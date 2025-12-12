To so bile njegove zadnje besede pred smrtjo

V ganljivem intervjuju, ki je bil predvajan 10. decembra, je Sharon povedala, da je njen mož vedel, da se mu čas izteka , kar ji je tudi jasno povedal. Glede na njeno pričevanje Ozzyjeva smrt ni bila nepričakovana v smislu, da on sam ne bi bil na to pripravljen.

Povedala je, da je pred smrtjo pogosto govoril o svoji spokojnosti in opisoval izredno žive sanje. Te sanje so bile tako resnične, da so se mu zdele kot obiski. "Videl je ljudi, ki jih nikoli ni poznal," je razkrila Sharon za Piers Morgan Uncensored in dodala, da ko je poskušala izvedeti več o teh neznancih, ji je Ozzy dejal: "Vsi različni ljudje. In jaz samo hodim in hodim in vidim vse te različne ljudi vsako noč ... in gledajo me, nihče pa ne govori."

Po Sharoninih besedah je bilo to zanj jasno znamenje, da se pripravlja na slovo. "Vedel je. Pripravljen je bil," je povedala.