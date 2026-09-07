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Pamela Anderson
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V drzni oranžni obleki ukradla poglede v Benetkah

N. Č.
07. 09. 2026 10.55
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Pamela Anderson je v Benetkah znova dokazala, da za osupljiv videz ne potrebuje ličil. V drzni oranžni obleki je ukradla vso pozornost na rdeči preprogi in še enkrat navdušila s svojo naravno lepoto.

Pamela Anderson je še enkrat dokazala, da za osupljiv videz ne potrebuje močnih ličil. Zvezdnica serije Obalna straža se je na gala dogodku amfAR v okviru Beneškega filmskega festivala pojavila v dramatični oranžni kreaciji, s katero je pritegnila vse poglede.

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Drzna barva, ki simbolizira samozavest

59-letna igralka je za prestižni dobrodelni večer izbrala sijočo oranžno satenasto obleko, ki jo je dopolnila z dolgim ujemajočim se šalom. Stajling je zaokrožila s sivimi salonarji s koničastim sprednjim delom, lase pa je oblikovala v mehke, elegantne kodre.

Pamela Anderson
Pamela Anderson FOTO: Profimedia

Oranžna barva velja za simbol energije, poguma in samozavesti, Pamela pa jo je nosila z lahkotnostjo, ki je navdušila modne poznavalce in fotografe na rdeči preprogi. Po poročanju medijev je bila ena najbolj opaženih gostij večera.

Ostaja zvesta svoji odločitvi

V zadnjih letih je Pamela Anderson postala znana po tem, da se na javnih dogodkih pogosto pojavlja brez ličil. Tudi tokrat je ostala zvesta svoji odločitvi in na rdeči preprogi pokazala naraven videz, zaradi katerega prejema številne pohvale.

Njen pristop je v svetu zvezdnic precej redek, zato pogosto sproža odzive na družbenih omrežjih. Pamela je že večkrat poudarila, da se v svoji koži počuti bolje kot kadar koli prej ter da želi spodbujati bolj sproščen odnos do staranja in lepote, poroča HELLO!.

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Benetke v znamenju glamurja

Pamela je v Benetke prispela nekaj dni pred gala dogodkom in se že ob prihodu pojavila brez ličil. Pred amfAR-jevim večerom se je udeležila tudi zabave Golden Globes x Aman Beverly Hills, kjer je navdušila v živahni rožnati obleki.

Pamela Anderson
Pamela AndersonFOTO: Profimedia

Na amfAR gala večeru so se ji pridružila številna znana imena iz sveta filma, mode in glasbe, vendar je bila prav Pamela tista, ki je s svojo oranžno modno izbiro in samozavestnim nastopom znova dokazala, da ostaja ena najbolj zanimivih ikon rdečih preprog.

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