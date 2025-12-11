Zadovoljna.si
Pamela Anderson
Trači

Igralka priznala, da sta bila intimna

N. Č.
11. 12. 2025 04.00
0

Dolgo časa se je ugibalo, kaj se v resnici dogaja med Liamom Neesonom in Pamelo Anderson, zdaj pa je atraktivna lepotica le priznala, da sta se zapletla tudi romantično.

Pamela Anderson je prvič javno spregovorila o romantični povezavi z Liamom Neesonom, s katerim je sodelovala pri snemanju filma The Naked Gun. Igralka je v ekskluzivni izjavi za revijo People razkrila podrobnosti njunega odnosa. 

"Če že morate vedeti, Liam in jaz sva bila za kratek čas romantično povezana, vendar šele po končanem snemanju," je dejala. Po snemanju sta skupaj preživela "intimen teden" na njegovem domu v New Yorku, poroča revija People. 

S tem je ovrgla trditve, da bi šlo le za promocijsko potezo, in poudarila iskrenost njunih čustev. "Nič nisem razlagala in nikomur nisem nič dolžna. A ker vem, da so govorice glasne, moram priznati. Bil je čudovit, pristen, pravi Liam," je še povedala ekskluzivno za People.

Pamela Anderson in Liam Neeson
Pamela Anderson in Liam Neeson FOTO: Profimedia

Kakšen je njun odnos danes?

Danes Andersonova trdi, da je njun odnos predvsem prijateljski. "Obožujem Liama, vendar sva, pošteno rečeno, le boljša prijatelja," je še povedala za People ter s tem poudarila, da sta zgradila močno in trajno prijateljstvo.

Namesto, da bi ob koncu iskrice nastala praznina, je njuno razmerje našlo novo obliko v prijateljstvu. "Prepričana sem, da bova vedno del življenja drug drugega," je še dodala Pamela za People.

Pamela Andreson in Liam Neeson
Pamela Andreson in Liam NeesonFOTO: Profimedia
Liam Neeson na VOYO

Filmi na VOYO so odlična izbira za vse oboževalce Liama Neesona. Katere njegove filme najdete na VOYO si lahko preberete spodaj.

Zaščitnik (Marksman)

V filmu Zaščitnik mirno življenje veterana Jima nenadoma zmoti nepričakovani prihod dveh nezakonitih priseljencev, ki sta na begu pred mehiškim kartelom. Jim Hanson je vojaški veteran, marinec, ki je bil odlikovan za svoje odlične ostrostrelske sposobnosti. Živi na meji med Arizono in Mehiko in potem ko mu je pred enim letom umrla žena, je z njim samo še zvesti pes Jackson. A njegovo mirno življenje zmoti nepričakovani prihod dveh nezakonitih priseljencev, matere in sina, ki sta na begu pred mehiškim kartelom. Ko jima pridejo na sled, mamo ustrelijo in Jim ji obljubi, da bo poskrbel za njenega sina Miguela ...

Zaščitnik
ZaščitnikFOTO: VOYO

Potnik (Commuter)

Michael MacCauley je zavarovalni agent, ki se že deset let na delo vozi z istim vlakom. Nekega dne pa se njegova sicer rutinska vožnja sprevrže v nesluteno nočno moro, ko ga ogovori skrivnostna neznanka. Michael mora v zameno za bogato nagrado odkriti identiteto skritega potnika in razvozlati uganko, še preden vlak prispe na končno postajo. Kmalu se znajde v divjem vrtincu kriminalne zarote, ki ima lahko usodne posledice tako zanj kot za ostale potnike, ki so se po naključju skupaj z njim znašli na vlaku.

Potnik
PotnikFOTO: PRO PLUS

Ledena cesta (Ice Road)

Razburljiv akcijski triler z Liamom Neesonom v vlogi vodje ekipe voznikov, ki ga čaka še ena velika preizkušnja, saj se bo podal na nemogočo misijo. Po zasutju rudnika diamantov na oddaljenem področju Kanade v njem ostane ujetih več rudarjev, ki imajo zraka le za 36 ur. Voznik veteran Mike McCann se s svojim mlajšim bratom, mehanikom Gurtyjem ter dvema izkušenima voznikoma odpravi na nemogočo reševalno misijo, ki jih bo do rudnika vodila preko zaledenelih cest nad zamrznjenim morjem. Jim bo kljub tajanju ledu, nevarnosti, ki jih niso pričakovali ter dirki s časom uspelo pravočasno priti do rudarjev?

Ledena cesta
Ledena cestaFOTO: PRO PLUS
Vir: people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Pamela Anderson Liam Neeson romanca prijateljstvo The Naked Gun
