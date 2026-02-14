Zadovoljna.si
Pamela Anderson
Trači

Njena nova frizura je pritegnila veliko pozornosti

N. Č.
14. 02. 2026 04.00
0

Pamela Anderson se je pred kratkim udeležila tedna mode v New Yorku, kjer si je ogledala revijo modne znamke Tory Burch. Na dogodku je pritegnila veliko pozornosti, predvsem s svojo novo frizuro.

Pamela Anderson se je udeležila tedna mode v New Yorku. Na modni reviji Tory Burch je Andersonova zasijala z osveženo pričesko, s katero je pritegnila veliko pozornosti.

Pamela Anderson
Pamela Anderson FOTO: Profimedia

Nova frizura, ki je pritegnila pozornost

Gre za voluminozno, rahlo razmršeno blond shag frizuro z več plastmi in nežno teksturo, ki spominja na retro videze iz šestdesetih let, a je hkrati povsem sodobna in trendovska, piše Tportal.

Njeni lasje so imeli valovit, rahlo razmršen videz, mehek frufru pa je nežno okvirjal njeno obrazno linijo in poskrbel, da so njeni aduti res prišli do izraza. Andersonova je tako ponovno pokazala, da zna presenetiti in izpostaviti svoje prednosti.

Ponovno brez ličil

Poleg same frizure je izstopalo tudi dejstvo, da se je ponovno odločila za videz brez ličil. Zvezdnica se sicer že nekaj let ne liči več, več o tej njeni odločitvi pa si lahko preberete TUKAJ!

Pamela Anderson danes – več kot le ikona

Pamela Anderson je najprej zaslovela kot zvezda serije Obalna straža in simbol 90. let, značilna po dolgih blond laseh in glamuroznem videzu. A v zadnjih letih je njena modna pripoved doživela zanimivo evolucijo. Namesto da bi sledila zgolj klasičnemu seksi 'bombshell' slogu svoje preteklosti, danes pogosto eksperimentira z različnimi frizurami, teksturami in barvami ter prisega na naravni videz.

Andersonova se vedno bolj nagiba k naravnemu in zrelemu pristopu k lepotnemu izražanju, pri čemer pogosto izbere minimalizem pred pretirano dramatiko. Prav to, skupaj z njenim nenadnim prehodom med različnimi frizurami – od ravnih bobov do valovitih shag stilov – kaže, da se ne boji sprememb in da še vedno obvladuje modno igro tudi desetletja po začetku kariere.

Pamela Anderson
Pamela AndersonFOTO: Profimedia
Vir: tportal.hr

pamela anderson nova frizura teden mode
