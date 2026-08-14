Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Paris Hilton
Trači

Paris Hilton uživa v Italiji: z družinskih počitnic delila utrinke svojih otrok

E.S.
14. 08. 2026 04.00
1

Paris Hilton te dni uživa v poletnem oddihu na Sardiniji, od koder je svoje sledilce razveselila z novimi družinskimi utrinki. Zvezdnica je na družbenih omrežjih pokazala, kako poletne dni preživlja s sinom Phoenixom in hčerko London.

Kot poroča portal People, je 45-letna podjetnica, DJ-ka in medijska osebnost dopustovala na jahti ob obali Sardinije. Na fotografijah in videoposnetkih je mogoče videti, kako z otrokoma uživa na krovu, se vozi s pomožnim čolnom in preživlja sproščene trenutke ob morju.

Zvezdnica razočarana nad žaljivimi komentarji o sinu
Preberi še
Zvezdnica razočarana nad žaljivimi komentarji o sinu

Ob objavi je zapisala: Še eno sanjsko poletje na krovu z mojo #CutesieCrew, s čimer je ponovno uporabila ljubkovalni izraz, ki ga pogosto uporablja za svojo družino.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Paris Hilton je tudi tokrat poskrbela za nekaj modnih podrobnosti. Med drugim je nosila črno kapo z napisom Trophy Wife, ki je hitro pritegnila pozornost sledilcev in dopolnila njen sproščen poletni videz.

Bivši mož Blanke Vlašić postal oče: rodila se mu je hčerka
Preberi še
Bivši mož Blanke Vlašić postal oče: rodila se mu je hčerka

Materinstvo je spremenilo njene prioritete

Paris Hilton je bila dolga leta sinonim za razkošno življenje, rdeče preproge in glamurozne zabave. V zadnjih letih pa je v ospredju njenega življenja predvsem družina. S soprogom Carterjem Reumom, s katerim se je poročila leta 2021, ima sina Phoenixa, ki je star tri leta, in dveletno hčerko London.

Končno sta razkrila skrivnost: priljubljena Slovenca potrdila, da sta par
Preberi še
Končno sta razkrila skrivnost: priljubljena Slovenca potrdila, da sta par

Odkar je postala mama, pogosto govori o tem, kako močno jo je materinstvo spremenilo. Tudi na družbenih omrežjih vse pogosteje deli utrinke iz družinskega življenja, sledilci pa lahko spremljajo njihove skupne izlete, praznovanja in vsakdanje trenutke.

Sprva najboljši prijateljici, nato leta nista spregovorili niti besede
Preberi še
Sprva najboljši prijateljici, nato leta nista spregovorili niti besede

Tokratne fotografije so med oboževalci hitro požele navdušenje. Mnogi so v komentarjih zapisali, da je videti srečna in sproščena, drugi pa so pohvalili prisrčne družinske prizore z otrokoma. Po poročanju portala Hello! je zvezdnica del počitnic izkoristila tudi za promocijo svoje kozmetične znamke Parívie, ki jo je lansirala leta 2025.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred kratkim tudi na nogometnem prvenstvu

Počitnice v Italiji prihajajo le nekaj tednov po posebnem družinskem dogodku. Kot navaja People, sta Phoenix in London skupaj z mamo sodelovala pri predstavitvi uradne žoge na tekmi svetovnega prvenstva med ZDA in Turčijo v Los Angelesu. Hiltonova je takrat trenutek označila za ikoničnega, na stadionu pa se jim je pridružil tudi Carter Reum.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav je Paris Hilton nekoč veljala za eno najbolj razvpitih zvezdnic svoje generacije, danes vse pogosteje kaže povsem drugačno podobo. Namesto zabav in nočnega življenja so v ospredju njeni otroci, družinska doživetja in skupni spomini. Sodeč po najnovejših fotografijah s Sardinije pa ji poletje v družinskem krogu še kako ustreza.

Kaj je fenomen "tradwife", ki je obnorel družbena omrežja?
Preberi še
Kaj je fenomen "tradwife", ki je obnorel družbena omrežja?
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: People, Hello!, Us Weekly.

Paris Hilton Carter Reum počitnice v Italiji Sardinija Svetovno prvenstvo počitnice otroci paris hilton otroci
24ur.com Paris Hilton z družino uživa na Sardiniji
24ur.com Paris Hilton je sinu prvič zamenjala plenico, ko je bil star en mesec
Bibaleze.si Tako je videti prvorojenec slavne dedinje Paris Hilton
24ur.com Jessica Alba z družino uživala na Mikonosu: 'Teden v raju'
Bibaleze.si Nekoč divja žurerka, zdaj mamica dveh otrok
24ur.com Kate Hudson dopustuje na Siciliji: Raziskujem z najljubšimi ljudmi
24ur.com Heidi Klum po zaključku canskega festivala uživa na plaži
Priporoča
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rock8 14. 08. 2026 21.22
0 0
Mah,bruh
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906