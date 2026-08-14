Paris Hilton uživa v Italiji: z družinskih počitnic delila utrinke svojih otrok

Kot poroča portal People, je 45-letna podjetnica, DJ-ka in medijska osebnost dopustovala na jahti ob obali Sardinije. Na fotografijah in videoposnetkih je mogoče videti, kako z otrokoma uživa na krovu, se vozi s pomožnim čolnom in preživlja sproščene trenutke ob morju.

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Ob objavi je zapisala: Še eno sanjsko poletje na krovu z mojo #CutesieCrew, s čimer je ponovno uporabila ljubkovalni izraz, ki ga pogosto uporablja za svojo družino.

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Paris Hilton je tudi tokrat poskrbela za nekaj modnih podrobnosti. Med drugim je nosila črno kapo z napisom Trophy Wife, ki je hitro pritegnila pozornost sledilcev in dopolnila njen sproščen poletni videz.

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Materinstvo je spremenilo njene prioritete

Paris Hilton je bila dolga leta sinonim za razkošno življenje, rdeče preproge in glamurozne zabave. V zadnjih letih pa je v ospredju njenega življenja predvsem družina. S soprogom Carterjem Reumom, s katerim se je poročila leta 2021, ima sina Phoenixa, ki je star tri leta, in dveletno hčerko London.

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Odkar je postala mama, pogosto govori o tem, kako močno jo je materinstvo spremenilo. Tudi na družbenih omrežjih vse pogosteje deli utrinke iz družinskega življenja, sledilci pa lahko spremljajo njihove skupne izlete, praznovanja in vsakdanje trenutke.

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Tokratne fotografije so med oboževalci hitro požele navdušenje. Mnogi so v komentarjih zapisali, da je videti srečna in sproščena, drugi pa so pohvalili prisrčne družinske prizore z otrokoma. Po poročanju portala Hello! je zvezdnica del počitnic izkoristila tudi za promocijo svoje kozmetične znamke Parívie, ki jo je lansirala leta 2025.

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Pred kratkim tudi na nogometnem prvenstvu

Počitnice v Italiji prihajajo le nekaj tednov po posebnem družinskem dogodku. Kot navaja People, sta Phoenix in London skupaj z mamo sodelovala pri predstavitvi uradne žoge na tekmi svetovnega prvenstva med ZDA in Turčijo v Los Angelesu. Hiltonova je takrat trenutek označila za ikoničnega, na stadionu pa se jim je pridružil tudi Carter Reum.

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Čeprav je Paris Hilton nekoč veljala za eno najbolj razvpitih zvezdnic svoje generacije, danes vse pogosteje kaže povsem drugačno podobo. Namesto zabav in nočnega življenja so v ospredju njeni otroci, družinska doživetja in skupni spomini. Sodeč po najnovejših fotografijah s Sardinije pa ji poletje v družinskem krogu še kako ustreza.

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