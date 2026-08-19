Dolgo je skrivala bolečino, ki jo je skoraj zlomila

Paris Jackson je v podkastu On Purpose voditelja Jaya Shettyja razkrila, da je prestala elektrokonvulzivno terapijo, bolj znano kot terapijo z elektrošoki. Kot poroča Net.hr, se je za zdravljenje odločila po tem, ko številni drugi pristopi niso prinesli želenih rezultatov.
"Bila sem zelo, zelo blizu samomoru," je priznala Paris in dodala, da je v treh tednih opravila devet terapij. Pojasnila je, da današnji postopki niso takšni, kot jih pogosto prikazujejo filmi. Med terapijo je pacient pod splošno anestezijo, zato posega ne občuti.
Zdravljenje je vplivalo tudi na njen spomin
Paris je razkrila, da so bile prve terapije zanjo zelo zahtevne, piše Net.hr. Med stranskimi učinki je izpostavila tudi začasno izgubo spomina. Nekaterih obiskov prijateljev v bolnišnici in pogovorov iz tistega obdobja se danes sploh ne spominja.
Kljub temu meni, da ji je zdravljenje pomagalo pri okrevanju. Izkušnjo je celo vključila v svoje ustvarjalno delo. Fotografija, posneta med zdravljenjem, je namreč postala naslovnica njenega drugega studijskega albuma Happiest Day of My Life, ki bo izšel 21. avgusta.
Travme po očetovi smrti
Paris je spregovorila tudi o obdobju po smrti očeta Michaela Jacksona. Prvi poskus samomora naj bi se zgodil štiri leta po njegovi smrti, ko je bila stara komaj 15 let. Takrat se je začela spopadati tudi z drogami in alkoholom, kar je po njenih besedah dodatno poslabšalo njeno duševno stanje, še dodaja Net.hr.
Na priporočilo pristojnih služb so jo svojci poslali v center za zdravljenje v ameriški zvezni državi Utah, a Paris danes trdi, da ji je ta izkušnja povzročila še dodatne travme. Kot je povedala, je po odhodu iz ustanove več let trpela za posttravmatsko stresno motnjo.
Danes na življenje gleda drugače
Danes Paris Jackson svojemu duševnemu in telesnemu zdravju posveča veliko pozornosti ter odkrito govori o svojih izkušnjah. V pogovoru je poudarila, da sta tako sreča kot bolečina minljivi, sama pa zdaj ve, da je tudi iz najtemnejših obdobij mogoče najti pot naprej.
Vir: net.hr
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