Njena nova frizura je pritegnila veliko pozornosti

Pamela Anderson se je udeležila tedna mode v New Yorku. Na modni reviji Tory Burch je Andersonova zasijala z osveženo pričesko, s katero je pritegnila veliko pozornosti.

Gre za voluminozno, rahlo razmršeno blond shag frizuro z več plastmi in nežno teksturo, ki spominja na retro videze iz šestdesetih let, a je hkrati povsem sodobna in trendovska, piše Tportal.

Njeni lasje so imeli valovit, rahlo razmršen videz, mehek frufru pa je nežno okvirjal njeno obrazno linijo in poskrbel, da so njeni aduti res prišli do izraza. Andersonova je tako ponovno pokazala, da zna presenetiti in izpostaviti svoje prednosti.