova smrt je, po besedah Sharon, pustila praznino, ki jo poskuša zapolniti z dragocenimi spomini, obenem pa izraža tudi obžalovanje: "Ko bi mu le rekla, da ga imam bolj rada. Ko bi ga le močneje objela."

Sharon in Ozzy Osbourne
Sharon in Ozzy OsbourneFOTO: Profimedia
Vir: people.com, oddaja Piers Morgan Uncensored

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Ozzy Osbourne Sharon Osbourne žalovanje Black Sabbath zadnje besede slovo smrt umrl
KOMENTARJI (1)

robica03 01. 01. 2026 21.11
0 0
Princ teme.
ODGOVORI
