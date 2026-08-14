Paris Hilton uživa v Italiji: z družinskih počitnic delila utrinke svojih otrok

Kot poroča portal People, je 45-letna podjetnica, DJ-ka in medijska osebnost dopustovala na jahti ob obali Sardinije. Na fotografijah in videoposnetkih je mogoče videti, kako z otrokoma uživa na krovu, se vozi s pomožnim čolnom in preživlja sproščene trenutke ob morju.
Ob objavi je zapisala: Še eno sanjsko poletje na krovu z mojo #CutesieCrew, s čimer je ponovno uporabila ljubkovalni izraz, ki ga pogosto uporablja za svojo družino.
Paris Hilton je tudi tokrat poskrbela za nekaj modnih podrobnosti. Med drugim je nosila črno kapo z napisom Trophy Wife, ki je hitro pritegnila pozornost sledilcev in dopolnila njen sproščen poletni videz.
Materinstvo je spremenilo njene prioritete
Paris Hilton je bila dolga leta sinonim za razkošno življenje, rdeče preproge in glamurozne zabave. V zadnjih letih pa je v ospredju njenega življenja predvsem družina. S soprogom Carterjem Reumom, s katerim se je poročila leta 2021, ima sina Phoenixa, ki je star tri leta, in dveletno hčerko London.
Odkar je postala mama, pogosto govori o tem, kako močno jo je materinstvo spremenilo. Tudi na družbenih omrežjih vse pogosteje deli utrinke iz družinskega življenja, sledilci pa lahko spremljajo njihove skupne izlete, praznovanja in vsakdanje trenutke.
Tokratne fotografije so med oboževalci hitro požele navdušenje. Mnogi so v komentarjih zapisali, da je videti srečna in sproščena, drugi pa so pohvalili prisrčne družinske prizore z otrokoma. Po poročanju portala Hello! je zvezdnica del počitnic izkoristila tudi za promocijo svoje kozmetične znamke Parívie, ki jo je lansirala leta 2025.
Pred kratkim tudi na nogometnem prvenstvu
Počitnice v Italiji prihajajo le nekaj tednov po posebnem družinskem dogodku. Kot navaja People, sta Phoenix in London skupaj z mamo sodelovala pri predstavitvi uradne žoge na tekmi svetovnega prvenstva med ZDA in Turčijo v Los Angelesu. Hiltonova je takrat trenutek označila za ikoničnega, na stadionu pa se jim je pridružil tudi Carter Reum.
Čeprav je Paris Hilton nekoč veljala za eno najbolj razvpitih zvezdnic svoje generacije, danes vse pogosteje kaže povsem drugačno podobo. Namesto zabav in nočnega življenja so v ospredju njeni otroci, družinska doživetja in skupni spomini. Sodeč po najnovejših fotografijah s Sardinije pa ji poletje v družinskem krogu še kako ustreza.
Viri: People, Hello!, Us Weekly.
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