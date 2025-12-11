Igralka priznala, da sta bila intimna

Pamela Anderson je prvič javno spregovorila o romantični povezavi z Liamom Neesonom, s katerim je sodelovala pri snemanju filma The Naked Gun. Igralka je v ekskluzivni izjavi za revijo People razkrila podrobnosti njunega odnosa.

"Če že morate vedeti, Liam in jaz sva bila za kratek čas romantično povezana, vendar šele po končanem snemanju," je dejala. Po snemanju sta skupaj preživela "intimen teden" na njegovem domu v New Yorku, poroča revija People.

S tem je ovrgla trditve, da bi šlo le za promocijsko potezo, in poudarila iskrenost njunih čustev. "Nič nisem razlagala in nikomur nisem nič dolžna. A ker vem, da so govorice glasne, moram priznati. Bil je čudovit, pristen, pravi Liam," je še povedala ekskluzivno za People.

icon-expand Pamela Anderson in Liam Neeson FOTO: Profimedia

Kakšen je njun odnos danes?

Danes Andersonova trdi, da je njun odnos predvsem prijateljski. "Obožujem Liama, vendar sva, pošteno rečeno, le boljša prijatelja," je še povedala za People ter s tem poudarila, da sta zgradila močno in trajno prijateljstvo.

Namesto, da bi ob koncu iskrice nastala praznina, je njuno razmerje našlo novo obliko v prijateljstvu. "Prepričana sem, da bova vedno del življenja drug drugega," je še dodala Pamela za People.

icon-expand Pamela Andreson in Liam Neeson FOTO: Profimedia

